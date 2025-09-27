México

Socavón aparece en una casa de la CDMX y sorprende a cinco jóvenes durante convivencia: video se vuelve viral

Las imágenes publicadas en redes muestran cómo el suelo cedió y atrapó a las amigas sin causarles lesiones graves

Por Jesús F. Beltrán

Cinco jóvenes cayeron al abrirse
Cinco jóvenes cayeron al abrirse el terreno mientras saltaban al ritmo de la música, causando asombro en internet.

Lo que parecía un momento de convivencia entre amigas en la Ciudad de México estuvo a punto de convertirse en una tragedia cuando el suelo del patio trasero de una vivienda se abrió repentinamente, formando un socavón que casi las “traga”. El insólito hecho fue captado en video y publicado por el usuario Roy Star Humor Viral, generando millones de reproducciones y una ola de comentarios divertidos en redes sociales.

En las imágenes se aprecia a al menos cinco jóvenes bailando y saltando al ritmo de la música cuando, de manera inesperada, el terreno cedió formando un hoyo gigantesco. El impacto fue inmediato y las chicas cayeron dentro del socavón. Un segundo video mostró la magnitud del hoyo y a varias personas ayudando a sacar a las jóvenes, quienes, afortunadamente, no sufrieron lesiones graves.

El insólito hecho se volvió
El insólito hecho se volvió viral rápidamente, con cientos de comentarios humorísticos sobre la situación.

El incidente causó gran asombro entre los usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en viralizar los clips. Hasta el momento, los videos superan las 20 millones de reproducciones, acompañados de comentarios que combinan humor y preocupación. Entre los mensajes más destacados se encontraban bromas sobre quién “provocó” que se abriera el suelo y referencias a situaciones extremas.

Entre los comentarios que se hicieron virales se leía: “La culpable fue la de short blanco, yo vi”, “Todos sabemos quién tuvo la culpa JAJAJA”, “El verdadero trágame tierra y escúpeme en Dubái”, y “El buscador: se abre la tierra en fiesta”. Otros usuarios añadieron: “¿Por qué la que graba no filma bien? Me quedé esperando verlas en el fondo del socavón”, y “Díganme que no es un pozo séptico”, mientras que algunos atribuyeron la apertura del suelo al peso y movimiento de los tanques cercanos.

Las imágenes publicadas en redes muestran cómo el suelo cedió y atrapó a las amigas sin causarles lesiones graves Crédito: TikTok / @roystarhumorviral

A pesar del susto, la situación terminó sin consecuencias graves para las jóvenes. Autoridades locales y expertos en infraestructura urbana han señalado que este tipo de socavones suelen producirse por problemas en el subsuelo, fuga de agua o debilitamiento de la tierra, lo que convierte cualquier terreno en un riesgo potencial si no se realizan revisiones periódicas.

