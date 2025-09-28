México

El paso a paso para hacer una ensalada de quinoa con pimiento y cilantro, una receta llena de nutrientes

Una mezcla de color y textura que en conjunto crean una fusión de proteínas, vitaminas y minerales que te ayudaran a mantener una dieta balanceada y equilibrada

Por Miriam Estrella

Guardar
Ensalada de quinoa con pimiento
Ensalada de quinoa con pimiento y cilantro, una opción saludable y fresca con pocos ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cocinar no debe de considerarse una tarea imposible ni compleja, al contrario puede llegar a ser una actividad relajante, divertida y en muchas ocasiones rápida. Un claro ejemplo de esto es la ensalada de quinoa con pimiento y cilantro, un plato que destaca por su sencillez y sabor inconfundible.

Existen innumerables estilos de ensaladas que combinan distintos ingredientes, mismos que son capaces de crear fusiones únicas, tanto en sabor como en valor nutricional. En este caso, la preparación se basa únicamente en tres elementos: quinoa, cilantro y pimientos, lo que demuestra que no se ocupa de mucho para obtener un resultado sano y delicioso.

Lo que hace especial a esta ensalada es que se le agrega quinoa, que es un grano nutritivo. De acuerdo con la Academia Española de Nutrición y Dietética, “aunque todas las variedades de quinoa ofrecen beneficios nutricionales similares (alto contenido de proteínas, fibra, vitaminas y minerales), las variedades de colores oscuros, como la quinoa roja y negra, tienden a tener un mayor contenido de antioxidantes debido a sus pigmentos naturales, como los antocianos”.

Receta de ensalada de quinoa con pimiento y cilantro

Una ensalada nutritiva y ligera,
Una ensalada nutritiva y ligera, perfecta por si lo que buscas es comer de manera sana y equilibrada.

Esta es una de las recetas que puedes encontrar dentro del catálogo web de Larousse Cocina. Su elaboración es fácil y rápida, pues su preparación te tomará aproximadamente 15 minutos tomando en cuenta el tiempo de cocción, al finalizar tendrás cuatro porciones.

Ingredientes

  • 150 g de quinoa
  • 1 pimiento morrón 1
  • 2 manojo de cilantro 1/2 cebolla, picada finamente
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • el jugo de 1 limón
  • 1 pizca de chile piquín en polvo
  • sal y pimienta al gusto

Preparación

  • Pon sobre fuego medio una olla pequeña con 300 mililitros de agua y un poco de sal; cuando hierva, añade la quinoa y cuécela, mezclándola ocasionalmente, durante 10 minutos o hasta que se haya consumido toda el agua. Enfría la quinoa bajo el chorro de agua fría y escúrrela
  • Retira las semillas y las venas del pimiento morrón y córtalo en cubos. Pica el cilantro
  • Mezcla en un tazón la quinoa con los cubos de pimiento, el cilantro picado, la cebolla, el aceite de oliva, el jugo de limón y el chile piquín en polvo. Salpimienta al gusto y sirve

¿Cuáles son los beneficios de comer pimientos?

Los pimientos son uno de
Los pimientos son uno de los ingredientes más esenciales para la cocina. Foto: (iStock)

El pimiento es un fruto originario del continente americano, y aunque se considera que es parte de la familia de los chiles, se caracteriza por su sabor dulce y porque no tiene picor. Básicamente se valora como un fruto debido a que tiene semillas y por su clasificación botánica. Su tamaño es variable y sus colores más comunes son el rojo, verde, amarillo y naranja.

Este ingredientes se ha vuelto esencial para muchos platillos y cocinas en el mundo, no solo por su versatilidad sino porque aporta color, textura, sabor y consistencia que hace realzar cualquier preparación.

De acuerdo con El Poder del Consumidor el pimiento “posee gran cantidad de agua, hidratos de carbono, fibra, y minerales como potasio y magnesio. Es rico en betacarotenos. Esto ayuda en la cicatrización, fortalece el sistema inmunológico y facilita la absorción del hierro de los alimentos, contribuyendo a evitar la anemia. La fibra evita el estreñimiento y contribuye a controlar el colesterol y el azúcar en sangre. Además genera sensación de saciedad”.

Temas Relacionados

EnsaladaQuinoaPimientoCilantroSaludablemexico-recetasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Boda de Selena Gomez y Benny Blanco: conoce a la familia mexicana de la cantante que llegó como inmigrante a EEUU

La cantante pop se casó con el productor musical el pasado sábado 27 de septiembre, en una ceremonia íntima donde su familia mexicana estuvo presente

Boda de Selena Gomez y

Remueven casi 3 hectáreas de vegetación en Cuencamé, clausuran el predio por daño ambiental

Las autoridades también confirmaron que se extraía bentonita de forma no autorizada

Remueven casi 3 hectáreas de

Cinthia Aparicio reacciona a polémica de Alexis Ayala, señalado de presunta violencia por actriz de Televisa

A través de redes sociales, la actriz dio su versión sobre su ruptura con Ayala, luego de ser aludida por él en ‘LCDLFMX’

Cinthia Aparicio reacciona a polémica

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 28 de septiembre: Dalílah Polanco ya es tendencia

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Desapariciones, heridos, homicidios y hallazgo de cadáveres: jornada violenta del sábado en Sinaloa

En distintos municipios de la entidad federativa se registraron múltiples incidentes delictivos

Desapariciones, heridos, homicidios y hallazgo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras la muerte de un

Tras la muerte de un Policía Estatal en enfrentamiento, autoridades aseguraron armas y más de 3 mil cargadores

Desapariciones, heridos, homicidios y hallazgo de cadáveres: jornada violenta del sábado en Sinaloa

Nuevo cuartel militar, 150 patrullas y sistema de vigilancia buscarán blindar Coahuila contra el crimen organizado

Operación Frontera Norte: 7 mil 587 detenidos y casi 100 toneladas de droga incautadas

Hallan un cuerpo enterrado en una vivienda asegurada por la SEMAR en Villa Juárez, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 28 de septiembre: Dalílah Polanco ya es tendencia

Boda de Selena Gomez y Benny Blanco: conoce a la familia mexicana de la cantante que llegó como inmigrante a EEUU

Cinthia Aparicio reacciona a polémica de Alexis Ayala, señalado de presunta violencia por actriz de Televisa

‘No tengan miedo a ser quienes son’: Sofi Mayen destapa la verdad sobre salud mental y autenticidad

Cancelación y odio: el efecto ‘Casa de los Famosos México’ que amenaza a Victoria Ruffo y al propio reality

DEPORTES

André Jardiné envía contundente mensaje

André Jardiné envía contundente mensaje a Efraín Juárez tras goleada de América contra Pumas

Toño de Valdés reaparece en redes sociales tras cirugía del estómago: dedica un emotivo mensaje

Juan Manuel Márquez confiesa cuál es el último triunfo de un mexicano que lo conmovió: " La forma en que se levantó"

Toño de Valdés, conductor de Televisa, fue operado de emergencia tras un fuerte dolor de estómago

Exjugador revela presunto amaño arbitral en partido clave de Liga MX