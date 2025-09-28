México

“Una Familia de Diez” estrena su temporada 12: hora, canal y todos los detalles del regreso más divertido de la TV

Por Armando Pereda

El programa de comedia estrenará
temporada esta noche

El caos regresa al departamento más famoso de la televisión mexicana. “Una Familia de Diez” estrena su duodécima temporada este domingo 28 de septiembre a las 20:00 horas por Las Estrellas, prometiendo carcajadas, enredos y situaciones aún más disparatadas que en años anteriores.

La producción de Jorge y Pedro Ortíz de Pinedo vuelve con 14 capítulos inéditos basados en los personajes de “El Casado Casa Quiere” de Alfonso Paso.

En esta entrega, Plácido López Turrubiates Aguado, interpretado por Jorge Ortíz de Pinedo, enfrenta su reto más grande: poner orden en un hogar cada vez más lleno, con parientes que no trabajan y que han hecho del pequeño departamento su zona de confort.

Plácido estalla: quien no pague, no duerme

En la nueva temporada, Plácido decide cortar por lo sano. Avisará a su extensa familia que los espacios de la casa solo serán para quienes aporten económicamente. Quien no pague, no tendrá dónde dormir, no podrá usar el baño y mucho menos comer. Esta decisión provocará un estallido de situaciones chuscas y conflictos que sacudirán la estabilidad del hogar.

La llegada de Sol y Julián, sobrinos de Renata, complicará aún más las cosas. Ella se comunicará en un peculiar “inglés guadalupano” y él creerá ser un comentarista deportivo al estilo “Perre Bermúdez”. Ambos, bajo el consejo del chamán Mohamed el Grande, mostrarán personalidades insólitas que desatarán caos y risas.

El programa llegará a su
nueva temporada

Personajes icónicos y nuevas tramas

El entrañable Don Arnoldo “El come tamales” seguirá con sus delirantes aventuras hollywoodenses, mientras que la tía Licha estrechará lazos con Brayan “Boca de tiburón”, un peculiar proveedor de medicinas.

Victoria, hija de La Nena y Aldolfo, intentará abolir el capitalismo y salvar el ecosistema, mientras Aldolfo sigue sin hacer nada. La Nena, decidida a cambiarlo, lo inscribirá en la carrera de Ciencias Políticas.

Martina, “la niña fresa de la Bondojo”, robará una idea de La Nena para presentarla ante los “Empresarios Titiburones” y, como en un cuento, uno de ellos le propondrá matrimonio con todo y su hijo “El Mochipán”.

Por su parte, Plutarco y Gaby, con Justito y “El Gusanito”, seguirán protagonizando “Plutarcadas” por su torpeza y falta de rumbo.

Comedia de enredos al límite

Este año, los parientes gorrones intentarán rentar el departamento por una app y hasta colarse como colaboradores de Plácido en un club de playa para ganar propinas, poniendo en riesgo su trabajo. Todo ocurrirá mientras Renata, “la mamá buena onda”, se vuelve fanática de las telenovelas turcas y Plácido sigue sosteniendo a su familia sin descanso.

¿Qué invitados especiales tendrá el programa?

El reparto principal incluye a Eduardo Manzano, Zully Keith, Carlos Ignacio, Andrea Torre, Mariana Botas, María Fernanda García, Moisés Iván Mora, Camila Rivas, Wendy Braga, Oswaldo Zárate, Luz Edith Rojas y El Chevo.

Además, habrá invitados especiales como Maribel Guardia, Pedro Moreno, Hugo Alcántara, Ignacio Nacho, Isaac Salame, Jorge Losa, José Luis Rodríguez “El Guana”, Lorena Bargalló, Paco Rueda y Tadeo Bonavides.

Con un humor que mezcla sátira social, situaciones absurdas y personajes entrañables, la temporada 12 de “Una Familia de Diez” se perfila como uno de los estrenos más esperados del año en la televisión mexicana.

  • Estreno: Domingo 28 de septiembre
  • Hora: 20:00 horas
  • Canal: Las Estrellas
