Volcó camión de pasajeros en avenida Zaragoza y colapsa el tránsito hacia CDMX l Video

Camión de pasajeros se voltea en avenida Zaragoza rumbo a la CDMX (especial)

Esta mañana se registró un accidente protagonizado por un camión de pasajeros sobre la avenida Zaragoza, a la altura del metro Guelatao, justo debajo del puente vehicular con dirección a la Ciudad de México y todo por el presunto exceso de velocidad, lo que ha provocado importantes asentamientos vehiculares en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el saldo es de cinco personas lesionadas pero no de gravedad, mientras el camión quedó obstruyendo parcialmente los carriles centrales, lo que obligó a los conductores a reducir la velocidad y circular con maniobras de precaución.

Sin embargo, el incidente ya genera complicaciones en una de las vialidades más transitadas de la zona oriente del Valle de México, ya que ya hay cortes por parte de la policía de la CDMX previo al choque y los están pasando a carriles laterales.

Aunque ya hay elementos de emergencia y personal de tránsito en el lugar para realizar las labores correspondientes, el retiro del camión mediante grúa especializada, civiles empezaron a ayudar a salir de la unidad a los pasajeros que terminó a media avenida.

No obstante, se prevé que las maniobras se prolonguen por varios minutos, por lo que el flujo vehicular continuará lento.

Salir con tiempo ante el accidente

Ante la situación, autoridades de vialidad recomiendan a los automovilistas anticipar sus salidas, considerar rutas alternas como la calzada Ignacio Zaragoza lateral, avenida Río Churubusco o el Eje 5 Sur, así como mantenerse informados a través de redes sociales y aplicaciones de tránsito en tiempo real.

Vecinos de la zona han solicitado mayor presencia de elementos de tránsito para agilizar el paso y evitar que curiosos se detengan a observar el percance, lo cual incrementa aún más la congestión.

Se espera que en los próximos minutos las autoridades ofrezcan un informe oficial sobre las causas del accidente y el estado del conductor. Mientras tanto, se hace un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones y circular con paciencia para evitar nuevos incidentes.

Este accidente se registra en el momento en que concesionarios del Estado de México buscan autorización para subir el pasaje de 12 a 16 pesos, pero muchas de las unidades ya rebasaron su vida útil y los choferes no respetan el reglamento de tránsito.