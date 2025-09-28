¿Maryfer Centeno entrará en el 2026 como participante de La Casa de los Famosos México 4? Ella misma revela los detalles

El reality vive sus últimos días - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

Hoy se revelará al noveno eliminado de La Casa de los Famosos México 3 y con ello quedará lista la alineación de finalistas que competirán en la gran final del próximo domingo 5 de octubre.

Mientras la temporada vive sus últimas horas de tensión, el público ya dirige la mirada hacia lo que ocurrirá en la cuarta edición del reality: ¿quiénes podrían ser los nuevos habitantes?

En medio de estas especulaciones surge un nombre que despierta gran expectativa: Maryfer Centeno.

De host a posible participante

La grafóloga más mediática de la televisión mexicana estuvo vinculada al programa desde su arranque. El pasado 27 de julio condujo La fiesta de los famosos de La Casa de los Famosos México 3, el especial que abrió la temporada. Desde entonces, las preguntas sobre si algún día se animaría a entrar como concursante no se han detenido.

Maryfer reveló que la invitación ya le llegó, pero aún no tomó una decisión: “afortunadamente me han invitado a participar y por el momento no lo sé, pero igual y la que sigue (en el 2026) sí estaría bien padre”, confesó. Su declaración desató la intriga y encendió los rumores sobre su posible ingreso en la siguiente edición.

La respuesta nació de una pregunta directa: ¿Si te llegan a decir que entres a participar, sí lo harías? Su contestación no cerró la puerta, por el contrario, dejó entrever que su ingreso es cuestión de tiempo. El público ya imagina cómo se transformarían las dinámicas si Maryfer, con su estilo crítico y personalidad controversial, decide dar el paso en la cuarta temporada.

La temporada 3 está en sus últimos capítulos

Mientras tanto, el presente del reality sigue su curso. Siete habitantes permanecen en la competencia: Dalílah Polanco, Shiki, Mar Contreras, Abelito, Alexis Ayala, Aarón Mercury y Aldo de Nigris. Solo seis avanzarán a la recta final.

Mar Contreras aseguró su lugar tras encontrar el “ticket dorado” y Abelito hizo lo propio gracias a una prueba de azar. Los demás viven bajo la sombra de la nominación. Dalílah Polanco, Shiki, Alexis Ayala, Aarón Mercury y Aldo de Nigris pelean esta noche por no convertirse en el noveno eliminado y despedirse a las puertas del gran desenlace.

La estancia dentro del cuarto Eclipse, que ahora comparten todos, agudizó la tensión. La cercanía permanente elevó los roces y convirtió la convivencia en un campo minado. Con la final tan próxima, cualquier estrategia o palabra puede definir la permanencia.

¿A qué hora será la eliminación de hoy?

La novena gala de eliminación se transmitirá este domingo 28 de septiembre a las 20:30 horas por Las Estrellas y en ViX. La pregala arrancará media hora antes en la plataforma y la posgala continuará al finalizar la gala principal.

La cuenta regresiva para conocer al campeón de la tercera temporada ya está en marcha, pero el eco de la declaración de Maryfer Centeno marca un anticipo para el 2026. Su eventual participación en La Casa de los Famosos México 4 ya se perfila como uno de los temas más comentados en el futuro inmediato.

