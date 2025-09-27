México

Así celebró Abelito su cumpleaños en La Casa de los Famosos México

La tradicional fiesta semanal tuvo un nuevo giro cuando coincidió con el festejo del influencer

Por Jesús Tovar Sosa

Entre sorpresas y celebraciones especiales, la fiesta de la semana se llevó a cabo en La Casa de los Famosos México. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La noche del viernes se convirtió en una de las más memorables dentro de La Casa de los Famosos México 2025, no solo por el avance en la recta final de la competencia, sino por las emociones, sorpresas y celebraciones que marcaron el inicio del fin de esta intensa temporada.

El momento más destacado fue la presentación especial de Xavi, joven artista del regional mexicano que hizo vibrar a los habitantes con algunos de sus éxitos como “En Privado”, “La Diabla”, y su más reciente sencillo “No Capea”, en colaboración con Grupo Frontera.

Su llegada no solo fue una bocanada de aire fresco para los participantes, sino un regalo musical inesperado que llenó de energía el ambiente.

Después del show musical, “La Jefa” pidió a los habitantes regresar al interior, lo que muchos interpretaron como el fin de la velada. Sin embargo, la noche apenas comenzaba.

La festa contó con la presencia musical de Xavi. Foto: (Televisa Univisión)

Minutos más tarde, fueron llamados al jardín, donde se encontraron con una decoración tipo picnic, una larga mesa adornada para la ocasión, y una gran parrilla encendida, lista para ofrecerles una auténtica carne asada.

Hamburguesas, hotdogs, alitas, botanas y una variada selección de bebidas como cerveza, mezcal, vino y tequila, estaban disponibles para todos los habitantes, quienes no ocultaron su emoción al ver el banquete preparado.

La sorpresa fue doble cuando, mientras disfrutaban de la comida, el cielo se iluminó con fuegos artificiales, que los participantes interpretaron como una felicitación por el cumpleaños de Abelito, quien horas antes se había convertido en el segundo finalista oficial de esta temporada.

Para Abelito, la celebración fue aún más especial. Además de haber asegurado su lugar en la décima semana de competencia tras ganar el Grand Prix, pudo disfrutar de su cumpleaños rodeado de sus compañeros y en un ambiente festivo.

Los habitantes agradecieron al público haberles permitido llegar a la novena semana. Foto: (Televisa Univisión)

La emoción fue tal, que en más de una ocasión se le vio agradeciendo al público y al equipo de producción por el cariño recibido.

El resto de los habitantes también compartieron palabras de agradecimiento, no solo por la fiesta, sino por el apoyo del público, que semana a semana ha influido directamente en su permanencia dentro de la competencia.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue la selección musical. Aunque en ocasiones anteriores se les había permitido elegir canciones, en esta ocasión fue una sorpresa más: el ambiente se llenó de nostalgia y buen ánimo con temas clásicos de bandas como Scorpions, The Police, The Beatles, Creedence Clearwater Revival, Redbone, Poison, R.E.M, Oasis y Journey.

La noche cerró con abrazos, fotos, brindis y muchas sonrisas. Sin duda, un respiro necesario antes de la temida gala de eliminación del domingo, donde el destino de los habitantes vuelve a quedar en manos del público.

