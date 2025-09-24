‘Mi verdad oculta’: la telenovela que rompe el molde del melodrama y expone impactantes verdades sociales

Las grabaciones de esta telenovela ya iniciaron - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

En un horario tradicionalmente reservado para historias ligeras, “Mi verdad oculta” se atreve a hurgar en las cicatrices más profundas de la sociedad mexicana.

Bajo la pluma experimentada de Martha Carrillo y Cristina García, esta telenovela de 80 capítulos convertirá el melodrama en un espejo incómodo pero necesario. La violencia sexual, el dilema entre venganza y justicia, y el empoderamiento femenino no son temas de fondo: son el centro de una trama que busca remover conciencias.

¿De qué se tratará “Mi verdad oculta”?

Lejos del cliché, la protagonista Aitana (interpretada por Susana González) regresa al escenario de un crimen que la marcó 18 años atrás. No vuelve solo para ajustar cuentas: vuelve para evidenciar lo que ocurre cuando las agresiones quedan impunes y las víctimas callan.

A su paso se cruzan dos amores, el del pasado y el del presente, pero el verdadero núcleo de su viaje es la reconstrucción de sí misma. La telenovela convierte su dolor en relato colectivo y, al hacerlo, interpela al público: ¿qué significa realmente hacer justicia?

El elenco está listo para empezar a grabar esta nueva historia - Foto: marthacarrillo

Una adaptación que respeta y transforma

Inspirada en la chilena Amanda, la versión mexicana se define como una adaptación “tropicalizada”. Carrillo y García leyeron, diseccionaron y reescribieron cada elemento de la historia original.

Ajustaron personajes, suavizaron tonos y añadieron luz sin restar potencia a los temas duros. La dupla, con más de una docena de telenovelas en su trayectoria, expresó que diseña sus proyectos como arquitectas narrativas: primero construyen la “Biblia” que define cada hilo argumental, después elaboran “escaletas” que organizan escena por escena y finalmente redactan, intercambian y pulen hasta lograr una sola voz autoral.

Cada enfermedad, cada conflicto legal y cada situación extrema que aparece en la pantalla ha sido investigada y consultada con especialistas. Para las guionistas, este rigor es una forma de respeto al público y a las víctimas reales de las problemáticas que retratan.

El productor presentó a los protagonistas de esta telenovela

El reto de narrar lo innombrable

Uno de los mayores desafíos fue retratar la agresión sufrida por Aitana sin caer en el morbo ni en la revictimización. “Lo tratamos con pinzas”, han explicado las autoras. Esa sutileza no oculta la brutalidad del hecho, pero evita que la pantalla se convierta en un espectáculo de dolor.

La intención es distinta: abrir una conversación en los hogares sobre un problema tan extendido como silenciado.

El mensaje es claro: denunciar es un acto de poder. Sin denuncia no hay justicia, solo impunidad. Y el camino hacia la justicia, sugiere la serie, es más largo y complejo que la venganza, pero también más reparador.

Personajes con peso propio

A diferencia de otras producciones, aquí ningún personaje funciona como simple “oreja”. Cada figura tiene su propio mundo y desata giros en la trama. David Chocarro interpreta a Luciano, el mayor de los Lizárraga, un hombre noble que descubre el pasado de Aitana y lucha por redimirse. Andrés Palacios da vida a Zacarías, un técnico ganadero que encarna la tensión entre apoyar el plan de Aitana y cuestionarlo desde la ética.

El elenco se completa con nombres como Geraldine Bazán, Rosa María Bianchi, Chris Pazcal, Ferdinando Valencia, Karla Esquivel, Michel Duval y Michelle Marie, bajo la producción ejecutiva de Carlos Moreno. Todos ellos construyen un universo en el que el amor, la lealtad y la culpa conviven con la violencia y la esperanza.

Las escritoras de esta telenovela - Foto: Especial

Un melodrama con misión social

Aunque “Mi verdad oculta” cumple la función esencial de entretener, también carga con una responsabilidad social: mostrar que la reparación existe y que el amor propio es indispensable para sanar.

En palabras de sus creadoras, es una invitación a romper el silencio, a cuestionar la sobreprotección familiar que encubre delitos y a reconocer las secuelas invisibles de la violencia.

Esta producción de Televisa apuesta por una narrativa que incomoda, sensibiliza y, al mismo tiempo, cautiva. “Mi verdad oculta” no solo es la historia de Aitana: es la de muchas mujeres y familias que aún buscan justicia, comentaron las escritoras.

