Proyecto del IMSS sobre atención a pacientes con cáncer gana premio

El galardón reconoce la eficiencia y el enfoque centrado en el paciente en el Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI. (X /@Tu_IMSS)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibió el reconocimiento All.Can México 2024 por un proyecto innovador que busca mejorar la eficiencia y la oportunidad en la atención de pacientes adultos con cáncer.

Este galardón, otorgado por la organización internacional All.Can y la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD), distingue los esfuerzos del IMSS por optimizar recursos y colocar al paciente en el centro de la atención médica, según el comunicado oficial del propio instituto emitido este 25 de septiembre.

El proyecto premiado, desarrollado en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI del IMSS, propone un protocolo centrado en la evaluación del tiempo y la calidad en cada etapa que atraviesan los pacientes oncológicos dentro de la Unidad Médica de Alta Especialidad.

El premio All.Can México busca incentivar el uso óptimo de recursos en la atención oncológica nacional. (X /@Tu_IMSS)

Esta distinción se otorga tras una convocatoria nacional en la que participaron 23 proyectos de distintas instituciones de salud mexicanas. El premio fue entregado en la sede de FUNSALUD, donde estuvieron presentes autoridades del instituto y de la fundación, así como representantes de otras organizaciones y miembros destacados de la comunidad médica, de acuerdo al comunicado del IMSS.

Durante la ceremonia, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, subrayó el esfuerzo colectivo que implica atender el cáncer a nivel institucional y la importancia de la colaboración intersectorial para fortalecer a largo plazo la calidad de los servicios de oncología. Robledo anunció también que el IMSS incorporará dos nuevos aceleradores lineales en el Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI a partir del 29 de septiembre.

Como parte del equipo premiado, la doctora Patricia Castro Martínez, jefa de la División de Calidad del hospital e investigadora principal del proyecto, enfatizó que el compromiso del IMSS es evaluar y mejorar continuamente la eficiencia en la atención del cáncer, garantizando así que se responda de manera ética y efectiva a las necesidades de los derechohabientes.

Hasta un 40% de los tumores pueden prevenirse, según la Academia Nacional de Medicina. CRÉDITO: Cuartoscuro/IMSS

Por otro lado, el doctor Rafael Medrano Guzmán, director del Hospital de Oncología, destacó la relevancia de la investigación médica como eje central para tomar decisiones que mejoren resultados, actualizar procesos y adoptar tecnología avanzada. En esta línea, mencionó la implementación de servicios como quimioterapia disponible las 24 horas del día, operaciones de alto impacto y cirugía robótica, con más de 700 procedimientos realizados mediante esta técnica en dos años y medio.

A su vez, el presidente ejecutivo de FUNSALUD, Héctor Valle Mesto, reconoció el liderazgo del IMSS y su papel esencial en la salud pública nacional, especialmente en contextos donde la investigación y la innovación se vuelven cruciales para enfrentar enfermedades de alto impacto como el cáncer.

Raúl Carrillo Esper, presidente de la Academia Nacional de Medicina, también remarcó la importancia de estos reconocimientos para fomentar la investigación y la prevención, recordando que hasta un 40% de los tumores pueden prevenirse.

El IMSS incorporará dos nuevos aceleradores lineales para fortalecer los servicios de oncología. CRÉDITO: Cuartoscuro FOTOS: ROGELIO MORALES/ CUARTOSCURO.COM

El premio All.Can México es promovido por una coalición internacional sin fines de lucro respaldada por FUNSALUD. Su finalidad es identificar, reconocer y apoyar proyectos que logren mejoras comprobables en la eficiencia de la atención oncológica en el país.

De acuerdo con información de FUNSALUD, el enfoque del galardón es incentivar el uso óptimo de los recursos médicos, financieros y tecnológicos y superar las barreras presentes en el sistema de salud mexicano.