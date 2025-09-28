México

Roberto Palazuelos regresa a la televisión con ‘40 y 20’ y promete escándalo en el capítulo 150

La serie de comedia está por estrenar su temporada 14 y 14

Por Armando Pereda

Guardar
Roberto Palazuelos, actor y empresario
Roberto Palazuelos, actor y empresario mexicano, registrado como pre candidato para gobernador de Quintana Roo (Foto: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

Roberto Palazuelos regresa a la televisión y lo hace en grande. El actor se suma nuevamente a la serie de comedia “40 y 20” justo cuando la producción celebra la grabación de su capítulo 150. El programa, creado por Gustavo Loza, prepara sus temporadas 13 y 14.

Palazuelos confirmó que no será una aparición breve. Estará presente en ambas temporadas con su personaje Beto Cosío, primo de Paco Cosío.

“Me divierte muchísimo hacer este programa… hay que venir bien estudiado porque el productor es exigente, pero es muy padre. Con el Burro hay mucha química y eso gusta mucho en la pantalla”, comentó.

La actriz se expresó a favor que todo trabajador perciba "buenos sueldos"

¿De qué se trata ‘40 y 20’?

La serie, inspirada en la canción de José José, cuenta la historia de Paco, un hombre de 40 años que vive de manera desordenada y se mete en líos con sus conquistas.

Su hijo Fran, de 20, tiene un gusto especial por las mujeres mayores. Esa mezcla de generaciones y enredos es parte del éxito del programa, que también incluye a Toña, el ama de llaves, y otros personajes que dan ritmo a cada episodio.

El productor Gustavo Loza aprovechó para presentar a Yare Santana, quien tendrá un papel importante desde el primer capítulo de la temporada 13.

“No es nueva, ya ha estado en cuatro capítulos desde la temporada ocho”, señaló. También destacó la participación de Luis Fernando Peña, a quien “poquito a poquito” ha sumado al elenco, y celebró el regreso de Palazuelos y de Carlos Espejel.

Carlos Espejel comenzó su carrera
Carlos Espejel comenzó su carrera a los siete años en la cadena de radio XEW. (Foto: @carlosespejel/ Instagram)

Este último que también es invitado y coach de actuación, habló sobre su papel: “Hago un personaje muy divertido, amigo del Burro, cuando íbamos en la prepa y estábamos guapos y jóvenes; ahora nos juntamos para hacer nuestros desastres”, expresó el comediante.

Roberto Palazuelos se reencuentra con el elenco de ‘40 y 20′

Por su parte, Bruno Loza resumió el espíritu del programa: “Ya es una carrera muy larga, de muchos años de trabajo; se van a divertir mucho”.

Para Palazuelos, este regreso significa reencontrarse con un proyecto que disfruta. “Ya estoy en este proyecto hace un par de años y ahorita que me volvieron a regresar, contento de regresar a la televisión con esto. Vamos a estar todo el año grabando, conozco a todos los actores, es un proyecto muy exitoso a mí me encanta estar aquí”, afirmó.

Con 150 capítulos y dos nuevas temporadas por estrenar, “40 y 20” se mantiene como una de las comedias favoritas del público. La llegada de Palazuelos promete refrescar la serie y atraer a nuevos espectadores sin perder su esencia original.

Foto: Especial
Foto: Especial

Temas Relacionados

40 y 20Roberto PalazuelosJorge Burro Van RankinCarlos Espejelmexico-entretenimiento

Más Noticias

Para qué sirve la mezcla de agua oxigenada con jabón en barra rosa y gotas de limón: tres poderosos usos domésticos

La búsqueda de alternativas para mantener la limpieza en el hogar ha impulsado la utilización de combinaciones caseras que aprovechan insumos económicos y fáciles de conseguir

Para qué sirve la mezcla

COMAEP exige esclarecer el retiro que hizo la alcaldía Cuauhtémoc de la ‘Banca de Fidel y el Ché’

El Comité de Monumentos solicitó a la Contraloría General indagar las circunstancias en que fue retirada la pieza escultórica

COMAEP exige esclarecer el retiro

Inundaciones históricas de más de un metro de altura azotaron CDMX y Edomex | Video

Problemas en el drenaje complicaron el restablecimiento de servicios y evidenció las limitaciones del sistema ante precipitaciones de tal magnitud

Inundaciones históricas de más de

Un albañil fue asesinado en el patio de su casa con armas de fuego por al menos dos hombres en Las Bebelamas, Sinaloa

La víctima fue ultimada por dos personas que arribaron a su hogar en motocicleta con armas largas

Un albañil fue asesinado en

Tras ignorar sanciones, desarrollo de lujo en Tulum es asegurado por la Profepa por ser nido de tortugas

El proyecto fue clausurado por construir sin autorización en zona de anidación de tortugas y manglar

Tras ignorar sanciones, desarrollo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un albañil fue asesinado en

Un albañil fue asesinado en el patio de su casa con armas de fuego por al menos dos hombres en Las Bebelamas, Sinaloa

Guardia Nacional, Semar y el Ejército destruyen ocho centros de precursores químicos en Sinaloa y un narcocampamento

Coparmex reconoce al Congreso de Sinaloa la aprobación para combatir la extorsión, buscarán aceptación federal

Tras la muerte de un Policía Estatal en enfrentamiento, autoridades aseguraron armas y más de 3 mil cargadores

Desapariciones, heridos, homicidios y hallazgo de cadáveres: jornada violenta del sábado en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Novena eliminación en La Casa

Novena eliminación en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quién podría salir hoy domingo 28 de septiembre

Roberto Martínez desata especulaciones tras revelar que Nodal detuvo estreno de entrevista: “Prefiero no abrir la boca”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo: Dalílah Polanco presiente que será la novena eliminada

Boda de Selena Gomez y Benny Blanco: conoce a la familia mexicana de la cantante que llegó como inmigrante a EEUU

Cinthia Aparicio reacciona a polémica de Alexis Ayala, señalado de presunta violencia por actriz de Televisa

DEPORTES

Confusión, insultos y separación: así

Confusión, insultos y separación: así fue el enfrentamiento entre Marco Cancino y Juan Guzmán al terminar América vs Pumas

André Jardiné envía contundente mensaje a Efraín Juárez tras goleada de América contra Pumas

Toño de Valdés reaparece en redes sociales tras cirugía del estómago: dedica un emotivo mensaje

Juan Manuel Márquez confiesa cuál es el último triunfo de un mexicano que lo conmovió: " La forma en que se levantó"

Toño de Valdés, conductor de Televisa, fue operado de emergencia tras un fuerte dolor de estómago