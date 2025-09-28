Roberto Palazuelos regresa a la televisión con ‘40 y 20’ y promete escándalo en el capítulo 150

Roberto Palazuelos, actor y empresario mexicano, registrado como pre candidato para gobernador de Quintana Roo (Foto: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

Roberto Palazuelos regresa a la televisión y lo hace en grande. El actor se suma nuevamente a la serie de comedia “40 y 20” justo cuando la producción celebra la grabación de su capítulo 150. El programa, creado por Gustavo Loza, prepara sus temporadas 13 y 14.

Palazuelos confirmó que no será una aparición breve. Estará presente en ambas temporadas con su personaje Beto Cosío, primo de Paco Cosío.

“Me divierte muchísimo hacer este programa… hay que venir bien estudiado porque el productor es exigente, pero es muy padre. Con el Burro hay mucha química y eso gusta mucho en la pantalla”, comentó.

¿De qué se trata ‘40 y 20’?

La serie, inspirada en la canción de José José, cuenta la historia de Paco, un hombre de 40 años que vive de manera desordenada y se mete en líos con sus conquistas.

Su hijo Fran, de 20, tiene un gusto especial por las mujeres mayores. Esa mezcla de generaciones y enredos es parte del éxito del programa, que también incluye a Toña, el ama de llaves, y otros personajes que dan ritmo a cada episodio.

El productor Gustavo Loza aprovechó para presentar a Yare Santana, quien tendrá un papel importante desde el primer capítulo de la temporada 13.

“No es nueva, ya ha estado en cuatro capítulos desde la temporada ocho”, señaló. También destacó la participación de Luis Fernando Peña, a quien “poquito a poquito” ha sumado al elenco, y celebró el regreso de Palazuelos y de Carlos Espejel.

Carlos Espejel comenzó su carrera a los siete años en la cadena de radio XEW. (Foto: @carlosespejel/ Instagram)

Este último que también es invitado y coach de actuación, habló sobre su papel: “Hago un personaje muy divertido, amigo del Burro, cuando íbamos en la prepa y estábamos guapos y jóvenes; ahora nos juntamos para hacer nuestros desastres”, expresó el comediante.

Roberto Palazuelos se reencuentra con el elenco de ‘40 y 20′

Por su parte, Bruno Loza resumió el espíritu del programa: “Ya es una carrera muy larga, de muchos años de trabajo; se van a divertir mucho”.

Para Palazuelos, este regreso significa reencontrarse con un proyecto que disfruta. “Ya estoy en este proyecto hace un par de años y ahorita que me volvieron a regresar, contento de regresar a la televisión con esto. Vamos a estar todo el año grabando, conozco a todos los actores, es un proyecto muy exitoso a mí me encanta estar aquí”, afirmó.

Con 150 capítulos y dos nuevas temporadas por estrenar, “40 y 20” se mantiene como una de las comedias favoritas del público. La llegada de Palazuelos promete refrescar la serie y atraer a nuevos espectadores sin perder su esencia original.

Foto: Especial