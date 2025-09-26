México

Facundo defiende a Alexis Ayala de las críticas por su comentario sobre Guana: “Se le salió la mala copa”

Después de sus constantes enfrentamientos en el reality, el comediante aseguró que las palabras del actor sobre el teatro no fueron reales

Por Jazmín González

Facundo asegura que los comentarios
Facundo asegura que los comentarios de Alexis Ayala sobre Guana solo los hizo porque consumió alcohol. Crédito: La Casa de los Famosos México

Facundo sigue generando de qué hablar pese a su salida de La Casa de los Famosos México hace unas semanas. En esta ocasión, fue cuestionado sobre el reciente comentario que hizo Alexis Ayala sobre el trabajo de Guana en el teatro.

Cabe recordar que durante una de las fiesta temáticas del reality show, el villano de los melodramas cuestionó la razón por la que el integrante de ‘la familia disfuncional’ cantaba todos los días.

Sin embargo, sus palabras no fueron muy bien recibidas por el público y los actores de teatro, pues aseguró que su trabajo solo era ser ensamble.

"Se va a oír bien cul*** lo que voy a decir, pero qué ver** tiene que estar cantando todos los días si no es cantante. Es ensamble de teatro, hace teatro musical”, dijo Ayala.

Mayer asegura que Guana es un gran actor, pero le han faltado oportunidades. (Crédito: Sergio Mayer)

Facundo asegura que los comentarios de Alexis Ayala surgieron porque había tomado alcohol

Días después de las polémicas declaraciones del actor de telenovelas, la prensa acudió con Facundo para cuestionarlo al respecto.

Para sorpresa de propios y extraños, el también conductor puso sobre la mesa la posibilidad de que los comentarios de Ayala hayan estado influenciados por el alcohol, pues él también es actor.

“No lo sé, está extraño, yo creo que estaba borracho. Alexis no creo que piense así, es muy inteligente, y como que ahí se le salió que no era, pero yo creo que sí es inteligente, yo creo que se le salió la mala copa, pero después se ha de haber arrepentido”, comentó.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Y agregó: “El es hombre de teatro también, y todos en el teatro empiezan desde algún lugar, y todos tienen un trabajo bien digno y respetable dentro del mundo que sea. No porque seas ensamble eres menos que el actor principal”.

Finalmente, Facundo dejó claro que las personas que conocen el teatro deben de saber que todos colaboran en la “magia del proyecto”.

Guana responde al comentario de Alexis Ayala al salir de La Casa de los Famosos México

Durante una entrevista con Marie Claire Harp, Guana fue cuestionado sobre el polémico comentario de su excompañero, a quien considera un gran estratega.

"Estoy bien orgulloso de ser ensamble desde que inicié. He conocido gente talentosa y el ensamble teatral en nuestro país no le pide nada a otros como en Broadway, Londres, España, Argentina”, expresó.

El Guana no toma personales
El Guana no toma personales los comentarios de Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México. (Foto: Televisa)

Asimismo, halagó la manera de jugar de Ayala, sobre todo en los posicionamientos: “Él es bueno en los posicionamientos, yo no me sé comportar así, yo no me sé enfrentar a un personaje de esa forma”.

