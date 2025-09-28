Estos son los poderosos compuestos de la uva, una de las frutas más saludables para las personas

Añade uvas a tu dieta de todos los días (Imagen Ilustrativa Infobae)

La uva se encuentra entre las frutas de mayor consumo en todo el mundo, no solo por su sabor, sino por su amplia variedad de compuestos que contribuyen al bienestar. Desde la antigüedad, diversas civilizaciones le han atribuido atributos vinculados con la salud y la longevidad, lo que ha motivado múltiples investigaciones para descifrar su potencial nutricional.

En la actualidad, la evidencia científica reconoce que la uva contiene una combinación única de elementos que la convierten en un alimento valioso para diferentes grupos poblacionales. Consumida fresca o en productos derivados, su perfil nutricional despierta el interés de la comunidad médica y nutricional.

Los componentes de la uva

La uva puede ser un muy buen snack (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los componentes más destacados son los antioxidantes conocidos como polifenoles. Estos compuestos, presentes en la piel y semillas de la uva, tienen la capacidad de contrarrestar el estrés oxidativo en las células. Numerosos estudios vinculan la presencia de polifenoles con beneficios en la protección del sistema cardiovascular, la regulación de la presión arterial y la disminución del riesgo de enfermedades crónicas.

El resveratrol es otro elemento fundamental que ha captado la atención de la ciencia. Investigaciones revelan que su presencia en la uva, especialmente en las variedades de color oscuro, participa en procesos de reparación celular y en la modulación de la inflamación. Clínicas especializadas han comparado los efectos del resveratrol con los de compuestos presentes en medicamentos de uso frecuente, lo que genera interés para aplicaciones futuras en el área de la salud preventiva.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de polifenoles y resveratrol, la uva aporta vitamina C, vitamina K y diversas vitaminas del complejo B. Estos micronutrientes participan en la formación de colágeno, la coagulación sanguínea y el mantenimiento de la función neuromuscular. Un racimo de uvas de tamaño medio ofrece una cantidad apreciable de vitamina C, lo que contribuye a cubrir requerimientos diarios y refuerza el sistema inmune.

El consumo regular de uvas también proporciona fibras solubles e insolubles, las cuales favorecen la salud digestiva y el control de los niveles de glucosa en sangre. Al integrar la uva en una dieta balanceada, se promueve un tránsito intestinal adecuado y se fomenta la saciedad, indicadores valiosos en la prevención de la obesidad y enfermedades relacionadas con el metabolismo.

Minerales como el potasio y el manganeso están presentes en proporciones significativas en la uva. El potasio contribuye en la regulación del ritmo cardíaco y la función muscular, mientras que el manganeso favorece la formación de huesos y el metabolismo de carbohidratos. La Organización Mundial de la Salud incluye a la uva entre los alimentos recomendados para quienes buscan fuentes naturales de estos nutrientes.

Estudios de organismos internacionales han comprobado que el consumo de uva puede asociarse con una menor incidencia de ciertas enfermedades neurodegenerativas. Este efecto se relaciona con la acción conjunta de antioxidantes, minerales y vitaminas presentes tanto en la pulpa como en la piel de la fruta. Numerosos laboratorios continúan explorando el potencial de los compuestos de la uva para nuevas aplicaciones clínicas.