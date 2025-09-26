Adán Augusto aclara monto de 79 mdp, revela ingresos millonarios por servicios legales: “Una falsedad”

Adán Augusto se muestra dispuesto a declarar, tras la detención y traslado de Hernán Bermúdez Requena Crédito: Comunicación Social del Senado

Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, aclaró el origen del ingreso de 79 millones de pesos que recibió entre el 2023 y 2024, negando que no lo haya incluido en sus declaraciones patrimoniales de dichos años, en los cuales fungió como secretario de Gobernación y legislador.

El senador morenista mostró públicamente su declaraciones anuales del 2023 y 2024, reconociendo que en los dos años recibió montos millonarios por diversos negocios privados, en los que destacó la prestación de servicios legales, venta de ganado y la renta de un corporativo, así como de una herencia familiar.

“La información que presentaron ayer a todas luces es falsa. (...) Les comento que efectivamente, más allá de mi actividad como funcionario público también tengo actividades como prestador de servicios legales, que todos mis ingresos están declarados como constatan las declaraciones hacendarias en el 2023 y el 2024”, dijo en conferencia de prensa desde el Senado.

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, lanzó un mensaje tras el reportaje sobre sus presuntos ingresos no declarados Credito: YT - Canal del Congreso México

