Clara Brugada brinda informe sobre daños por lluvias en CDMX: “Rompió todos los pronósticos”

Clara Brugada informó que se siguen contabilizando los daños por lluvias en CDMX. (CRÉDITO: Jesús Aviles| Infobae México)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó a través de sus redes sociales sobre las fuertes lluvias registradas la noche de este sábado 27 de septiembre, las cuales —según sus palabras— “rompieron todos los pronósticos”, dejando importantes afectaciones en diversas alcaldías de la capital.

Hasta el corte de las 23:00 horas, las alcaldías más afectadas fueron Iztapalapa, Tláhuac, Renace para tu Bienestar, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, de acuerdo con el balance preliminar difundido por la mandataria.

La mayor precipitación se registró en la Estación de Rebombeo-La Quebradora (Iztapalapa) con 90.75 mm, seguida por Lomas de Zaragoza (76.4 mm), Ejército de Oriente (73.75 mm) y la Cárcel de Mujeres (60.5 mm). En Tláhuac, la Estación San José reportó 62 mm, y en la Planta Santa Catarina, 51.5 mm. En la alcaldía Venustiano Carranza, la Estación Churubusco Lago alcanzó los 69 mm.

Las precipitaciones dejaron fuertes daños en el oriente de la CDMX. Foto: (SSC)

Entre las colonias más afectadas en Iztapalapa se encuentran la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Ejército de Oriente, La Nopalera, La Colmena, Ampliación Santiago Acahualtepec, Santa Cruz Acalpixca, Santa Martha Acatitla y Desarrollo Urbano Quetzalcóatl.

En Tláhuac, las zonas con mayores afectaciones fueron San Juan Ixtayopan y colonia San José, mientras que en Gustavo A. Madero se reportaron daños en San Juan de Aragón 4ª y 5ª sección, así como en Villa de Aragón.

Brugada informó que se mantiene activo un censo para evaluar los daños en viviendas particulares, y aseguró que el Gobierno de la Ciudad continuará atendiendo la emergencia en coordinación con diversas dependencias.

“El trabajo continúa. Todas las áreas del Gobierno están en campo para apoyar a la ciudadanía”, concluyó la jefa de Gobierno en su publicación.

Encharcamiento en Iztapalapa. Foto: @Bomberos_CDMX

Las lluvias intensas de este sábado han generado diferentes afectaciones al oriente de la ciudad, en donde se registraron fuertes encharcamientos sobre la calzada Ignacio Zaragoza, lo que llegó a afectar a la Línea A del Metro, que corre de Pantitlán a La Paz.

Al respecto de esto último, dicha línea cerró su jornada con apoyo provisional de RTP de Guelatao a Santa Martha y, según su último reporte, se espera que los trabajos de mantenimiento puedan realizarse durante toda la madrugada.

En tanto, en las zonas afectadas, el Gobierno de la Ciudad de México activó el Operativo Tlaloque en colaboración interinstitucional para realizar labores de desazolve, limpieza y retirar árboles caídos. Las fuertes precipitaciones llegaron a activar la Alerta Púrpura en la alcaldía Iztapalapa.