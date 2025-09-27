México

Este es el jugo que puede ayudarte a limpiar los pulmones

Consumirlo de manera frecuente favorece el fortalecimiento de la salud del sistema respiratorio

Por Luz Coello

Este es el jugo que
Este es el jugo que puede ayudarte a limpiar los pulmones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe una amplia variedad de jugos con diferentes propiedades nutrimentales, así como beneficios para mantener un estilo de vida saludable. Saber combinar cierto tipo de frutas y verduras puede contribuir al tipo de dieta que se lleva día con día, y así prevenir enfermedades crónicas.

Existe un jugo que es popularmente conocido por “limpiar” pulmones, ya que fortalece el sistema respiratorio y evita enfermedades de las vías respiratorias, razón por la que popularmente se le ha asignado la cualidad de limpiar pulmones. Se trata del jugo de betabel y zanahoria.

El jugo de betabel y zanahoria destaca por su color intenso y su sabor dulce-terroso. Combinando el betabel (remolacha) y la zanahoria, este jugo concentra una variedad de nutrientes importantes y fitoquímicos naturales, lo que lo convierte en una bebida popular especialmente entre quienes buscan fortalecer su salud con opciones naturales y bajas en grasas.

¿Cuáles son las propiedades del jugo de betabel y zanahoria?

Este jugo contiene vitamina C,
Este jugo contiene vitamina C, betacaroteno, ácido fólico, potasio y antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es reconocido por su aporte de antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales. Su preparación concentra los nutrientes naturales de ambos vegetales y suele asociarse con múltiples beneficios para la salud. Muchas personas consumen esta bebida con el propósito de “limpiar” o proteger los pulmones.

Este jugo contiene vitamina C, betacaroteno, ácido fólico, potasio y antioxidantes, según la Secretaría de Salud. Los compuestos fenólicos y nitratos naturales del betabel, así como los carotenoides de la zanahoria, ejercen un efecto protector frente al daño oxidativo en las células del organismo, incluidas aquellas localizadas en los tejidos pulmonares.

También, la cantidad de antioxidantes, como la vitamina C y el betacaroteno, ayudan a proteger las células pulmonares contra el daño de los radicales libres, especialmente en ambientes contaminados o ante la exposición al humo.

La Secretaría de Salud también
La Secretaría de Salud también destaca que el jugo de betabel y zanahoria contribuye a mantener la integridad de las barreras naturales del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, el aporte de carotenoides se ha relacionado con una mejor función inmune que puede favorecer la recuperación de las mucosas y el buen estado de las vías respiratorias, aunque el jugo por sí mismo no elimina sustancias tóxicas ni “limpia” los pulmones en sentido estricto.

La Secretaría de Salud también destaca que el jugo de betabel y zanahoria contribuye a mantener la integridad de las barreras naturales del cuerpo, incluidas las mucosas protectoras de los pulmones, ayudando a prevenir infecciones respiratorias.

Las mejores recetas con jugo de betabel y zanahoria para salud pulmonar

  • Jugo clásico de betabel y zanahoria: mezcla una raíz mediana de betabel y dos zanahorias medianas lavadas y peladas. Procesa en extractor, añade agua y sirve al momento.
  • Jugo de betabel, zanahoria y naranja: agrega el jugo de dos naranjas para potenciar el contenido de vitamina C y sumar un sabor fresco que favorece la hidratación de las mucosas.
  • Jugo de betabel, zanahoria y piña: integra dos rodajas de piña natural para obtener enzimas que contribuyen a suavizar la garganta y mantener la salud respiratoria.

