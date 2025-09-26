Aseguran una tonelada de metanfetamina y bolsas con fentanilo en Sonora, droga vale más de 300 millones de pesos

Dos hombres fueron detenidos (Guardia Nacional)

Un par de personas fueron detenidas por trasladar un cargamento de metanfetamina y bolsas con fentanilo en Sonora, se trata de un aseguramiento de droga que supera los 300 millones de pesos, según estimaciones de las autoridades federales.

Efectivos de la Guardia Nacional en conjunto con personal militar realizaban revisiones aleatorias a los vehículos que llegaban al punto de inspección localizado en San Luis Río Colorado, en la carretera Hermosillo-Santa Ana.

Más de mil bolsas con metanfetamina y otras con fentanilo

Los uniformados aplicaron una revisión manual en la zona de carga del vehículo con caja seca, lo que resultó en el hallazgo de diversas cajas de cartón, dentro de las cuales había mil 186 bolsas con metanfetamina que dieron un peso de alrededor de mil kilogramos.

Las bolsas estaban al interior de cajas (Guardia Nacional)

Dentro de la unidad os agentes también hallaron otras 15 bolsas con fentanilo, las cuales pesaban un kilo cada una. Es por lo anterior que tanto el conductor de la unidad como la persona que lo acompañaba fueron detenidos

“Elementos de GN y Ejército Mexicano, en un puesto de seguridad, detuvieron a dos personas, les aseguraron un tractocamión con 1,000 kilos de metanfetamina y 15 kilos de fentanilo“, es parte de lo registrado en el reporte de las acciones relevantes del 25 de septiembre

Información compartida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el 25 de septiembre indica que los agentes de seguridad aseguraron 304.4 millones de pesos en droga.

Parte de lo asegurado (Guardia Nacional)

El material gráfico compartido por la Guardia Nacional muestra a los dos detenidos, de quienes no fueron revelados sus nombres, siendo custodiados por los agentes de seguridad, frente los capturados aparecen varias cajas de cartón y unas cuantas bolsas blancas con el opioide.

Conductor es detenido con 10 millones de pesos en drogas en Sonora

En la entidad han sido registradas diversas incautaciones de droga que alcanzan un valor de millones de pesos.

Apenas un día antes, el 24 de septiembre, las autoridades federales informaron el arresto de un chofer un tractocamión debido a que le fueron hallados 40 kilos de metanfetamina. Fue a través de un escaneo del vehículo que los uniformados se dieron cuenta que había inconsistencias en la estructura.

La unidad tenía como destino Tijuana, Baja California y era procedente de Guadalajara, Jalisco. Dicho vehículo fue revisado en la carretera San Luís Río Colorado-Sonoyta y llevaba 10.6 millones de pesos en metanfetamina, según compartió la SSPC.