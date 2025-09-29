México

Cuáles son los beneficios de consumir tortillas de nopal

Este alimento se ajustan a dietas libres de gluten en diversos mercados

Por Cinthia Salvador

Preparación de tortillas con harina
Preparación de tortillas con harina de nopal como ingrediente estrella, promoviendo una alimentación saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tortillas de nopal han ganado presencia en la alimentación diaria de numerosos hogares mexicanos por sus propiedades nutricionales y su versatilidad. En el mercado actual de productos derivados del maíz, la incorporación del nopal como ingrediente principal destaca por los beneficios para la salud que aporta y por su riqueza tradicional.

El nopal es una planta originaria de México y ha formado parte de la dieta mexicana desde tiempos prehispánicos. Este alimento se elabora al combinar harina de maíz con nopal deshidratado o triturado, lo que aporta una textura y un sabor característicos. También integran una mayor cantidad de fibra dietética en comparación con las tortillas tradicionales. Consumir este alimento favorece la sensación de saciedad y contribuye a una digestión más eficiente.

Uno de los beneficios más mencionados es el bajo aporte calórico de las tortillas de nopal. Los especialistas en nutrición destacan que contienen menos calorías por porción frente a las tortillas de maíz convencional. Esta característica las convierte en una opción sugerida para quienes buscan controlar el peso corporal sin eliminar productos esenciales del menú diario. Además, presentan un menor índice glucémico, lo que ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre.

El consumo de productos elaborados
El consumo de productos elaborados con nopal crece gracias a su aporte de fibra, bajo nivel calórico y beneficios digestivos, sumando tradición e innovación a las mesas de millones de personas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La riqueza en fibra soluble e insoluble distingue a las tortillas de nopal en el contexto de una dieta equilibrada. La fibra favorece el tránsito intestinal y previene alteraciones como el estreñimiento. Este aporte resulta especialmente valorado entre las personas que requieren controles digestivos regulares o que desean cuidar la salud intestinal. El consumo diario de nopal incrementa la ingesta de minerales esenciales como calcio, magnesio y potasio.

El contenido de antioxidantes naturales del nopal representa un factor extra en la elección de este producto. Diversos estudios han documentado la presencia de vitaminas A, C y E, además de compuestos fenólicos que ayudan a contrarrestar el daño celular. Lo anterior apoya estrategias alimenticias enfocadas en la protección contra el envejecimiento prematuro y algunos padecimientos crónicos.

Otro punto a considerar es la presencia de aminoácidos y proteínas en las tortillas de nopal, lo que incrementa su valor en comparación con las tortillas tradicionales. Para quienes practican actividades físicas intensas o buscan fortalecer la masa muscular, su consumo puede complementar regímenes de nutrición en forma práctica.

Los nopales aportan proteínas, minerales
Los nopales aportan proteínas, minerales esenciales y antioxidantes en cada porción.

Diversos analistas coinciden en que las tortillas hechas con nopal se integran con facilidad a menús para personas con intolerancia al gluten, ya que mantienen una base de maíz libre de esta proteína. En preparaciones caseras o industriales, el producto conserva la elasticidad y resistencia características de las tortillas mexicanas, lo que permite elaborar tacos, quesadillas o tostadas con menor aporte calórico y mayor valor nutrimental.

