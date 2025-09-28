México

Estos son los poderosos compuestos de la uva, una de las frutas más saludables para las personas

Conoce todos los beneficios que tiene este delicioso alimento

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Añade uvas a tu dieta
Añade uvas a tu dieta de todos los días (Imagen Ilustrativa Infobae)

La uva se encuentra entre las frutas de mayor consumo en todo el mundo, no solo por su sabor, sino por su amplia variedad de compuestos que contribuyen al bienestar. Desde la antigüedad, diversas civilizaciones le han atribuido atributos vinculados con la salud y la longevidad, lo que ha motivado múltiples investigaciones para descifrar su potencial nutricional.

En la actualidad, la evidencia científica reconoce que la uva contiene una combinación única de elementos que la convierten en un alimento valioso para diferentes grupos poblacionales. Consumida fresca o en productos derivados, su perfil nutricional despierta el interés de la comunidad médica y nutricional.

Los componentes de la uva

La uva puede ser un
La uva puede ser un muy buen snack (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los componentes más destacados son los antioxidantes conocidos como polifenoles. Estos compuestos, presentes en la piel y semillas de la uva, tienen la capacidad de contrarrestar el estrés oxidativo en las células. Numerosos estudios vinculan la presencia de polifenoles con beneficios en la protección del sistema cardiovascular, la regulación de la presión arterial y la disminución del riesgo de enfermedades crónicas.

El resveratrol es otro elemento fundamental que ha captado la atención de la ciencia. Investigaciones revelan que su presencia en la uva, especialmente en las variedades de color oscuro, participa en procesos de reparación celular y en la modulación de la inflamación. Clínicas especializadas han comparado los efectos del resveratrol con los de compuestos presentes en medicamentos de uso frecuente, lo que genera interés para aplicaciones futuras en el área de la salud preventiva.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de polifenoles y resveratrol, la uva aporta vitamina C, vitamina K y diversas vitaminas del complejo B. Estos micronutrientes participan en la formación de colágeno, la coagulación sanguínea y el mantenimiento de la función neuromuscular. Un racimo de uvas de tamaño medio ofrece una cantidad apreciable de vitamina C, lo que contribuye a cubrir requerimientos diarios y refuerza el sistema inmune.

El consumo regular de uvas también proporciona fibras solubles e insolubles, las cuales favorecen la salud digestiva y el control de los niveles de glucosa en sangre. Al integrar la uva en una dieta balanceada, se promueve un tránsito intestinal adecuado y se fomenta la saciedad, indicadores valiosos en la prevención de la obesidad y enfermedades relacionadas con el metabolismo.

Minerales como el potasio y el manganeso están presentes en proporciones significativas en la uva. El potasio contribuye en la regulación del ritmo cardíaco y la función muscular, mientras que el manganeso favorece la formación de huesos y el metabolismo de carbohidratos. La Organización Mundial de la Salud incluye a la uva entre los alimentos recomendados para quienes buscan fuentes naturales de estos nutrientes.

Estudios de organismos internacionales han comprobado que el consumo de uva puede asociarse con una menor incidencia de ciertas enfermedades neurodegenerativas. Este efecto se relaciona con la acción conjunta de antioxidantes, minerales y vitaminas presentes tanto en la pulpa como en la piel de la fruta. Numerosos laboratorios continúan explorando el potencial de los compuestos de la uva para nuevas aplicaciones clínicas.

Temas Relacionados

UvaFrutasBienestarEstilo de VidaSaludAntioxidantesmexico-noticias

Más Noticias

PAN advierte que reforma a la Ley General de Salud pone en peligro el sector en México

La bancada explicó ‘las consecuencias’ que podría enfrentar el sector salud si se aprueba la iniciativa de la presidenta Sheinbaum Pardo

PAN advierte que reforma a

Mexicanos en la NFL 2025-2026: Arroyo y Montaño buscan consolidarse en la liga

Su desempeño es clave no sólo para su carrera, sino también para visibilizar la presencia de México en el emparrillado profesional

Mexicanos en la NFL 2025-2026:

Presunto fraude de votos en La Casa de los Famosos México: cambian la regla y fans piden a Televisa intervención

Rumbo a la novena y última eliminación del reality show, de forma inesperada la plataforma streaming cambió la forma de votar para salvar a tu favorito

Presunto fraude de votos en

Hallan un cuerpo enterrado en una vivienda asegurada por la SEMAR en Villa Juárez, Sinaloa

Autoridades federales confirmaron el hallazgo de un cadáver en una casa asegurada por la Marina en Villa Juárez, lo que generó movilización policial

Hallan un cuerpo enterrado en

Temblor en Jalisco hoy: se registra sismo en Cihuatlán

El sismo ocurrió a las 3:51 horas, a una distancia de 183 km de Cihuatlán y tuvo una profundidad de 5.5 km

Temblor en Jalisco hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan un cuerpo enterrado en

Hallan un cuerpo enterrado en una vivienda asegurada por la SEMAR en Villa Juárez, Sinaloa

Asesinan a abogado del Ministerio Público en Culiacán

Capturan en CDMX a Mario “N”, integrante de La Unión Tepito que portaba cerca de 200 dosis de drogas

Fiscalía de Michoacán confirma la detención de seis presuntos integrantes del CJNG, tras enfrenamiento

Jornada violenta en Veracruz: ataques armados y taxistas asesinados

ENTRETENIMIENTO

Presunto fraude de votos en

Presunto fraude de votos en La Casa de los Famosos México: cambian la regla y fans piden a Televisa intervención

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo: última eliminación previo a la final en la mira de fraude

Filtran nombre del noveno eliminado de La Casa de los Famosos México hoy domingo 28 de septiembre, según encuestas finales

Entre sorpresas y festejos: así fue la penúltima semana en La Casa de los Famosos

El club de los villanos: los habitantes más criticados y polémicos dentro de La Casa de los Famosos

DEPORTES

Toño de Valdés reaparece en

Toño de Valdés reaparece en redes sociales tras cirugía del estómago: dedica un emotivo mensaje

Juan Manuel Márquez confiesa cuál es el último triunfo de un mexicano que lo conmovió: " La forma en que se levantó"

Toño de Valdés, conductor de Televisa, fue operado de emergencia tras un fuerte dolor de estómago

Exjugador revela presunto amaño arbitral en partido clave de Liga MX

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el debut de la Selección Mexicana sub-20 en el Mundial?