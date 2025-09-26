México

Por qué se recomienda utilizar aceite de coco para el lavado de pies

Es uno de los ingredientes mayormente utilizados para hidratar y nutrir la piel

Por Jazmín González

Guardar
Se dice que es un
Se dice que es un ingrediente capaz de impedir el crecimiento de los hongos. (Freepik)

El uso del aceite de coco para diversos cuidados de la piel se ha ido popularizando desde hace algunos años, principalmente, en la cosmetología, pero además de los beneficios que puede brindar al rostro, también se recomienda para otras áreas del cuerpo.

Tal es el caso de los pies, una de las zonas con poca exposición al aire que requiere de un lavado recurrente para evitar el crecimiento de hongos y bacterias.

Por lo que si se requiere de hidratación y nutrición, el aceite de coco resulta ser una de las mejores alternativas debido a su alto contenido de antioxidantes, vitaminas y minerales, los cuales ayudan a mantener la piel sana.

Por qué se recomienda utilizar
Por qué se recomienda utilizar aceite de coco para el lavado de pies. (Shutterstock)

Cómo utilizar el aceite de coco para el lavado de los pies

Regularmente, se recomienda utilizar el aceite de coco antes de acostarse, pues de esa manera la piel logrará absorber de mejor manera el ingrediente sin interrupciones, lo que permitirá ver mayores beneficios.

Lavar los pies: lo primero que se debe de hacer es limpiar la zona con agua y jabón hasta eliminar la suciedad acumulada.

Aplicar aceite de coco: una vez que los pies estén libres de impurezas, se colocará una pequeña cantidad de aceite de coco mientras se masajea, especialmente en talones y áreas secas.

Es importante que el masaje sea constante hasta que la piel absorba por completo el aceite, pero en caso de que se requiera una hidratación más profunda, se puede aplicar una capa más gruesa.

Por qué se recomienda utilizar
Por qué se recomienda utilizar aceite de coco para el lavado de pies.(Shutterstock España)

Hidratación profunda: para que el aceite de coco haga mayor efecto sobre la zona que se busca hidratar se recomienda cubrir los pies con calcetines durante toda la noche.

Enjuaga: si se requiere, es posible lavar la zona por la mañana, pero no existen inconvenientes si se decide dejar el ingrediente a lo largo de día, pues se logrará una hidratación continua.

En algunos casos, el aciete de coco se combina con otros ingredientes para conseguir mejores resultados. Entre los elementos posibles para combinar se encuentra el bicarbonato de sodio, vinagre de manzana, limón, vaselina e incluso aceite de árbol de té, recetas que ayudarán a potenciar los efectos, principalmente en los pies agrietados.

Por qué se recomienda utilizar
Por qué se recomienda utilizar aceite de coco para el lavado de pies. (Freepik)

Sin embargo, aunque el aceite de coco destaca por su versatilidad y ciertas propiedades antimicrobianas y humectantes, su alto contenido de grasas saturadas requiere precaución en el consumo frecuente, por lo que debe utilizarse con moderación.

Temas Relacionados

Aceite de cocolavado de pieshidrataciónnutricióncosmetologíaBienestarSaludcuidados de la pielmexico-noticias

Más Noticias

Tijuana vs Cruz Azul: dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 11 y la despedida de Jesús Corona

El arquero de 44 años se retirará del futbol profesional enfrentando al equipo de sus amores

Tijuana vs Cruz Azul: dónde

Quién es “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido, y cuál sería su relación con Sandra Cuevas

Giovanni Mata fue funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de la exmandataria

Quién es “El Topo”, integrante

Caen ocho sujetos por extorsión y secuestro exprés en Iztapalapa, Cuauhtémoc y Edomex, hay dos policías entre los detenidos

En la detención fueron asegurados 10 teléfonos usados para sus actividades delictivas y un vehículo

Caen ocho sujetos por extorsión

Shag texturizado, el corte de cabello que se corona como el favorito en este otoño

Este look es una de las opciones a llevar durante esta nueva temporada del año por su simbolismo y versatilidad en la moda femenina

Shag texturizado, el corte de

Codazo a Aguirre y falta a Zúñiga: Curro Hernández, es señalado por omisiones en el América vs San Luis

Las Águilas presentaron un queja formal por omisiones arbitrales ante la Liga MX, citando agresiones no sancionadas con antecedentes de 3 torneos

Codazo a Aguirre y falta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Topo”, integrante

Quién es “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido, y cuál sería su relación con Sandra Cuevas

Fiscalía de CDMX confirma detención de Angie Miller, novia del músico colombiano B King

Cae en CDMX “El Topo”, integrante de La Unión Tepito y exfuncionario de la alcaldía Cuauhtémoc

“Sigues tú, Paloma”: dejan amenazas de muerte en puerta del Palacio Municipal a alcaldesa de Acayucan, Veracruz

Así fue la ocasión cuando un líder de ‘La Barredora’ se sometió a cirugía plástica para evadir a la justicia y al CJNG | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Xavi acompañará a los habitantes durante la fiesta de hoy 26 de septiembre

Aislinn Derbez confiesa que tuvo celos de Regina Blandón durante las grabaciones de La Familia P.Luche

Fans del Cuarto Noche le ponen apodo a Dalílah Polanco ante su creciente popularidad

Mariana Treviño defiende a Guana de los comentarios despectivos de Alexis Ayala sobre ser “ensamble de teatro musical”

El impresionante cambio físico de Aarón Mercury para entrar a La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Tijuana vs Cruz Azul: dónde

Tijuana vs Cruz Azul: dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 11 y la despedida de Jesús Corona

Codazo a Aguirre y falta a Zúñiga: Curro Hernández, es señalado por omisiones en el América vs San Luis

Terrible Morales defiende a Canelo Álvarez sobre las críticas de Juan Manuel Márquez: “Es un peleador que por sí solo habla”

América vs Pumas, IA revela quién ganará el clásico capitalino

Liga MX, derby madrileño, béisbol y NFL, el menú deportivo del fin de semana