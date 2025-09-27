México

Jonathan Maldonado, el sobreviviente que alzó la voz ante el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Luego de aquella fatídica noche, el joven normalista presentó secuelas físicas y psicológicas que marcaron su vida

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
El joven normalista padeció de
El joven normalista padeció de secuelas que lo acompañaron hasta su muerte. Su vida estuvo marcada por el olvido institucional. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Jonathan Maldonado Hernández, uno de los sobrevivientes del ataque ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, falleció el pasado 6 de mayo de 2025 a los 32 años, luego de varios días hospitalizado.

Su muerte fue anunciada por el Colectivo Nacional de Sobrevivientes del Caso Ayotzinapa, el cual denunció que Jonathan enfrentó un abandono institucional desde hace más de una década.

Maldonado no fue solo una víctima más de aquella noche trágica. Fue también un actor clave en la búsqueda de justicia para los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

A pesar de las secuelas físicas y emocionales que le dejó el ataque —incluyendo la pérdida de varios dedos y ansiedad crónica— Jonathan dedicó gran parte de su vida a colaborar con las investigaciones que intentan esclarecer este crimen de Estado.

Hasta la fecha, activistas, familiares
Hasta la fecha, activistas, familiares y compañeros de aquellos jóvenes normalistas siguen exigiendo justicia. REUTERS/Raquel Cunha TPX IMAGES OF THE DAY

Un testimonio fundamental

Licenciado en Educación Primaria, Jonathan formó parte de los trabajos realizados por la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, dependiente de la Fiscalía General de la República.

También fue un colaborador importante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Gracias a su testimonio y al de otros 20 sobrevivientes, se logró documentar que los normalistas fueron víctimas de al menos nueve ataques distintos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. En estos hechos participaron policías municipales, estatales y miembros del grupo criminal “Guerreros Unidos”.

El aporte de Jonathan fue esencial para desmontar la llamada “verdad histórica” y construir una narrativa basada en pruebas y testimonios sólidos, que han sido fundamentales para mantener viva la exigencia de justicia, aún diez años después.

Una vida marcada por el abandono

Tras sobrevivir al ataque, Jonathan solicitó en múltiples ocasiones apoyo psicológico y psiquiátrico a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero nunca recibió la atención adecuada. Vivió con secuelas físicas dolorosas y una condición emocional frágil, marcada por la ansiedad y la depresión.

Con testimonios como el de
Con testimonios como el de Jonathan, activistas demuestran que aquél crimen de Iguala dejó una huella que no se borra. REUTERS/Raquel Cunha

Aunque las causas exactas de su muerte no fueron divulgadas por respeto a su familia, el Colectivo de Sobrevivientes señaló que su estado psicológico deteriorado fue un factor decisivo.

En un documento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a organismos de derechos humanos, el colectivo denunció que Jonathan “murió en el completo abandono por parte de las autoridades” encargadas de su protección y atención.

Hasta la fecha, y tras 11 años de aquellos acontecimientos que develaron un crimen de Estado que pasará a la historia, el testimonio y la lucha de Jonathan y otros sobrevivientes permanece como un vestigio de las voces que, desde la resistencia, siguieron dando cuenta de lo que pudo pasar en la llamada “Noche de Iguala”.

Actualmente la lucha de Jonathan sigue siendo recordada por activistas que se han posicionado para exigir justicia por el caso.

Temas Relacionados

Ayotzinapa43 normalistasnormalistasIgualamexico-noticias

Más Noticias

“¿Un bolillo para el susto?“: Qué tan funcional es esta práctica, según la ciencia

Luego de un sismo, una mala noticia o un accidente es común que las personas ofrezcan este pan como remedio para “encapsular la bilis”

“¿Un bolillo para el susto?“:

Abelito se posiciona como segundo finalista en La Casa de los Famosos México

El triunfo de Abelito se juntó con la reciente visita de sus papás y su cumpleaños, lo que causó bastante emoción en el habitante

Abelito se posiciona como segundo

CFE restablece suministro al 100% en la península de Yucatán tras apagón registrado

Una falla en las líneas de alta tensión dejó sin suministro a más de 2 millones de usuarios en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo

CFE restablece suministro al 100%

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 27 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Condiciones climáticas en México: previsión de temperaturas y fenómenos para este 27 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

Condiciones climáticas en México: previsión
MÁS NOTICIAS

NARCO

Departamento del Tesoro de EEUU

Departamento del Tesoro de EEUU elimina esquema de La Mayiza de lavado de dinero tras señalamientos de posible confusión

Detienen a tres mujeres por secuestro y extorsión en Tabasco

Extraditan a EEUU a mexicano que pertenecía a una red de tráfico de migrantes; así operaba

Detienen en CDMX a seis personas que utilizaban Tinder para secuestro y extorsión, dos son policías

La vez que Sandra Cuevas admitió que tuvo una relación con “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido

ENTRETENIMIENTO

Abelito se posiciona como segundo

Abelito se posiciona como segundo finalista en La Casa de los Famosos México

Jorge Ortiz de Pinedo asegura que cada año lo celebran en el Grito de la Independencia: “Ya me dicen héroe nacional”

La Casa de los Famosos México 2025: un nuevo habitante se convertirá en finalista junto con Mar Contreras

Quién es Jimena Longoria, ex conductora de Venga la Alegría que se une a Las Estrellas Bailan en Hoy junto con su esposo

Las 10 mejores series disponibles en Netflix México para disfrutar este fin de semana

DEPORTES

Liga MX reprograma el partido

Liga MX reprograma el partido Puebla vs. Chivas: ¿Cuándo será el encuentro?

Periodista estadounidense compara a David Benavidez con Julio César Chávez: “Es lo más parecido que he visto”

¿Dónde ver los partidos de Memo Ochoa en Chipre? Ya hay señal en México

Jared Borgetti revela el problema de Kevin Mier con Cruz Azul tras error contra Querétaro

¿Quiénes serán los árbitros para el clásico capitalino entre Pumas y América?