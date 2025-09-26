México

Para qué sirve comer ciruela pasa todos los días

Este alimento es valorado por su gran aporte de fibra

Por Abigail Gómez

Guardar
La ciruela pasa contiene sorbitol,
La ciruela pasa contiene sorbitol, un tipo de azúcar con efecto laxante natural.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciruela pasa es el fruto deshidratado de la ciruela fresca. Se obtiene mediante un proceso de secado que reduce su contenido de agua y concentra sus azúcares naturales.

Se caracteriza por su sabor dulce, textura blanda y color oscuro y es conocida por su alto contenido de fibra, antioxidantes, vitaminas como la K y minerales como el potasio.

Suele utilizarse como snack, en repostería o adicionada a diferentes platillos, y es valorada principalmente por su capacidad para favorecer el tránsito intestinal y su consumo regular puede brindar muchos beneficios para la salud, sobre los cuales te contamos a continuación.

La ciruela pasa es una
La ciruela pasa es una fruta seca saludable y rica en fibra, ideal para la digestión. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de comer ciruela pasa todos los días

Como mencionamos, consumir ciruela pasa diariamente puede aportar diversos beneficios a la salud debido a sus componentes nutricionales, entre los cuales destacan los siguientes:

  • Mejora el tránsito intestinal: Su alto contenido de fibra ayuda a prevenir el estreñimiento y favorece la función digestiva.
  • Aporte de antioxidantes: Contiene compuestos fenólicos que contribuyen a reducir el daño oxidativo en las células.
  • Salud ósea: Aporta vitamina K, potasio y boro, que apoyan la salud de los huesos.
  • Regulación del azúcar en sangre: Su fibra y bajo índice glucémico ayudan a controlar los niveles de glucosa.
  • Contribución a la saciedad: Su contenido de fibra genera sensación de llenura, lo que puede ayudar en el control del peso.
  • Aporte de energía: Proporciona azúcares naturales, útiles como fuente rápida de energía.
Su elevado contenido de fibra
Su elevado contenido de fibra brinda beneficios a la salud digestiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir ciruela para obtener sus beneficios

Para aprovechar los beneficios de la ciruela pasa, se recomienda consumirla de las siguientes maneras:

  • Como snack: Se puede comer sola, entre comidas, en porciones pequeñas (de 3 a 5 piezas).
  • Añadida a cereales o yogur: Picada o entera, se incorpora fácilmente a desayunos y meriendas.
  • En ensaladas: Aporta un toque dulce y fibra a ensaladas de hojas verdes, granos o frutas.
  • En repostería o panes integrales: Se usa como ingrediente en barritas energéticas, galletas, muffins o panes.
  • Hidratada: Puede remojarse en agua unas horas para ablandarla y consumirla como postre.
  • En preparaciones saladas: Se utiliza en salsas o guisos junto a carnes blancas o rojas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener sus beneficios, se recomienda consumir la ciruela pasa con moderación, complementando una alimentación equilibrada y variada.

Temas Relacionados

ciruela pasaBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son los beneficios de desayunar yogurt con chía

La mezcla de estos ingredientes es ideal para comenzar el día con energía

Cuáles son los beneficios de

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta entre refrescos en la frontera

El cargamento se encontraba al interior de un tráiler que intentaba ingresar desde México a EEUU

Decomisan más de media tonelada

Terence Crawford asegura que su nombre será recordado tras vencer a Canelo Álvarez: “Va a valer más que la bolsa”

El estadounidense se convirtió en el primer boxeador en unificar todos los campeonatos en tres divisiones diferentes

Terence Crawford asegura que su

La mezcla mexicana de petróleo alcanzó su precio más alto del mes este jueves 25 de septiembre

El barril de crudo mexicano se sigue beneficiando del alza en el mercado global como resultado de la reducción de inventario de petróleo del gobierno de Estados Unidos

La mezcla mexicana de petróleo

Este es el mensaje que Sergio Ramos dedicó a la afición tras fallar el penal en el Toluca vs Rayados

El español reconoció su error al no anotar el penal ante Hugo González

Este es el mensaje que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan más de media tonelada

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta entre refrescos en la frontera

Aseguran una tonelada de metanfetamina y bolsas con fentanilo en Sonora, droga vale más de 300 millones de pesos

Encuentran más de 300 kilos de marihuana flotando en un canal de agua en Guadalajara, Jalisco

Médicos Sin Fronteras anuncian fin de su misión en Reynosa y Matamoros tras incremento de violencia y omisiones del Estado

Detienen a dos hombres por el asesinato de un policía municipal de Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Hospitalizan de emergencia a hijo

Hospitalizan de emergencia a hijo de Eduin Caz

Facundo asegura que la familia de Aldo de Nigris no tiene talento: “Que se aferren a la fama”

Victoria Ruffo asegura que le gusta “la noche” tras revelaciones sobre la relación que Dalílah Polanco tuvo con Eugenio Derbez

‘Esto sí es despecho’ tendrá segundo concierto en CDMX tras exitosa primera presentación: fecha y sede

Poncho de Nigris se defiende de acusaciones de vender su cuerpo a empresarios para volverse famoso

DEPORTES

Terence Crawford asegura que su

Terence Crawford asegura que su nombre será recordado tras vencer a Canelo Álvarez: “Va a valer más que la bolsa”

Este es el mensaje que Sergio Ramos dedicó a la afición tras fallar el penal en el Toluca vs Rayados

Un debut con impacto: Checo Pérez choca en su primera práctica con Cadillac

Concacaf revela detalles de la Concachampions 2026

Javier Alarcón y su preocupación con Cruz Azul a mitad del torneo: “Lo de siempre”