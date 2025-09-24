Confirman la muerte de trabador del IMSS en Culiacán tras balacera cerca de una escuela

Hombres armados abrieron fuego en las inmediaciones de el Hospital General de Culiacán y el Colegio Sinaloa

Tras el enfrentamiento armado reportado este martes, en las inmediaciones del Colegio Privado de Sinaloa y el Hospital Regional No. 1 del IMSS Bienestar, se dio a conocer la muerte de un hombre y un menor de edad de un año y tres meses resultó herido por el impacto de una esquirla de bala.

De a cuerdo con el comunicado emitido por la institución de salud, el menor fue trasladado para su atención inmediata y hasta el momento se ha reportado como estable, mientras que el hombre asesinado fue identificado como Luis Omar “N”, quien era jefe de farmacia del hospital.

El asesinato del jefe de farmacia se dio sobre la calle Río Humaya en la colonia Guadalupe, cuando la víctima, que acababa de salir del hospital, se dirigía a su vehículo y fue interceptada y atacada por sujetos armados.

Luego de los disparos, los agresores despojaron a una mujer de su automóvil. En el transcurso de este robo, un menor de edad sufrió una herida causada por una esquirla. Este dato fue confirmado por los reportes oficiales, que detallaron la intervención de las fuerzas armadas en la atención inmediata al menor.

Luego de que personas que se encontraban en el lugar llamaran a elementos de seguridad, acudieron militares y policías de diversas corporaciones, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el asesinato del jefe de farmacia.

La presencia de las autoridades fue notoria en la zona, donde se desplegó un operativo de seguridad tras los hechos. Casi de manera simultánea, se produjo un intento de despojo de camioneta en el que viajaba la nieta del gobernador Rubén Rocha Moya.

Según declaraciones del propio gobernador, durante este incidente resultaron heridos los agentes de seguridad asignados como escoltas de su familia.

Estos hechos ocurrieron en un contexto de alta tensión por disputas entre las facciones del Cártel de Sinaloa, “Los Chapitos” y “La Mayiza”, coincidiendo con la visita del gabinete de seguridad federal encabezado por el secretario Omar García Harfuch.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch se reunió con el gobernador de Sinaloa para destacar los logros que han obtenido en la entidad (@/OHarfuch)

Tras los hechos, el hospital expresó su solidaridad con la familia del trabajador, “El Instituto condena el lamentable acontecimiento que dejó sin vida a un trabajador del HGR No. 1, y manifiesta solidaridad y acompañamiento a sus familiares, compañeros y seres queridos”, se lee en el comunicado.

Finalmente, en el mismo comunicado se dio a conocer de un segundo ataque en una unidad médica ubicada a un costado del Hospital Regional No. 1 del IMSS Bienestar, sin embargo, no se reportaron afecciones al personal.