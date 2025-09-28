Marcha por el Día de Acción Global por el Aborto Legal: sigue las movilizaciones en CDMX

La macha en la CDMX empezó en los alrededores del Monumento a Cuauhtémoc para dirigirse al Zócalo, donde realizarán una serie de actividades para cerrar las manifestaciones.

Este 28 de septiembre es el Día Internacional de la Lucha por el Aborto Legal, Seguro y Accesible , también es conocido como 28S . En la Ciudad de México , diferentes colectivas y asociaciones a favor del aborto realizan una serie de manifestaciones y movilizaciones en las calles de la capital.

Los contingentes avanzaron con dirección al Zócalo de la CDMX, alrededor de las 12:00 horas inició la movilización de contingentes.

Aunque México ha avanzado en el reconocimiento legal del derecho al aborto, aún existen cifras de carpetas de investigación abiertas por este “delito”.

Las movilizaciones avanzan y se concentran en inmediaciones del Ángel de la Independencia y siguen sobre Paseo de la Reforma.

Contingentes se congregan en el Ángel de la Independencia

El objetivo de las organizadoras consistió en manifestarse de manera pacífica frente al Senado de la República para exigir la garantía al derecho al aborto libre y seguro. El Sonidero Disidente participó en el evento.

Una de las manifestaciones más importantes de este día fue la realización de un sonidero por el aborto legal y gratuito. El evento llamado “Sonidero por el aborto legal, seguro y gratuito”.

