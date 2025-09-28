¿Aterrizaje de emergencia? Avión en Periférico Sur causa asombro y caos en CDMX | Video

En redes sociales, usuarios comparten imágenes sobre el avión ubicado en la Magdalena Contreras. | @Gabigno @Fanvg

Durante una jornada marcada por lluvias y caos vial, la Ciudad de México se viralizó en redes sociales por un video grabado en Periférico Sur, donde se observó un avión desplazándose al nivel de la vía de circunvalación, lo que generó diversas suposiciones entre los usuarios.

El 27 de septiembre circuló dicho fragmento en el que se captó al avión siendo transportado sobre la plataforma de un tráiler y estacionado en la lateral de Periférico Sur. Lo anterior sobre la altura de San Jerónimo, en la alcaldía Magdalena Contreras.

La presencia del avión despertó cuestionamientos entre los usuarios, quienes especularon sobre la posibilidad de un aterrizaje de emergencia o algún incidente relevante. Cabe destacar que, el traslado de la aeronave también provocó congestión vehicular en los carriles laterales durante el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre.

¿Qué hacía un avión en Periférico Sur?

En las primeras horas del 27 de septiembre, usuarios en redes sociales alertaron sobre un avión detenido en la lateral de Periférico Sur. Dicha situación dio pie a diversas versiones, como una posible pérdida de combustible, un aterrizaje de emergencia, o incluso la sospecha de un accidente.

No obstante, en realidad, se trataba del fuselaje de un Boeing 737 ubicado sobre la vialidad. La aeronave llamó la atención de peatones y automovilistas, quienes subieron videos a redes sociales y solicitaron una explicación Clara Brugada, mandataria capitalina.

En redes sociales, usuarios comparten imágenes sobre el avión ubicado en la Magdalena Contreras. (Tiktok: @punkyrock @soyfrankis)

Medios locales afirman que el avión está siendo transportado a una de las Utopía en construcción en La Magdalena Contreras, donde se planea convertirlo en una biblioteca pública, lo anterior bajo instrucción capitalina.

Utopías con Avión Biblioteca

Por el momento, las autoridades de la Ciudad de México no han emitido declaraciones ni confirmado detalles sobre el destino y uso de la aeronave. No obstante, se estima que el avión podría ser destinado a la Utopía El Oyamel en Magdalena Contreras.

Desde hace algunos meses, Brugada Molina presentó el plan para edificar 16 utopías en la Ciudad de México. En el caso específico de la Utopía El Oyamel, el proyecto contempla espacios como alberca semiolímpica, gimnasio multifuncional, pista de tartán, ring de box, mirador con telescopios y un avión adaptado como biblioteca,

Será el cuarto avión reutilizado en estas instalaciones, sumándose a los ubicados en Utopía Teotongo, Avenida Guelatao “Avión Biblioteca” y Desarrollo Urbano Quetzalcoatl, con el propósito de dar un nuevo uso a aeronaves que ya no están en servicio.