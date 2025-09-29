México

Litzy suspende boda con el chef Poncho Cadena por este motivo

Aunque la fecha ya estaba marcada, la cantante y el chef decidieron que lo más sensato era esperar

Por Armando Guadarrama

Poncho Cadena habló sobre la
Poncho Cadena habló sobre la relación que tiene con su exesposa en el canal de su YouTube de Adela Micha. Crédito:IG/ itzyoficial y donponchocadena

La cantante y actriz Litzy y el chef Poncho Cadena han decidido posponer su boda, a pesar de que ya tenían una fecha prevista para el enlace. La pareja, que se conoció durante su participación en MasterChef Celebrity en 2024, había planeado casarse el 11 de octubre, pero los compromisos laborales de ambos impidieron avanzar con los preparativos.

El romance entre Litzy y Poncho Cadena se hizo público semanas después de que concluyera el reality show, sorprendiendo a sus seguidores. La relación, que comenzó fuera de cámaras, se consolidó rápidamente y llevó al anuncio de su compromiso el 30 de enero de este año, cuando la cantante compartió en sus redes sociales una serie de fotografías junto al mensaje: “Este arroz ya se coció”.

(Facebook Litzy)

Consultada sobre la suspensión de la boda, Litzy explicó que la decisión se tomó porque ambos han estado ocupados con diversos proyectos y no lograron organizar el evento como esperaban. “No hay mucha actualización porque según nosotros nos casábamos el 11 de octubre, ¡claro que no! Si no hemos preparado nada. Ha sido complicado porque los dos hemos estado del tingo al tango, afortunadamente, y pues hemos tenido que hacer otras cosas. Sobre todo lo hicimos por la gente porque no avisamos con el suficiente tiempo (…) Mejor vamos a tomarnos un poco de tiempo, no hay prisa, ya sabemos que estamos juntos, que nos amamos, que todo está bien, que va caminando y que en algún momento lo podremos hacer”, detalló la artista.

Litzy y Poncho Cadena preparan
Litzy y Poncho Cadena preparan los detalles de su boda (Diseño: Jovani Pérez - Infobae México)

La historia de la pareja comenzó en MasterChef Celebrity, donde la química entre ambos fue evidente para el público. Aunque inicialmente solo se trataba de rumores, la confirmación de su relación generó entusiasmo entre los fanáticos. Litzy expresó en una entrevista: “Empezamos a tener contacto, empezamos a hablar y empezamos a salir y ya, todo está increíble. Estoy muy feliz, además es un ser humano hermoso, es un gran profesional, es increíble lo que hace, lo admiro muchísimo, hace cosas espectaculares”.

