Amenazas de bomba y un asesinato, los hechos que marcaron a la UNAM en la última semana

El pasado miércoles se registró una amenaza de bomba en Prepa 6. (Jovani Pérez/Infobae)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una de las universidades más reconocidas de Latinoamérica, pues en el campo de la investigación y la docencia, se mantiene como la mejor calificada del país.

Sin embargo, en los últimos días se ha visto manchada por algunos hechos violentos y amenazantes, entre ellos, un asesinato dentro de un plantel perteneciente a la UNAM, también conocida como la máxima casa de estudios del país.

Amenaza de Bomba en FES Zaragoza

El pasado miércoles 17 de septiembre, se suspendieron las clases en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, perteneciente a la UNAM, luego de que autoridades recibieran una llamada anónima en el que avisaban de la presencia de un presunto artefacto explosivo en dicho plantel.

Tras recibir la amenaza, la dirección de la FES Zaragoza activó los protocolos de seguridad y ordenó evacuar las instalaciones como medida preventiva.

FES Zaragoza tuvo una falsa amenaza de bomba hace unos días. Crédito: Feria del libro/Facultad de Medicina

Posteriormente se solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Hasta el lugar llegaron elementos del grupo Zorros, unidad especializada en el manejo de explosivos, quienes realizaron una revisión exhaustiva en todo el campus.

Sin embargo, tras el operativo, se confirmó que se trató de una falsa alarma, y que no había presencia de ningún artefacto peligroso.

Amenaza de bomba en la Facultad de Economía, en Ciudad Universitaria

El segundo hecho registrado fue otra amenaza de bomba en la Facultad de Economía de la UNAM, en Ciudad Universitaria (CU), al sur de la Ciudad de México.

Esto ocurrió el pasado jueves 18 de septiembre, un día antes del aniversario de los sismos de 1985 y 2017, por la mañana, cuando los estudiantes se vieron envueltos por el temor, la incertidumbre y el desconcierto, luego del desalojo y la suspensión de clases en las facultades de Economía y Derecho, tras de un aviso anónimo de la presunta colocación de artefactos explosivos en los edificios A y B de la primera unidad académica, algo que, se supo, resultó falso.

En la Facultad de Economía de la UNAM, también hubo amenaza de bomba. (Adobe Stock).

Tras la revisión exhaustiva conforme al protocolo de actuación, ante las amenazas, la UNAM presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX)

Fuentes de la UNAM señalaron que era difícil tener certeza de qué grupos o personas buscan causar temor a la comunidad universitaria y desestabilizar la tranquilidad en sus planteles, por lo que era necesario esperar a que la Policía Cibernética rastree el origen de los mensajes.

Estudiante de CCH Sur asesina a compañero dentro del plantel

El pasado lunes 22 de septiembre, un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, que fue identificado como Lex Ashton, de 19 años de edad, quien asesinó con un arma blanca a un compañero de 16 años de nombre Jesús Israel, dentro del plantel de la UNAM.

El agresor apuñaló a su compañero con un cuchillo en diversas ocasiones, causándole heridas mortales en el cuello y abdomen.

Credito: IG Momazos CCHsur

Lex Ashton, antes de llevar a cabo el ataque, hizo publicaciones en redes sociales en las que daba indicios de sus intenciones, con armas y mensajes de odio.

Tras la agresión, un empleado administrativo de la UNAM intentó intervenir, sin embargo, el agresor lo hirió, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

Luego de cometer el crimen, el joven de 19 años intentó escapar, sin embargo, al verse acorralado, se lanzó desde un edificio, lo que provocó que se fracturara ambas piernas. Fue llevado a un hospital bajo custodia policial.

El ataque fue relacionado con la ideología incel, que el agresor había compartido en foros en redes. El caso fue comparado con tiroteos y ataques con armas en escuelas de Estados Unidos.

Amenaza de bomba en Prepa 6

La prepa 6 de la UNAM tuvo una amenaza de bomba. Crédito: Cuartoscuro

El hecho más reciente ocurrió el pasado miércoles, cuando la UNAM dio a conocer que interpuso una denuncia ante autoridades capitalinas y la policía cibernética, luego de otra presunta amenaza de bomba en la Preparatoria 6, para que se investigue el origen de la misma y se proceda legalmente.

Por medio de un boletín informativo, la UNAM acusó que en días reciente se han difundido una serie de noticias falsas, con respecto a presuntas amenazas de explosivos o presencia de supuestos grupos violentos que, sostuvo, buscan afectar el desarrollo de las actividades en entidades universitarias, particularmente Preparatorias y CCH´s.

Se dio a conocer que en todos los casos se han activado de inmediato los protocolos de atención.

Se destacó que “no minimizamos ninguna situación que ponga potencialmente en riesgo a la comunidad universitaria. Nuestra prioridad es la seguridad de las y los jóvenes, de las y los docentes, así como del personal administrativo”.