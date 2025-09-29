“Fraude”: mamá de Aarón Mercury rompe en llanto tras eliminación del influencer de La Casa de los Famosos México (Fotos: Instagram/@quiquegaldeano)

La eliminación de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México provocó una ola de reacciones y acusaciones de “fraude” entre familiares, seguidores y varios participantes del reality.

El momento, que se vivió durante la Viewing Party organizada por Escándala en Ciudad de México el domingo 28 de septiembre, quedó marcado por el llanto de su madre, Nancy González Rivas, quien denunció irregularidades en el proceso de votación.

Madre de Aarón Mercury cuestiona la transparencia y rompe en llanto tras su eliminación de La Casa de los Famosos México 2025

En presencia de figuras como Olivia Collins y Adrián Di Monte, la señora González Rivas expresó su desconcierto al enterarse en vivo de la salida de su hijo del programa producido por Televisa. Según videos difundidos por Quique Galdeano, fundador de Escándala, la madre del influencer sostuvo: “Fue fraude”, y lamentó que ni la familia ni el propio Aarón esperaban ese resultado, ya que era considerado uno de los favoritos para ganar el certamen.

La reacción fue inmediata tanto en el recinto como en las redes sociales, donde cientos de asistentes y usuarios corearon el reclamo de “fraude”, insistiendo en que la eliminación carecía de justificación argumentando la fuerza en seguidores que mantenía Mercury.

Ola de inconformidad digital: denuncias, tendencias y cifras sobre salida de Aarón Mercury

En las horas posteriores a la transmisión, la controversia alcanzó su pico en plataformas digitales. Diversos usuarios posicionaron los hashtags #LaCasaDeLosFamososMx, #LCDLFMX3 y #FraudeTotal entre los temas más comentados. De acuerdo con estadisticas disponibles en Google Trends, más de 425.000 publicaciones mencionaron el programa durante esa noche, y el nombre de Aarón Mercury acumuló más de 251.000 menciones pasadas las 00:00 horas.

La inconformidad se centró en que el influencer contaba con aproximadamente 5 millones de seguidores en Instagram, cifra muy superior a la de otros participantes. Al mismo tiempo, usuarios señalaron fallas en el sistema de votación en la plataforma ViX durante la semana previa a la eliminación.

Aarón Mercury, el último eliminado de La Casa de los Famosos México. (Capturas de pantalla)

Alegatos de censura y presunta invisibilización en pantalla: por estos motivos producción habría eliminado a a Aarón Mercury

Las quejas no se limitaron a la votación. Seguidores y exhabitantes, como Adrián Di Monte y Olivia Collins, afirmaron que Aarón Mercury quedó frecuentemente excluido de los promocionales oficiales, que rara vez se enfocó su presencia en el canal 24/7 y que, durante los últimos días, la producción restringió su visibilidad.

Entre los reclamos más difundidos estuvo el de haber omitido la sección “vida en fotos” dedicada al participante, tampoco difundida en la gala de eliminación. A estas supuestas omisiones se sumaron argumentos sobre la asignación de preguntas incómodas al influencer y presuntas campañas para desmoralizarlo, de acuerdo con internautas.

“Desde el día uno se ensañaron con Aarón, no ponían su intro, lo censuraban del 24/7, hasta el último día le ponían preguntas hirientes para bajarle la moral. Hoy no dejaron votar en la página”.

Aarón Mercury, el último eliminado del reality show. (LCDLFM)

Denuncia del hermano de Aarón Mercury: restricción a reencuentros familiares

El descontento familiar se profundizó tras las declaraciones de Rodrigo González, hermano de Aarón Mercury, quien denunció en una transmisión en vivo que la producción de La Casa de los Famosos México impidió su reencuentro y contacto físico inmediato con el influencer tras la eliminación. Según el hermano mayor, debió esperar apartado sin explicación, lo que consideró una práctica inusual respecto a lo vivido en otras emisiones del reality.

“Nos tuvieron escondidos para que no nos viera... estaba la prensa, otras personitas, y yo me quedé en una esquina a que me dieran luz verde para verlo pasar”, aseguró.

Reacción de la audiencia: bajas de suscripciones y amenaza de boicot a La Casa de los Famosos México 2025

Además de los señalamientos directos al programa, parte del público compartió su baja de membresías de ViX, en protesta por el manejo de la votación y la salida de Mercury, acompañando sus mensajes con frases como: “Quédense con su pinche programa vendido… FRAUDE TOTAL” y “Me retiro del programa pero espero no le roben el triunfo a Aldo”.

El fandom de Aarón Mercury destacó en redes que nunca antes un participante había cosechado una base de apoyo tan activa dentro del reality, intensificando el reclamo colectivo por una falta de transparencia en los resultados.

(Captura de pantalla YouTube)

Acusaciones de represalia: Rosa María Noguerón en la mira de fans de Aarón Mercury

Según diversas cuentas enfocadas en el seguimiento del programa, el detonante de la eliminación habría sido la actitud crítica de Aarón Mercury hacia la producción, reflejada en momentos en los que expuso presuntas irregularidades y discrepancias en la resolución de dinámicas internas, como la entrega de la “moneda del destino” o la formulación de preguntas en galas previas. Algunas versiones señalaron a figuras de la producción, como Rosa María Noguerón, por su posible participación en la decisión de no permitir la continuidad de Mercury.

Mientras tanto, la producción de Televisa y los responsables de La Casa de los Famosos México no han ofrecido declaraciones oficiales en respuesta a las acusaciones vertidas tanto por el entorno de Mercury como por la audiencia. En redes, la presión para una aclaración de los hechos se mantiene activa, en un episodio que puso en tela de juicio el formato del programa y su relación con la participación de influencers.