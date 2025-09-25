La Granja VIP: ellos son todos los famosos que participarán en la primera temporada

(IG: @lagranjavipmx)

Un nuevo reality show está a punto de llegar a la televisión mexicana. Se trata de La Granja VIP, un programa donde 16 personalidades del medio artístico nacional e influencers se convertirán en granjeros y lucharán por sobrevivir en condiciones poco exploradas en su vida cotidiana.

“Tendrán que trabajar para conseguir comodidades y alimentos. Cada semana se elegirá a un capataz y él tendrá beneficios. Los granjeros cumplirán con retos, si fallan, dormirán en el granero. Tú podrás salvarlos o dejarlos fuera”, dice el promocional.

A continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre el nuevo reality show de TV Azteca.

Tentativamente, La Granja VIP se estrenaría el último trimestre de 2025. (Foto: TV Azteca)

¿Cuándo y dónde ver el estreno de La Granja VIP?

La primera temporada del reality show se estrenará el próximo domingo 12 de octubre en punto de las 20:00 horas (centro de México) a través de Azteca Uno.

¿Dónde ver la transmisión en vivo 24/7 de La Granja VIP?

En cuanto se estrene el programa, también comenzará la transmisión en vivo 24/7 por la plataforma de streaming Disney+.

El acceso a la transmisión será completamente gratis durante las dos primeras semanas de competencia, solo es necesario abrir una cuenta en la plataforma. Posteriormente, se requerirá un pago mensual para poder seguir disfrutando del programa.

(IG: @lagranjavipmx)

¿Quiénes son los conductores de La Granja VIP?

Adal Ramones (conductor principal)

Kristal Silva (co-conductora)

Alex Garza (co-conductora)

Mallezaa (conductora digital)

¿Quiénes son los críticos de La Granja VIP?

La producción destapó cuatro mujeres y un hombre como los críticos del programa. Ellos son:

Lolita Cortés (actriz, cantante, jueza y conductora)

Linet Puente (periodista de espectáculos)

Flor Rubio (periodista de espectáculos)

María Fernanda Quiroz ‘Ferka’ (chica reality y conductora)

Luis Alberto Ordaz Balderas ‘Rey Grupero’ (chico reality y conductor)

(IG: @lagranjavipmx)

¿Quiénes son los participantes de La Granja VIP?

16 personalidades del medio artístico nacional e influencers entrarán a la competencia. Ellos son:

Alfredo Adame (actor)

Luis Alejandro Méndez ‘Jawy’ (influencer, chico reality y conductor)

Kim Shantal (influencer)

Sandra Itzel (actriz y cantante)

Alberto del Río (luchador profesional)

César Doroteo (influencer y chico reality)