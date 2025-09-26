México

“Quiero aclarar que sé quien y quiénes me atacan, pero no es fuego amigo”: Adán Augusto López

Adán Augusto López ofreció una conferencia de prensa este viernes

Por Miguel Flores

El senador morenista, Adán Augusto López Hernández, dijo este viernes, en conferencia de prensa, que ya sabía quiénes eran las personas que lo atacaban.

El senador mostró su declaración patrimonial y documentos que mostraban sus gastos.

Adán Augusto López dijo, frente a medios de comunicación, que “no es fuego amigo” y no le constaba que la información que se ha presentado de sus declaraciones patrimoniales sea exacta, pues no se alcanza a distinguir, por lo que hizo públicas sus dos declaraciones.

“Lo que a mí me consta, porque lo he vivido toda mi vida, es que el SAT, el Servicio de la Administración Tributaria sea posiblemente una de las instituciones o de los organismos del Estado Mexicano donde se actúa con respeto a los Derechos Humanos, con profesionalismo, y a partir de la llegada del Licenciado López Obrador, a mí me tocó vivirlo, como gobernador y como secretario de Gobernación, el trabajo profesional que se desarrollaba en el SAT, tanto el tiempo que fue Raquel Buenrostro, encargada del SAT, como durante el tiempo de Antonio Martínez, por ello yo no hablo de fuego amigo”, señaló el senador.

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, lanzó un mensaje tras el reportaje sobre sus presuntos ingresos no declarados Credito: YT - Canal del Congreso México

López Hernández dijo que había puesto públicos los documentos para que se supiera cuál era la realidad de su situación patrimonial.

Sobre el tema de que dentro del partido guinda hay varias personas inconformes con él, dijo que en Morena hay unidad, pero no uniformidad, porque hay diferencias de opiniones hasta a la hora de revisar una ley, y para él, todos los compañeros y compañeras senadores son lo mismo, uno solo, y dijo, tienen todo su respeto.

Dijo que él no es ni era, anteriormente, un agente de investigación, y si él hubiese recibido alguna denuncia formal o hubiera tenido algún indicio, él habría llevado a Hernán Martínez Requena a la autoridad correspondiente. Esto, referente a que presuntamente era el líder de La Barredora, grupo delincuencial que opera en Tabasco.

