México

Ricardo Monreal se solidariza con Adán Augusto tras señalamientos por millonarias transacciones

El legislador de Morena indicó que será el exgobernador quien decida en qué momento ofrecerá las explicaciones sobre el caso

Por Alejandra Zúñiga

(Foto: Twitter)
(Foto: Twitter)

Ricardo Monreal Ávila, titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se pronunció en torno a la controversia de Adán Augusto, coordinador de Morena en el Senado. En su mensaje, solicitó a la opinión pública en no ceder ante actos de infamia y manifestó su respaldo al senador.

Durante un encuentro con medios, el legislador morenista expresó su apoyo a Augusto López, lo anterior tras los señalamientos por presuntamente omitir 79 millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales.

¿Qué pasó? En fechas recientes se hicieron públicas acusaciones contra el exgobernador, vinculadas a su gestión durante 2023 y 2024, tiempo en el que fue secretario de Gobernación y senador.

Augusto López sostuvo que todos los recursos fueron incluidos en sus declaraciones patrimoniales y, para respaldar su afirmación, hizo públicos sus informes de tales fechas. En dichos documentos señaló ingresos millonarios provenientes de servicios legales, venta de ganado, renta de un corporativo y una herencia familiar.

Monreal aboga por Adán Augusto

En su intervención, el integrante de la Jucopo manifestó su confianza en que el senador dará una explicación detallada de su situación en el momento que lo considere oportuno.

Además, señaló que este episodio requiere prudencia y no dejarse influenciar por acusaciones infundadas o descalificaciones, ya que, sostuvo, no es un momento para ceder ante la infamia ni la vileza.

“Estoy solidario con él porque es un momento en el que no puede llevarnos ni la infamia ni la vileza”, enfatizó.

La presidenta adelantó que las
La presidenta adelantó que las diferencias entre ambos se resolverán. Crédito: Cuartoscuro

Monreal Ávila también descartó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se vea involucrada o afectada por este caso a raíz de sus declaraciones. Afirmó que la titular del Ejecutivo no tiene relación alguna con la situación, ya que el Senado es un poder autónomo y actúa de manera independiente.

Asimismo, recalcó que la mandataria ha demostrado actuar con honestidad y conforme a las responsabilidades propias de su cargo, manteniéndose al margen de este tipo de controversias.

Sobre la permanencia de Adán Augusto al frente de la coordinación en el Senado, el morenista indicó que corresponde al propio senador ofrecer las aclaraciones necesarias ante las acusaciones recientes.

Añadió que, en caso de presentarse pruebas concretas y fidedignas, se llevarán a cabo las investigaciones pertinentes a través de las instancias oficiales, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar que se actúe conforme a la ley.

Sheinbaum se posiciona en el caso

Durante su conferencia matutina, la presidenta respondió a preguntas relacionadas con las denuncias hacia el senador, específicamente, por las presuntas acusaciones por no haber reportado los 79 millones de pesos.

En su respuesta, la mandataria señaló que ve adecuado que el senador explique el origen de los ingresos señalados, aunque no ofreció más detalles al respecto.

Sobre las posibles irregularidades dentro de la militancia de Morena, así como la actuación de López Hernández como coordinador, Sheinbaum afirmó que no le consta la existencia de quejas entre los legisladores.

“Sí, que aclare el senador (...) Eso pura politiquería, la verdad, no conozco de un senador que tenga quejas. Nadie”, enfatizó.

