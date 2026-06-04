México

Estos son los desconocidos beneficios de los quelites para incrementar la microbiota

Estas plantas comestibles aportan fibra, antioxidantes y compuestos que favorecen el equilibrio bacteriano, además de mantener vivas recetas mexicanas presentes en sopas, guisos, ensaladas y preparaciones de todos los días

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Su mezcla de mucílagos, polisacáridos y micronutrientes alimenta microorganismos benéficos, mejora la digestión y también puede apoyar las defensas naturales junto con el control de azúcares y grasas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los quelites, tradicionales en la cocina mexicana pero poco valorados fuera de los mercados locales, ofrecen beneficios únicos para la salud intestinal.

Estas plantas comestibles, presentes en sopas, guisos y ensaladas, destacan por su aporte de fibra, antioxidantes y compuestos bioactivos que favorecen el equilibrio y la diversidad de la microbiota.

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Incorporar quelites en la dieta diaria no solo mantiene vivas las raíces culinarias del país, sino que también fortalece el sistema digestivo y contribuye al bienestar general.

Ingredientes frescos en una tabla de cortar: quelites, ajo entero y en dientes, cebollas, chiles verdes y rojos rebanados, y huevos en un tazón.
Los mucílagos y polisacáridos de los quelites promueven la diversidad microbiana, clave para la salud digestiva y el sistema inmunológico.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del consumo de quelites para la salud de la microbiota

El consumo de quelites aporta varios beneficios para la salud de la microbiota intestinal debido a su alto contenido de fibra, compuestos antioxidantes y micronutrientes.

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En este sentido, y de acuerdo con información de la Secretaría de Salud, entre los principales beneficios se encuentran para este objetivo, se encuentran los siguientes:

  • Aporte de fibra dietética: Los quelites contienen fibra soluble e insoluble que favorece el crecimiento de bacterias benéficas en el intestino, ayudando a mantener el equilibrio de la microbiota.
  • Estimulación de la diversidad microbiana: La variedad de compuestos presentes en los quelites, como mucílagos y polisacáridos, promueven una mayor diversidad de microorganismos, clave para la salud digestiva y el sistema inmunológico.
  • Efecto prebiótico: Algunos componentes de los quelites funcionan como prebióticos, es decir, sirven de alimento para las bacterias buenas del intestino, lo que mejora la función intestinal y fortalece las defensas naturales del cuerpo.
  • Reducción de inflamación: Los antioxidantes y fitoquímicos presentes en los quelites ayudan a reducir procesos inflamatorios en el tracto digestivo, protegiendo la integridad de la mucosa intestinal.
  • Contribución al control glucémico y metabólico: La fibra y los compuestos bioactivos de los quelites regulan la absorción de azúcares y grasas, lo que puede influir positivamente en el metabolismo y prevenir enfermedades crónicas.

Incluir quelites como pápalo, verdolagas, huauzontle, chaya o quintoniles en la alimentación diaria ayuda a mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmune y mantener una microbiota intestinal saludable.

Ilustración en acuarela de diversas bacterias. Se ven formas redondas, alargadas y curvadas en tonos azules, morados y ocres sobre un fondo difuminado de colores suaves.
Una ilustración en acuarela muestra una vibrante diversidad de bacterias con formas redondeadas, alargadas y onduladas, en un fondo de tonos suaves que evoca un ecosistema biológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la mejor manera de consumir quelites para tener una microbiota saludable

La mejor manera de consumir quelites para favorecer una microbiota saludable es integrarlos de forma regular y variada en la alimentación diaria, preferentemente frescos y con mínima cocción. Aquí algunas recomendaciones:

  • Consúmelos frescos o ligeramente cocidos: Los quelites pueden comerse en ensaladas, guarniciones, sopas o guisos. Cocinarlos al vapor, salteados o en caldos ayuda a conservar sus nutrientes y compuestos prebióticos.
  • Evita cocciones prolongadas: Cocinar los quelites por mucho tiempo puede reducir su contenido de fibra y antioxidantes, por lo que es mejor agregarlos al final de la preparación.
  • Combínalos con otros vegetales y alimentos ricos en fibra: Mezclarlos con nopales, verduras, leguminosas y cereales integrales potencia el efecto benéfico sobre la microbiota intestinal.
  • Incluye diferentes tipos de quelites: Alterna entre pápalo, quintonil, verdolaga, huauzontle, chaya o romerito para obtener una mayor variedad de fibras y fitoquímicos.
  • Evita el exceso de grasas o salsas industriales: Para aprovechar al máximo sus beneficios, es preferible prepararlos con ingredientes naturales y limitar las grasas saturadas o aderezos ultraprocesados.

Consumir quelites de esta forma contribuye a mantener el equilibrio de la microbiota, favorece la digestión y fortalece las defensas naturales del organismo.

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