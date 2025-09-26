México

¿Cuáles son los 4 Pueblos Mágicos más bonitos de Oaxaca, según la IA?

Un análisis de inteligencia artificial destaca cuatro destinos excepcionales en la entidad

Por Joshua Espinosa

La inteligencia artificial de Infobae
La inteligencia artificial de Infobae seleccionó los cuatro Pueblos Mágicos más bonitos de Oaxaca, destacando su riqueza natural y arquitectónica. Foto: Instagram/@pueblosmagicosdemexico/@roymendezmx/@dav1dambriz

Las rutas que atraviesan Oaxaca albergan algunos de los destinos más cautivadores del país; pueblos donde la riqueza natural y la herencia arquitectónica construyen paisajes difíciles de olvidar.

Según una selección realizada por ScribNews, la inteligencia artificial de Infobae, estos son los cuatro Pueblos Mágicos más bonitos de Oaxaca, una lista construida a partir del análisis de su entorno natural y arquitectónico. La evaluación se centró en parámetros como el atractivo visual de los paisajes, el valor arquitectónico, el grado de integración con su entorno y la singularidad de sus propuestas tanto para visitantes como para comunidades locales.

Huautla de Jiménez, en el corazón de la Sierra Mazateca, ocupa el cuarto lugar de este ranking de Pueblos Mágicos. Destaca por un perfil montañoso donde predominan tupidos bosques y una red de ríos que desembocan en espectaculares cascadas, como la célebre San Agustín.

La costa del Pacífico alberga
La costa del Pacífico alberga el destino mejor valorado por la IA. Mazunte es famoso por su compromiso ambiental, playas doradas y una atmósfera serena. (Foto: Sectur)

El tejido urbano de Huautla se compone de casas tradicionales hechas de piedra y madera, así como de callejones estrechos que invitan a explorar a pie sus rincones históricos. En el subsuelo, grutas con profundidades poco exploradas enriquecen la oferta turística, mientras desde miradores naturales se aprecian panorámicas que resumen el carácter selvático de la región.

En tercer lugar, la selección de ScribNews reconoce a San Pablo Villa de Mitla. Este pueblo se identifica rápidamente por la zona arqueológica de Mitla, donde predominan elaboradas grecas prehispánicas talladas en piedra, únicas en el país por su precisión geométrica y expresión simbólica.

El entorno urbano conserva edificaciones de la época colonial, calles revestidas de piedra y viviendas que recuerdan la herencia indígena y española. El paisaje circundante es seco-templado, con extensiones de cactáceas y plantas nativas que dotan de carácter propio a la localidad.

Ríos, cascadas y grutas profundas
Ríos, cascadas y grutas profundas rodean Huautla de Jimenez, donde la tradición y la biodiversidad crean un ambiente selvático ideal para el turismo. (Foto: Sectur)

Capulálpam de Méndez aparece en la segunda posición del listado. Se localiza en lo alto de la Sierra Norte y es conocido por la presencia de extensos bosques, que parecen custodiar el pueblo con caminos y senderos ideales para la excursión y el avistamiento de flora local. El valor arquitectónico se refleja en sus casas de adobe y teja, calles empedradas y la iglesia de San Mateo, que data del siglo XVIII, icono de la tradición serrana.

En la cima de la selección de ScribNews se encuentra Mazunte, representando la opción costera de esta selección. Su ubicación a la orilla del Pacífico le otorga playas de arena dorada y aguas color turquesa, donde la arquitectura ha sabido integrarse de forma responsable con el entorno; predominan las construcciones de madera y palma que respetan la vegetación tropical.

El atractivo de Mazunte radica tanto en sus paisajes como en los sitios de interés ligados a la conservación y el ecoturismo. El Centro Mexicano de la Tortuga y la punta natural conocida como Punta Cometa son lugares emblemáticos que refuerzan la vocación ambiental de la zona. Además, la atmósfera tranquila y la vida cotidiana en armonía con el entorno refuerzan el prestigio del lugar como el Pueblo Mágico más bonito, de acuerdo con la IA.

Temas Relacionados

Pueblos Mágicos Oaxaca Mazunte Huautla de Jiménez San Pablo Villa de Mitla Capulálpam de MéndezTurismoVacacionesmexico-noticias

