Famosa ex conductora de Venga la Alegría se integra a Hoy con su esposo | Video

La presentadora abandonó el matutino de TV Azteca en junio de este 2025

Por Adriana Castillo

((Facebook/Hoy))
((Facebook/Hoy))

Tras meses envuelta en rumores, por fin se confirmó la llegada de Jimena Longoria al programa Hoy tras su inesperada salida de Venga la Alegría.

Tania Rincón y Andrea Escalona le dieron la bienvenida a la conductora este viernes 26 de septiembre durante la transmisión en vivo del matutino de Televisa.

Sin embargo, Longoria no entró para conductor el programa, sino para participar en la nueva temporada de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ y lo hará junto a nada más ni nada menos que su esposo, el influencer Gualy Cárdenas.

La conductora participará en LEBEH IG: @programahoy

Estoy tranquila porque es una persona que ya me conoce, que voy a estar en paz si me equivoco y pues me tiene mucha paciencia”, dijo.

Las reacciones no se hicieron esperar; mientras algunos aplaudieron la llegada del matrimonio a Televisa, otros lamentaron la salida definitiva de Jimena Longoria de Venga la Alegría.

  • "Vaya sorpresa ! No sé si bailen pero va a estar divertido."
  • “Tantos artistas que pueden llevar a concursar, no recojan las migajas de la otra televisora."
  • "Ahora entiendo porque Gualy no puede apoyar a César abiertamente."
  • "Ahora si con más ganas veré Las Estrellas Bailan en Hoy."
(IG: @programahoy)
(IG: @programahoy)

¿Quiénes son los participantes confirmados de La Estrellas Bailan en Hoy?

La nueva temporada del reality show del matutino comenzará el próximo lunes 13 de octubre en punto de las 9:00 (hora centro de México) por el Canal de las Estrellas.

Hasta el momento, la producción solo ha confirmado la participación de los siguientes artistas:

  • Marcelia Figueroa (actriz hija de Joan Sebastian)
  • Michelle González (actriz)
  • Jimena Longoria (conductora)
  • Gualy Cárdenas (influencer)
Jimena Longoria (Foto: Instagram/@jimenalongoria)
Jimena Longoria (Foto: Instagram/@jimenalongoria)

Así se despidió Jimena Longoria de Venga la Alegría

Fue a principios de junio de 2025 cuando la conductora anunció su salida del matutino de TV Azteca tras dos años de colaboración.

“Hoy cierro un ciclo en mi vida, dos años de mucho aprendizaje, de muchos recuerdos, muchas risas, caídas, competencias, mucha emoción y mucho amor. Hoy me llevo a una familia, a muchos amigos de aquí. nunca me imaginé que convivir tanto tiempo nos iba a unir tanto”, comentó.

Y concluyó con un agradecimiento a la empresa por la oportunidad que le brindó de saltar de redes sociales a la televisión: “TV Azteca confió en mí, me abrió las puertas. Ustedes me ayudaron, me apoyaron y creyeron en mí”.

