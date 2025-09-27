México

Choque de tren contra camión de pasajeros deja saldo de cinco personas fallecidas en Guanajuato

Autoridades piden apoyo para identificar a las víctimas

Por Jorge Contreras

Choque entre un tren y camión de pasajeros en Guanajuato (Foto: PC Comonfort)

Una grave tragedia sacudió la mañana de este sábado al municipio de Comonfort, luego de que un tren de carga perteneciente a la empresa Kansas City Southern chocara contra un camión de transporte público en el cruce con la calle Nopalera, dejando como saldo preliminar cinco personas fallecidas y varias más lesionadas.

De acuerdo con información de la Dirección Municipal de Protección Civil, el siniestro se registró en el cruce ferroviario que conduce hacia la comunidad de San Pedro.

Hasta el lugar se movilizaron cuerpos de emergencia y elementos de seguridad para atender a los heridos, quienes fueron trasladados de inmediato a hospitales cercanos para su atención médica.

Piden apoyo para identificar a víctimas mortales

Por este choque, el saldo es de cinco personas fallecidas (Foto: PC Comonfort)

Las autoridades municipales difundieron una ficha informativa solicitando el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de las personas que perdieron la vida, ya que ninguna de ellas ha sido identificada formalmente hasta el momento.

Entre las víctimas mortales se encuentran:

  • Mujer de la tercera edad, delgada, de tez morena, vestía mandil azul, blusa azul rey, sudadera gris, pants gris oscuro con franjas blancas laterales y cabello negro.
  • Mujer de entre 30 y 35 años, complexión robusta, tez morena, pantalón de mezclilla azul claro, sudadera negra, blusa lila y bolsa tejida azul.
  • Hombre de la tercera edad, delgado, camisa de cuadros roja, playera blanca, pantalón guinda y crocs negros con azul.
  • Mujer de aproximadamente 40 años, tez morena, complexión delgada, chaleco blanco, blusa de manga larga a rayas negras y blancas y pants gris.
  • Mujer de complexión robusta, tez clara, sudadera gris y mayón negro.

Ante los lamentables hechos, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, expresó sus condolencias a través de su cuenta oficial en X.

“Lamento profundamente el accidente ocurrido esta mañana en Comonfort, en el que lamentablemente perdieron la vida cinco personas y otras más resultaron heridas. Mi solidaridad con las familias afectadas”, escribió.

Por su parte, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) informó que colaborará con las autoridades locales y estatales para esclarecer las causas del incidente y garantizar una investigación exhaustiva.

Las autoridades exhortaron a los habitantes de la región a extremar precauciones al transitar por zonas ferroviarias y evitar cruzar sin la debida visibilidad. Mientras tanto, peritos continúan en el sitio recabando evidencia para determinar si hubo alguna falla mecánica, imprudencia vial o señalización insuficiente.

El municipio permanece en consternación mientras se espera la identificación oficial de las víctimas y la evolución del estado de salud de los lesionados.

