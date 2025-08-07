Ciro Gómez Leyva y ‘El Patrón’ se dan la mano tras audiencia que concluye con nueva vinculación a proceso

El gesto entre Ciro Gómez Leyva y “El Patrón” durante la audiencia sorprendió a observadores y medios, destacando un momento poco habitual en un proceso judicial marcado por la gravedad de los cargos. (SSC/Captura de pantalla)

Armando Escárcega Valdez, alias El Patrón, señalado como presunto autor intelectual del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva en diciembre de 2022, fue vinculado a proceso por segunda ocasión, ahora por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa.

La audiencia se llevó a cabo este miércoles en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte y concluyó con un gesto inesperado: un apretón de manos entre víctima y agresor.

La diligencia, que se realizó a puerta cerrada a solicitud de la defensa, tuvo una duración de más de cinco horas. Estuvo encabezada por el juez de control Edmundo Manuel Perusquía, quien resolvió que los datos aportados por la Fiscalía General de la República (FGR) eran suficientes para presumir la responsabilidad de Escárcega Valdez en la estructura delictiva que planeó y ejecutó el fallido atentado.

Una sola causa penal y prisión preventiva

Ciro Gómez Leyva fue atacado en el 2022.(Infobae México | Jovani Pérez)

Con esta nueva vinculación, El Patrón ya enfrenta dos procesos penales acumulados: uno por homicidio calificado en grado de tentativa, y ahora otro por asociación delictuosa. El juez autorizó que ambas causas se unificaran en un solo expediente, lo cual fue considerado un logro por parte de la FGR.

“Estamos satisfechos con el resultado”, declaró Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle). “Además de la vinculación a proceso, conseguimos la acumulación de las causas, lo que permite un proceso más eficiente y sólido”.

El juez también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que Escárcega continuará recluido mientras avanza el proceso.

Se fijó un plazo de 15 días para concluir la investigación complementaria, el cual fenece el próximo 27 de agosto.

“Cuídese”, le dijo ‘El Patrón’ a Ciro

"El Patrón" orquestó ataque a Ciro Gómez Leyva. (Foto: X@CiroGomezL)

Una de las escenas más llamativas de la jornada ocurrió al término de la audiencia. De acuerdo con el propio Ciro Gómez Leyva, quien asistió a la audiencia en su carácter de víctima, se produjo un breve intercambio personal con el hombre acusado de orquestar su intento de asesinato.

“El señor Escárcega se acercó al final para darme la mano. Yo respondí con un apretón. Me dijo simplemente: ‘Cuídese’. Fue eso, nada más”, relató el periodista a medios de comunicación.

“Estoy aquí como víctima, pero también como periodista, observando y contando el proceso, como lo he hecho durante estos dos años y medio”, agregó.

Gómez Leyva estuvo acompañado en todo momento por su asesor legal, Javier Esquinca, y por el abogado Javier Coello Trejo. Llegó a los juzgados poco después del mediodía, aunque la audiencia, programada para las 12:45 horas, se retrasó hasta las 15:00 debido a una falla en el sistema judicial.

Al salir, su equipo legal explicó que se valorará más adelante la posibilidad de un juicio abreviado, pero por ahora se continuará con las etapas procesales ordinarias.

El Mencho, el encargo y la trama criminal

El ataque fue ordenado por El Mencho, según revelaciones en audiencias. (Infobae)

La decisión del juez se tomó en un contexto delicado. El pasado 10 de junio, en procedimientos abreviados de Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart, y Pool Pedro Francisco Gómez Jaramillo, El Pool, la FGR ventiló que uno de ellos comentó que “El Patrón” les dijo que la orden de matar a Ciro Gómez Leyva, había sido un “encargo directo” de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, días después El Pool aclaró en una carta que él no había culpado a El Mencho: “Dicen que yo declaré que el señor Mencho me ordenó matar al periodista Ciro Gómez Leyva, lo que es una gran mentira, ya que yo no tengo ningún tipo de vínculo con el señor Mencho y que yo nunca he tenido ningún tipo de comunicación con él...Yo deslindo en su totalidad al señor Mencho del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva”, se leía.

Pedro Francisco Gómez Jaramillo, alias El Pool, y Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alias El Bart, (SSC/Captura de pantalla)

De acuerdo con estos testimonios, El Patrón fue el intermediario que coordinó la operación. El 27 de noviembre de 2022, El Pool fue contactado por Escárcega, quien le envió la imagen de la credencial de elector de Gómez Leyva y le ordenó comenzar a vigilar su domicilio. Días después, la célula delictiva —integrada por al menos cinco personas— se reunió en una casa ubicada en la colonia Nueva Vallejo, donde El Patrón confirmó que se trataba de un encargo del “señor Mencho” y prometió un pago de 500 mil pesos.

En la noche del 15 de diciembre de 2022, el atentado fue ejecutado. Aunque los sicarios dispararon en nueve ocasiones, el periodista sobrevivió gracias al blindaje nivel 4 de su camioneta. Tras el ataque, los agresores huyeron a Michoacán.

En junio de 2025, El Pool fue condenado a 12 años de prisión tras acogerse a un procedimiento abreviado. En ese mismo proceso, El Bart recibió 14 años de cárcel. Ambos aceptaron su participación y confirmaron el rol de El Patrón como coordinador de la célula que intentó asesinar a Gómez Leyva.