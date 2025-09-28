El paso a paso para hacer una ensalada de quinoa con pimiento y cilantro, una receta llena de nutrientes

Ensalada de quinoa con pimiento y cilantro, una opción saludable y fresca con pocos ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cocinar no debe de considerarse una tarea imposible ni compleja, al contrario puede llegar a ser una actividad relajante, divertida y en muchas ocasiones rápida. Un claro ejemplo de esto es la ensalada de quinoa con pimiento y cilantro, un plato que destaca por su sencillez y sabor inconfundible.

Existen innumerables estilos de ensaladas que combinan distintos ingredientes, mismos que son capaces de crear fusiones únicas, tanto en sabor como en valor nutricional. En este caso, la preparación se basa únicamente en tres elementos: quinoa, cilantro y pimientos, lo que demuestra que no se ocupa de mucho para obtener un resultado sano y delicioso.

Lo que hace especial a esta ensalada es que se le agrega quinoa, que es un grano nutritivo. De acuerdo con la Academia Española de Nutrición y Dietética, “aunque todas las variedades de quinoa ofrecen beneficios nutricionales similares (alto contenido de proteínas, fibra, vitaminas y minerales), las variedades de colores oscuros, como la quinoa roja y negra, tienden a tener un mayor contenido de antioxidantes debido a sus pigmentos naturales, como los antocianos”.

Receta de ensalada de quinoa con pimiento y cilantro

Una ensalada nutritiva y ligera, perfecta por si lo que buscas es comer de manera sana y equilibrada.

Esta es una de las recetas que puedes encontrar dentro del catálogo web de Larousse Cocina. Su elaboración es fácil y rápida, pues su preparación te tomará aproximadamente 15 minutos tomando en cuenta el tiempo de cocción, al finalizar tendrás cuatro porciones.

Ingredientes

150 g de quinoa

1 pimiento morrón 1

2 manojo de cilantro 1/2 cebolla, picada finamente

3 cucharadas de aceite de oliva

el jugo de 1 limón

1 pizca de chile piquín en polvo

sal y pimienta al gusto

Preparación

Pon sobre fuego medio una olla pequeña con 300 mililitros de agua y un poco de sal; cuando hierva, añade la quinoa y cuécela, mezclándola ocasionalmente, durante 10 minutos o hasta que se haya consumido toda el agua. Enfría la quinoa bajo el chorro de agua fría y escúrrela

Retira las semillas y las venas del pimiento morrón y córtalo en cubos. Pica el cilantro

Mezcla en un tazón la quinoa con los cubos de pimiento, el cilantro picado, la cebolla, el aceite de oliva, el jugo de limón y el chile piquín en polvo. Salpimienta al gusto y sirve

¿Cuáles son los beneficios de comer pimientos?

Los pimientos son uno de los ingredientes más esenciales para la cocina. Foto: (iStock)

El pimiento es un fruto originario del continente americano, y aunque se considera que es parte de la familia de los chiles, se caracteriza por su sabor dulce y porque no tiene picor. Básicamente se valora como un fruto debido a que tiene semillas y por su clasificación botánica. Su tamaño es variable y sus colores más comunes son el rojo, verde, amarillo y naranja.

Este ingredientes se ha vuelto esencial para muchos platillos y cocinas en el mundo, no solo por su versatilidad sino porque aporta color, textura, sabor y consistencia que hace realzar cualquier preparación.

De acuerdo con El Poder del Consumidor el pimiento “posee gran cantidad de agua, hidratos de carbono, fibra, y minerales como potasio y magnesio. Es rico en betacarotenos. Esto ayuda en la cicatrización, fortalece el sistema inmunológico y facilita la absorción del hierro de los alimentos, contribuyendo a evitar la anemia. La fibra evita el estreñimiento y contribuye a controlar el colesterol y el azúcar en sangre. Además genera sensación de saciedad”.