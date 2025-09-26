México

Caen ocho sujetos por extorsión y secuestro exprés en Iztapalapa, Cuauhtémoc y Edomex, hay dos policías entre los detenidos

En la detención fueron asegurados 10 teléfonos usados para sus actividades delictivas y un vehículo

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
Entre los sujetos arrestados se
Entre los sujetos arrestados se encuentran dos elementos de la Secretaría de Seguridad (SSPC)

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México (SSPC) dio a conocer la ejecución de ocho órdenes de aprehensión, de las cuales dos eran dirigidas a agentes de la (SSC), por el delito de privación de la libertad personal, en la modalidad de secuestro exprés agravado, así como extorsión, en las inmediaciones de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex),

Las indagatorias revelaron que los policías de la SSC implicados actuaron en coordinación con otros miembros del grupo criminal. La víctima fue interceptada y subida a una patrulla, para luego ser trasladada a un automóvil rojo y posteriormente a un vehículo blanco, donde permaneció retenida. Durante el cautiverio, los responsables contactaron a un conocido del afectado, quien realizó depósitos bancarios a diversas cuentas como parte de la negociación para la liberación. Tras varias horas, la víctima recuperó la libertad.

De acuerdo con el comunicado, se realizó un operativo el pasado 26 de abril en la alcaldía Iztapalapa, ejecutado por la SSC y apoyado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional , la Secretaría de Marina , la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El avance en la investigación se debió al análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas y labores de seguimiento efectuadas por elementos de la SSC. Por ello se permitió identificar tanto a los tripulantes de la patrulla como a los conductores de los vehículos particulares y a los titulares de las cuentas bancarias utilizadas para recibir los pagos. Con estos elementos, un agente del Ministerio Público de la FGJ solicitó y obtuvo de un Juez de Control las órdenes de aprehensión correspondientes.

El despliegue operativo se extendió a la alcaldía Cuauhtémoc, donde fueron capturados cuatro posibles responsables, entre ellos dos policías de la SSC. En este procedimiento, las autoridades aseguraron diez teléfonos celulares y un vehículo. En Iztapalapa, se ejecutó una orden de cateo que permitió detener a un hombre identificado como titular de una de las cuentas bancarias receptoras de los depósitos.

Aseguraron diez teléfonos celulares y
Aseguraron diez teléfonos celulares y un vehículo (SSPC)

En el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, la colaboración con la FGJ EDOMÉX posibilitó la detención de un policía de la SSC y el cumplimiento de dos órdenes de aprehensión adicionales contra una mujer y un hombre, presuntamente beneficiarios de los depósitos en sus cuentas personales.

Tras ser notificados de las órdenes de aprehensión y de sus derechos legales, los ocho detenidos fueron trasladados a un centro penitenciario ubicado en el oriente de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Secuestro exprésExtorsiónIztapalapaEdomexCuauhtémocSSPCmexico-noticias

Más Noticias

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: requisitos y fecha confirmada del próximo registro para recibir más de 8 mil pesos

La iniciativa también le brinda a cada aprendiz seguro médico a través del IMSS

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:

¿Cómo quedó el 11 ideal de la Liga MX en la jornada 10?

Acevedo, Lainez, Zendejas brillaron, Toluca aportó dos figuras, Mohamed fue elegido como estratega destacado de la semana

¿Cómo quedó el 11 ideal

Mariana Boy difunde estado de salud de la osa Mina en Nuevo León

Reiteró que tras su rescate en 2023, el ejemplar fue entregado al zoológico La Pastora en “custodia definitiva”, es por ello que durante todo ese tiempo no se le dio seguimiento por parte de la Profepa

Mariana Boy difunde estado de

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Xavi acompañará a los habitantes durante la fiesta de hoy 26 de septiembre

Sigue minuto a minuto el reality show 24/7: Mar Contreras es la única participante con un lugar seguro en la semana final

La Casa de los Famosos

Cómo preparar un jugo de piña con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta refrescante bebida es ideal para tomar después del gimnasio

Cómo preparar un jugo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Topo”, integrante

Quién es “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido, y cuál sería su relación con Sandra Cuevas

Fiscalía de CDMX confirma detención de Angie Miller, novia del músico colombiano B King

Cae en CDMX “El Topo”, integrante de La Unión Tepito y exfuncionario de la alcaldía Cuauhtémoc

“Sigues tú, Paloma”: dejan amenazas de muerte en puerta del Palacio Municipal a alcaldesa de Acayucan, Veracruz

Así fue la ocasión cuando un líder de ‘La Barredora’ se sometió a cirugía plástica para evadir a la justicia y al CJNG | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Xavi acompañará a los habitantes durante la fiesta de hoy 26 de septiembre

Aislinn Derbez confiesa que tuvo celos de Regina Blandón durante las grabaciones de La Familia P.Luche

Fans del Cuarto Noche le ponen apodo a Dalílah Polanco ante su creciente popularidad

Mariana Treviño defiende a Guana de los comentarios despectivos de Alexis Ayala sobre ser “ensamble de teatro musical”

El impresionante cambio físico de Aarón Mercury para entrar a La Casa de los Famosos México

DEPORTES

¿Cómo quedó el 11 ideal

¿Cómo quedó el 11 ideal de la Liga MX en la jornada 10?

Tijuana vs Cruz Azul: dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 11 y la despedida de Jesús Corona

Codazo a Aguirre y falta a Zúñiga: Curro Hernández, es señalado por omisiones en el América vs San Luis

Terrible Morales defiende a Canelo Álvarez sobre las críticas de Juan Manuel Márquez: “Es un peleador que por sí solo habla”

América vs Pumas, IA revela quién ganará el clásico capitalino