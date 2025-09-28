México

¿Aterrizaje de emergencia? Avión en Periférico Sur causa asombro y caos en CDMX | Video

La presencia de la aeronave dio pie a diversas versiones, como una posible pérdida de combustible o incluso la sospecha de un accidente

Por Alejandra Zúñiga

Guardar
En redes sociales, usuarios comparten
En redes sociales, usuarios comparten imágenes sobre el avión ubicado en la Magdalena Contreras. | @Gabigno @Fanvg

Durante una jornada marcada por lluvias y caos vial, la Ciudad de México se viralizó en redes sociales por un video grabado en Periférico Sur, donde se observó un avión desplazándose al nivel de la vía de circunvalación, lo que generó diversas suposiciones entre los usuarios.

El 27 de septiembre circuló dicho fragmento en el que se captó al avión siendo transportado sobre la plataforma de un tráiler y estacionado en la lateral de Periférico Sur. Lo anterior sobre la altura de San Jerónimo, en la alcaldía Magdalena Contreras.

La presencia del avión despertó cuestionamientos entre los usuarios, quienes especularon sobre la posibilidad de un aterrizaje de emergencia o algún incidente relevante. Cabe destacar que, el traslado de la aeronave también provocó congestión vehicular en los carriles laterales durante el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre.

¿Qué hacía un avión en Periférico Sur?

En las primeras horas del 27 de septiembre, usuarios en redes sociales alertaron sobre un avión detenido en la lateral de Periférico Sur. Dicha situación dio pie a diversas versiones, como una posible pérdida de combustible, un aterrizaje de emergencia, o incluso la sospecha de un accidente.

No obstante, en realidad, se trataba del fuselaje de un Boeing 737 ubicado sobre la vialidad. La aeronave llamó la atención de peatones y automovilistas, quienes subieron videos a redes sociales y solicitaron una explicación Clara Brugada, mandataria capitalina.

En redes sociales, usuarios comparten imágenes sobre el avión ubicado en la Magdalena Contreras. (Tiktok: @punkyrock @soyfrankis)

Medios locales afirman que el avión está siendo transportado a una de las Utopía en construcción en La Magdalena Contreras, donde se planea convertirlo en una biblioteca pública, lo anterior bajo instrucción capitalina.

Utopías con Avión Biblioteca

Por el momento, las autoridades de la Ciudad de México no han emitido declaraciones ni confirmado detalles sobre el destino y uso de la aeronave. No obstante, se estima que el avión podría ser destinado a la Utopía El Oyamel en Magdalena Contreras.

Desde hace algunos meses, Brugada Molina presentó el plan para edificar 16 utopías en la Ciudad de México. En el caso específico de la Utopía El Oyamel, el proyecto contempla espacios como alberca semiolímpica, gimnasio multifuncional, pista de tartán, ring de box, mirador con telescopios y un avión adaptado como biblioteca,

Será el cuarto avión reutilizado en estas instalaciones, sumándose a los ubicados en Utopía Teotongo, Avenida Guelatao “Avión Biblioteca” y Desarrollo Urbano Quetzalcoatl, con el propósito de dar un nuevo uso a aeronaves que ya no están en servicio.

Temas Relacionados

CDMXPeriférico SurAviónClara BrugadaMagdalena Contrerasmexico-noticias

Más Noticias

Boda de Selena Gomez y Benny Blanco: conoce a la familia mexicana de la cantante que llegó como inmigrante a EEUU

La cantante pop se casó con el productor musical el pasado sábado 27 de septiembre, en una ceremonia íntima donde su familia mexicana estuvo presente

Boda de Selena Gomez y

Remueven casi 3 hectáreas de vegetación en Cuencamé, clausuran el predio por daño ambiental

Las autoridades también confirmaron que se extraía bentonita de forma no autorizada

Remueven casi 3 hectáreas de

Cinthia Aparicio reacciona a polémica de Alexis Ayala, señalado de presunta violencia por actriz de Televisa

A través de redes sociales, la actriz dio su versión sobre su ruptura con Ayala, luego de ser aludida por él en ‘LCDLFMX’

Cinthia Aparicio reacciona a polémica

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 28 de septiembre: Dalílah Polanco ya es tendencia

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Desapariciones, heridos, homicidios y hallazgo de cadáveres: jornada violenta del sábado en Sinaloa

En distintos municipios de la entidad federativa se registraron múltiples incidentes delictivos

Desapariciones, heridos, homicidios y hallazgo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras la muerte de un

Tras la muerte de un Policía Estatal en enfrentamiento, autoridades aseguraron armas y más de 3 mil cargadores

Desapariciones, heridos, homicidios y hallazgo de cadáveres: jornada violenta del sábado en Sinaloa

Nuevo cuartel militar, 150 patrullas y sistema de vigilancia buscarán blindar Coahuila contra el crimen organizado

Operación Frontera Norte: 7 mil 587 detenidos y casi 100 toneladas de droga incautadas

Hallan un cuerpo enterrado en una vivienda asegurada por la SEMAR en Villa Juárez, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 28 de septiembre: Dalílah Polanco ya es tendencia

Boda de Selena Gomez y Benny Blanco: conoce a la familia mexicana de la cantante que llegó como inmigrante a EEUU

Cinthia Aparicio reacciona a polémica de Alexis Ayala, señalado de presunta violencia por actriz de Televisa

‘No tengan miedo a ser quienes son’: Sofi Mayen destapa la verdad sobre salud mental y autenticidad

Cancelación y odio: el efecto ‘Casa de los Famosos México’ que amenaza a Victoria Ruffo y al propio reality

DEPORTES

André Jardiné envía contundente mensaje

André Jardiné envía contundente mensaje a Efraín Juárez tras goleada de América contra Pumas

Toño de Valdés reaparece en redes sociales tras cirugía del estómago: dedica un emotivo mensaje

Juan Manuel Márquez confiesa cuál es el último triunfo de un mexicano que lo conmovió: " La forma en que se levantó"

Toño de Valdés, conductor de Televisa, fue operado de emergencia tras un fuerte dolor de estómago

Exjugador revela presunto amaño arbitral en partido clave de Liga MX