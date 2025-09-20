Cómo prevenir el insomnio: recomendaciones del IMSS para dormir mejor

Recomendaciones contra el insomnio por parte del IMSS (Freepik)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente, a través de la coordinadora auxiliar de Servicios de Prevención y Promoción de la Salud, Trinidad Sánchez Ramírez, emitió una serie de recomendaciones para mejorar la higiene del sueño y prevenir el insomnio, padecimiento que cada vez afecta a más personas debido a los malos hábitos de vida y al uso excesivo de dispositivos electrónicos.

La especialista explicó que una de las medidas más efectivas es establecer un horario fijo para acostarse y levantarse, además de procurar levantarse temprano y realizar ejercicio de manera regular, preferentemente por la mañana.

Subrayó que en la noche se debe evitar el consumo de alcohol, así como alimentos grasos y bebidas con cafeína, ya que dificultan el descanso.

Apagar equipos electrónicos

Se recomienda apagar los aparatos electrónicos entre 30 y 60 minutos antes de dormir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sánchez Ramírez aconsejó además apagar los aparatos electrónicos entre 30 y 60 minutos antes de dormir.

El brillo de las pantallas y la estimulación emocional que provocan los videojuegos y redes sociales suprimen la producción de melatonina, hormona esencial en el ciclo natural del sueño.

Esta alteración provoca que niños, adolescentes y adultos duerman en promedio solo entre 4 y 5 horas diarias, es decir, la mitad del tiempo recomendado.

Recomendaciones de sueño por edad

El tiempo de descanso varía según la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS recordó que el tiempo de descanso varía según la edad. En el caso de los niños en etapa preescolar, deben dormir entre 10 y 12 horas; en edad escolar, de 9 a 11; los adolescentes, entre 8 y 10 horas; los adultos de 18 a 60 años, de 7 a 9 horas; y los mayores de 65 años también requieren entre 7 y 9 horas de sueño de calidad.

La falta de sueño no solo afecta la calidad de vida, sino que tiene consecuencias graves para la salud y la seguridad. El insomnio está asociado con mayor incidencia de accidentes laborales, de tránsito y automovilísticos, además de favorecer trastornos de ansiedad, depresión y problemas de concentración, memoria y atención.

Asimismo, la privación del sueño aumenta el riesgo de desarrollar obesidad y enfermedades cardiovasculares, por lo que el IMSS insistió en que la prevención debe comenzar con la adopción de hábitos saludables y el cuidado de la rutina de descanso en todos los integrantes de la familia.

El organismo reiteró que dormir bien es una necesidad básica y no un lujo, ya que constituye un pilar fundamental de un estilo de vida saludable al mismo nivel que la buena alimentación y la actividad física regular.