Fans del Cuarto Noche le ponen apodo a Dalílah Polanco ante su creciente popularidad

Los seguidores de Abelito, Aldo y Aarón siguen en lucha contra los que quedan del extinto Cuarto Día

Por Ignacio Izquierdo

(La Casa de los Famosos
(La Casa de los Famosos México // Vix)

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México está llegando a su fin y las rivalidades son cada vez más evidentes, tanto entre concursantes como entre fanáticos.

Recientemente, parte de la audiencia ha convertido a Dalílah Polanco en el centro de atención al bautizarla como Daliloca. Por supuesto, este apodo viene de los entusiastas del equipo de Aldo de Nigris, Abelito, Aarón Mercury, Mar Contreras y Alexis Ayala, anteriormente parte del extinto equipo Noche.

Recordemos que Dalílah Polanco era una de las habitantes menos queridas de la audiencia (en parte por las críticas que le hacían debido a su exigencia con el orden, la limpieza y el ahorro de la comida). No obstante, de la noche a la mañana, la actriz experimentó un giro inesperado en su relación con la audiencia, que comenzó a manifestar su apoyo a través de mensajes y publicaciones en plataformas digitales.

Dalilah Polanco en La Casa
Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México. (ViX)

La transformación de Dalílah Polanco de una de las menos queridas a una de las favoritas del público ha puesto nerviosos no sólo a los fans, sino a cercanos a los concursantes, como es el caso de Poncho de Nigris, tío de Aldo, quien en redes lidera una cruzada en contra de la actriz y a favor del integrante de “la manada”.

El apodo de los fans de noche contra Dalilah Polanco se viralizó y está llegando a los primeros lugares de las tendencias de redes sociales.

Dalílah Polanco confesó haber formado parte de NXIVM

(La Casa de los Famosos
(La Casa de los Famosos México)

Dalílah Polanco reveló durante una conversación casual en el reality La Casa de los Famosos México que fue víctima de la secta NXIVM.

La actriz recordó este episodio después de oír a algunos compañeros animando en el patio de la casa, situación que, según relató, le trajo a la memoria aspectos similares a los vividos en la organización.

Dalílah declaró literalmente: “Oye eso, rezando. Estuve en una secta así, NXIVM. ¿Alguna vez oíste de eso? Te lo sé porque ha habido un ching de secta”

A pesar de que Dalílah Polanco evitó dar detalles adicionales sobre su experiencia, el tema generó discusión pública acerca de la manera en que NXIVM atrajo a diversas celebridades mexicanas.

