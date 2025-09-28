México

Novena eliminación en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quién podría salir hoy domingo 28 de septiembre

Esta noche se conocerá al nuevo participante que saldrá del reality

Por Armando Pereda

Hoy se conocerá al noveno
Hoy se conocerá al noveno eliminado del programa - Foto: Especial

Esta noche se vivirá la novena y última eliminación en La Casa de los Famosos México 3, antes de la gran final del próximo domingo 5 de octubre. Uno de los nominados deberá abandonar el reality y con ello quedará definida la lista completa de finalistas.

Actualmente, siguen en competencia siete habitantes: Dalílah Polanco, Shiki, Mar Contreras, Abelito, Alexis Ayala, Aarón Mercury y Aldo de Nigris. Sin embargo, solo seis llegarán a la recta final.

Así fue el regreso de Shiky a La Casa de los Famosos México.

Los finalistas confirmados

El lunes pasado, Mar Contreras aseguró su lugar en la final tras ganar una dinámica en la que encontró el ticket dorado. Días después, Abelito obtuvo la segunda plaza gracias a una prueba de azar que lo convirtió en el segundo finalista.

Filtran nombre del noveno eliminado
Filtran nombre del noveno eliminado de La Casa de los Famosos México hoy domingo 28 de septiembre, según encuestas finales (Televisa)

¿Quiénes son los nominados?

Los nominados de esta semana son Dalílah Polanco, Shiki, Alexis Ayala, Aarón Mercury y Aldo de Nigris. Ellos pelean por no convertirse en el noveno eliminado de la temporada y perder la oportunidad de ganar los cuatro millones de pesos del premio mayor.

Los participantes ahora conviven en un solo cuarto llamado Eclipse, lo que ha elevado la presión y los roces entre ellos. Con la final tan cerca, la convivencia se ha vuelto más intensa y cada movimiento puede ser decisivo.

¿Dónde ver la gala de nominación?

La novena eliminación se transmitirá hoy, domingo 28 de septiembre a las 20:30 horas, por Las Estrellas. También estará disponible en la plataforma ViX. La pregala comenzará media hora antes en ViX y la posgala arrancará al terminar la gala principal.

Con esta noche se definirá quién avanza a la gran final y quién se despide a solo una semana de conocer al ganador de la tercera temporada.

