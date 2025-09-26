Para qué sirve comer ciruela pasa todos los días

La ciruela pasa contiene sorbitol, un tipo de azúcar con efecto laxante natural.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciruela pasa es el fruto deshidratado de la ciruela fresca. Se obtiene mediante un proceso de secado que reduce su contenido de agua y concentra sus azúcares naturales.

Se caracteriza por su sabor dulce, textura blanda y color oscuro y es conocida por su alto contenido de fibra, antioxidantes, vitaminas como la K y minerales como el potasio.

Suele utilizarse como snack, en repostería o adicionada a diferentes platillos, y es valorada principalmente por su capacidad para favorecer el tránsito intestinal y su consumo regular puede brindar muchos beneficios para la salud, sobre los cuales te contamos a continuación.

La ciruela pasa es una fruta seca saludable y rica en fibra, ideal para la digestión. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de comer ciruela pasa todos los días

Como mencionamos, consumir ciruela pasa diariamente puede aportar diversos beneficios a la salud debido a sus componentes nutricionales, entre los cuales destacan los siguientes:

Mejora el tránsito intestinal : Su alto contenido de fibra ayuda a prevenir el estreñimiento y favorece la función digestiva.

Aporte de antioxidantes : Contiene compuestos fenólicos que contribuyen a reducir el daño oxidativo en las células.

Salud ósea : Aporta vitamina K, potasio y boro, que apoyan la salud de los huesos.

Regulación del azúcar en sangre : Su fibra y bajo índice glucémico ayudan a controlar los niveles de glucosa.

Contribución a la saciedad : Su contenido de fibra genera sensación de llenura, lo que puede ayudar en el control del peso.

Aporte de energía: Proporciona azúcares naturales, útiles como fuente rápida de energía.

Su elevado contenido de fibra brinda beneficios a la salud digestiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir ciruela para obtener sus beneficios

Para aprovechar los beneficios de la ciruela pasa, se recomienda consumirla de las siguientes maneras:

Como snack : Se puede comer sola, entre comidas, en porciones pequeñas (de 3 a 5 piezas).

Añadida a cereales o yogur : Picada o entera, se incorpora fácilmente a desayunos y meriendas.

En ensaladas : Aporta un toque dulce y fibra a ensaladas de hojas verdes, granos o frutas.

En repostería o panes integrales : Se usa como ingrediente en barritas energéticas, galletas, muffins o panes.

Hidratada : Puede remojarse en agua unas horas para ablandarla y consumirla como postre.

En preparaciones saladas: Se utiliza en salsas o guisos junto a carnes blancas o rojas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener sus beneficios, se recomienda consumir la ciruela pasa con moderación, complementando una alimentación equilibrada y variada.