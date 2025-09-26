México

“No me siento mal por haber nombrado a Hernán Bermúdez”: Adán Augusto López por caso de La Barredora

El exgobernador de Tabasco declaró que el nombramiento de “El Comandante H” como secretario de Seguridad estatal dio resultados positivos en secuestros y extorsiones

Por Carlos Salas

Adán Augusto López afirmó que no se arrepiente de haber puesto a Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad Ciudadana de Tabasco. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El exgobernador de Tabasco y ahora Senador, Adán Augusto López Hernández, declaró no arrepentirse de haber puesto a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora, en el cargo de secretario de Seguridad Pública estatal, pues, según el funcionario, Bermúdez Requena dio resultados positivos en materia de seguridad en cuestiones de secuestros y extorsiones.

Además, aseguró que él nunca pactaría ni pactó con algún grupo criminal para apaciguar la violencia en el estado, añadiendo que de ser el primer lugar a nivel nacional en inseguridad, al término de su mandato en 2021, Tabasco se posicionó entre el lugar 18 y 21 en extorsiones y secuestros.

“Yo no me siento mal por haber nombrado a Hernán Bermúdez, dio resultados cuando menos durante el tiempo que yo estuve como gobernador, una reducción significativa, nosotros éramos el primer lugar en secuestros en el país, ya cuando mi gobernación terminó éramos el lugar 18 o 21 en esa materia de seguridad.

“Yo no pacto con delincuentes, mi historia de vida demuestra que yo no pacto ni pactaré nunca con nadie, por eso ahí están mis declaraciones, en los hechos, yo no pacto, esa no es mi naturaleza, yo hago política”, señaló el exgobernador.

Conferencia de prensa del Senador Adán Augusto López Credito: YT- Canal del Congreso México

Adán Augusto no se arrepiente pero no elegiría a un personaje como Hernán Bermúdez tras su experiencia

En conferencia, López Hernández también fue cuestionado sobre su responsabilidad en no haber indagado sobre el expediente de Hernán Bermúdez Requena y sus actividades mientras era secretario de seguridad, a lo que el senador respondió que en es tiempo ni él ni la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional habían recibido reportes de inteligencia que apuntaran los supuestos actos ilícitos de El Comandante H mientras Adán Augusto era gobernador.

Asimismo, a pesar de que el exgobernador mencionó que no se arrepiente de haber elegido al presunto líder de La Barredora como secretario de seguridad estatal, sí mencionó que con la experiencia que obtuvo durante su gobernación, no elegiría a una persona como él para el cargo.

El coordinador de Morena en la Cámara Alta mencionó que no volvería a incluir un personaje como Requena en su equipo de trabajo.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

“Yo le diría que cuando yo le propuse a Bermúdez que aceptara ser secretario de seguridad pública, no teníamos ningún indicio, yo no lo tuve tampoco ni recibí reporte de inteligencia, ni DEFENSA, ni la MARINA, durante el 2020 ni el 2021; nos ayudó la falta de actividad por el Covid.

“Si después de la pandemia Bermúdez vino a descomponerse y a asaltar, ya no fue parte de mi responsabilidad, si volviera a ser gobernador y tuviese que volver a tomar la decisión de nombrar a un secretario de seguridad pública, ya con la experiencia, seguramente no nombraría a un personaje como él”, finalizó el senador.

