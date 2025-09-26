Caen ocho sujetos por extorsión y secuestro exprés en Iztapalapa, Cuauhtémoc y Edomex, hay dos policías entre los detenidos

Entre los sujetos arrestados se encuentran dos elementos de la Secretaría de Seguridad (SSPC)

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México (SSPC) dio a conocer la ejecución de ocho órdenes de aprehensión, de las cuales dos eran dirigidas a agentes de la (SSC), por el delito de privación de la libertad personal, en la modalidad de secuestro exprés agravado, así como extorsión, en las inmediaciones de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex),

Las indagatorias revelaron que los policías de la SSC implicados actuaron en coordinación con otros miembros del grupo criminal. La víctima fue interceptada y subida a una patrulla, para luego ser trasladada a un automóvil rojo y posteriormente a un vehículo blanco, donde permaneció retenida. Durante el cautiverio, los responsables contactaron a un conocido del afectado, quien realizó depósitos bancarios a diversas cuentas como parte de la negociación para la liberación. Tras varias horas, la víctima recuperó la libertad.

De acuerdo con el comunicado, se realizó un operativo el pasado 26 de abril en la alcaldía Iztapalapa, ejecutado por la SSC y apoyado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional , la Secretaría de Marina , la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El avance en la investigación se debió al análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas y labores de seguimiento efectuadas por elementos de la SSC. Por ello se permitió identificar tanto a los tripulantes de la patrulla como a los conductores de los vehículos particulares y a los titulares de las cuentas bancarias utilizadas para recibir los pagos. Con estos elementos, un agente del Ministerio Público de la FGJ solicitó y obtuvo de un Juez de Control las órdenes de aprehensión correspondientes.

El despliegue operativo se extendió a la alcaldía Cuauhtémoc, donde fueron capturados cuatro posibles responsables, entre ellos dos policías de la SSC. En este procedimiento, las autoridades aseguraron diez teléfonos celulares y un vehículo. En Iztapalapa, se ejecutó una orden de cateo que permitió detener a un hombre identificado como titular de una de las cuentas bancarias receptoras de los depósitos.

Aseguraron diez teléfonos celulares y un vehículo (SSPC)

En el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, la colaboración con la FGJ EDOMÉX posibilitó la detención de un policía de la SSC y el cumplimiento de dos órdenes de aprehensión adicionales contra una mujer y un hombre, presuntamente beneficiarios de los depósitos en sus cuentas personales.

Tras ser notificados de las órdenes de aprehensión y de sus derechos legales, los ocho detenidos fueron trasladados a un centro penitenciario ubicado en el oriente de la Ciudad de México.