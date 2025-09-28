México

Marcha por el Día de Acción Global por el Aborto Legal: sigue las movilizaciones en CDMX

Diferentes colectivas se reunieron con motivo del 28S para exigir la despenalización del aborto

Por Luz Coello

21:06 hsHoy

Sonidero por el aborto legal

Una de las manifestaciones más importantes de este día fue la realización de un sonidero por el aborto legal y gratuito. El evento llamado “Sonidero por el aborto legal, seguro y gratuito”.

El objetivo de las organizadoras consistió en manifestarse de manera pacífica frente al Senado de la República para exigir la garantía al derecho al aborto libre y seguro. El Sonidero Disidente participó en el evento.

Marcha despenalización del Aborto en
Marcha despenalización del Aborto en CDMX. Crédito: Cuartoscuro
20:52 hsHoy

Contingentes se congregan en el Ángel de la Independencia

Las movilizaciones avanzan y se concentran en inmediaciones del Ángel de la Independencia y siguen sobre Paseo de la Reforma.

20:46 hsHoy

En 10 años han abierto 7 mil 500 carpetas de investigación a mujeres pese a despenalización del aborto

22 estados han reformado sus códigos penales para permitir la interrupción voluntaria del embarazo

Por Aura Reyna

Las carpetas de investigación no
Las carpetas de investigación no siempre derivan en sentencias, pero perpetúan el estigma social (Cuartoscuro)

Aunque México ha avanzado en el reconocimiento legal del derecho al aborto, aún existen cifras de carpetas de investigación abiertas por este “delito”.

Leer la nota completa
20:45 hsHoy

Los contingentes avanzaron con dirección al Zócalo de la CDMX, alrededor de las 12:00 horas inició la movilización de contingentes.

20:32 hsHoy

Marcha por el aborto legal y seguro en CDMX

Aplazan discusión de la despenalización
Aplazan discusión de la despenalización total del aborto en la CDMX. (FOTO: MIREYA NOVO/CUARTOSCURO.COM)

Este 28 de septiembre es el Día Internacional de la Lucha por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, también es conocido como 28S. En la Ciudad de México, diferentes colectivas y asociaciones a favor del aborto realizan una serie de manifestaciones y movilizaciones en las calles de la capital.

La macha en la CDMX empezó en los alrededores del Monumento a Cuauhtémoc para dirigirse al Zócalo, donde realizarán una serie de actividades para cerrar las manifestaciones.

