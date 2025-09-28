México

Congreso de CDMX pide a titular de Cultura seguir realizando ‘Lectódromos’ en todas las alcaldías

Existen tres demarcaciones que registran índices bajos de Desarrollo Social, por lo que hay menor acceso a actividades culturales

Por Omar Martínez

Guardar
El Congreso de la Ciudad
El Congreso de la Ciudad de México pidió seguir llevando a cabo lectódromos en toda la capital del país. (Cuartoscuro)

El Congreso de la Ciudad de México pidió a las autoridades del Gobierno capitalino y, en particular, a la titular de la Secretaría de Cultura local, Ana Francis López Bayghen Patiño, llevar a cabo más jornadas masivas de Lectódromos en las alcaldías.

Fue el legislador Gerardo Villanueva Albarrán de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, quien refirió que este tipo de eventos culturales sigan realizándose en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Puntualizó que esta estrategia se tiene que continuar en las principales plazas públicas de todas las demarcaciones de la capital del país.

Recordó el evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México, el cual se realizó el pasado 23 de abril por parte de la jefa de Gobierno de la capital del país, Clara Brugada.

El evento se llevó a
El evento se llevó a cabo por el Día Internacional del Libro. Foto: Cortesía Gobierno de la Ciudad de México.

En dicha fecha fue el primer ‘Lectódromo’ en la Ciudad de México, que reunió a un total de 10 mil personas para leer masivamente un libro en la Plaza de la Constitución.

Por ello, Villanueva pidió coordinación de la secretaria de Cultura de la Ciudad de México con las 16 alcaldías para replicar lo mismo que en el Zócalo.

El primer Lectódromo en la Ciudad de México se llevó a cabo en dicha fecha como parte de las actividades culturales del Día del Libro a nivel mundial.

El evento se llevó a cabo este martes 22 de abril por el Día Internacional del Libro. Crédito: X/@ClaraBrugadaM.

Tres alcaldías de CDMX registran menores índices de Desarrollo Social

El diputado de la Ciudad de México destacó que en la Constitución local, en sus artículos 8 y 13, reconoce el derecho de las personas a la cultura y al acceso a los bienes culturales.

Además, enfatizó que el artículo 4 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro establece la obligación de promover bibliotecas, librerías y espacios públicos para la lectura.

Gerardo Villanueva Albarrán habló con
Gerardo Villanueva Albarrán habló con respecto a la realización de Lectódromos en la Ciudad de México. Foto: Congreso de la Ciudad de México.

Según el Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2024 del INEGI, la proporción de personas lectoras en el país disminuyó de 84.2 % en 2015 a 69.6 % en 2024. En la Ciudad de México, la tasa se ubica ligeramente por encima del promedio nacional, con un 72.8 %.

La propuesta señala que hay desigualdad territorial en la ciudad. Informes de Evalúa CDMX muestran que alcaldías como Milpa Alta, Tláhuac e Iztapalapa presentan menores niveles de desarrollo social y, como resultado, menor acceso a actividades culturales.

Por lo tanto, la instalación de nuevos espacios contribuiría a reducir estas desigualdades.

Hasta el momento, ninguna autoridad local, de alcaldía o de Secretaría de Cultura ha dicho algo al respecto para la realización de Lectódromo.

Temas Relacionados

Congreso CDMXCongreso de CDMXLibrosLibroCulturaCulturalLectódromomexico-noticias

Más Noticias

Grupo armado ataca con drones avionetas en una pista de Tepalcatepec y acusan al CJNG de violencia en Coahuayana

Diversos hechos violentos han sido registrados en Michoacán

Grupo armado ataca con drones

Sheinbaum destaca la reducción de la brecha de desigualdad en México

Sheinbaum Pardo subrayó la magnitud de este cambio social

Sheinbaum destaca la reducción de

Adiós mochila: Metrobús implementa nueva regla sobre su uso durante el viaje

Esta nueva medida buscar mejorar la experiencia de viaje de los usuarios

Adiós mochila: Metrobús implementa nueva

Rayos impactaron en torre de control del AICM: así afectaron sus sistemas y generaron retrasos en los vuelos

Un fenómeno meteorológico extremo alteró la rutina del aeropuerto capitalino, obligando a suspender operaciones y desviar vuelos

Rayos impactaron en torre de

Tren México-Guadalajara: Sheinbaum explica avance de cada tramo

La mandataria explicó la razón por la cual Guadalajara será una de las últimas en sumarse al plan ferroviario

Tren México-Guadalajara: Sheinbaum explica avance
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae presunto jefe de plaza

Cae presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana en Edomex: operaba en al menos cinco municipios

Cobraban a clientes $250 pesos y a ellas les daban $50: rescatan a 14 mujeres víctimas de trata en Q. Roo

Procesan a tres ex policías de Rosarito por desaparición forzada en Baja California

Apuestas ilegales y lavado de dinero: así es como el crimen organizado sacude el deporte latinoamericano

Un albañil fue asesinado en el patio de su casa con armas de fuego por al menos dos hombres en Las Bebelamas, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 28 de septiembre: este domingo será la última gala de eliminación

Fey defiende a Yalitza Aparicio de fuertes ataques en redes sociales: “Es muy triste”

Apio Quijano acusa a Dalílah Polanco de desleal pese a trabajar con ella: “No me anden embarrando”

“Una Familia de Diez” estrena su temporada 12: hora, canal y todos los detalles del regreso más divertido de la TV

¿Maryfer Centeno entrará en el 2026 como participante de La Casa de los Famosos México 4? Ella misma revela los detalles

DEPORTES

¡Histórico! Raúl Jiménez se convierte

¡Histórico! Raúl Jiménez se convierte en el primer mexicano en alcanzar 60 goles en la Premier League

Isaac del Toro hace historia para México al posicionarse en el séptimo lugar en la vuelta de Ruanda

Confusión, insultos y separación: así fue el enfrentamiento entre Marco Cancino y Juan Guzmán al terminar América vs Pumas

André Jardiné envía contundente mensaje a Efraín Juárez tras goleada de América contra Pumas

Toño de Valdés reaparece en redes sociales tras cirugía del estómago: dedica un emotivo mensaje