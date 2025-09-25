UNAM responde a fake news sobre grupos violentos y amenazas de explosivos en preparatorias y CCH

La UNAM se posicionó de forma contundente ante lo que calificó como fake news de amenazas sobre presuntos explosivos o presencia de supuestos grupos violentos en sus instalaciones. (Fundación UNAM)

Luego de que la tarde de este miércoles 24 de septiembre de 2025 la comunidad estudiantil de Prepa 6 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fuera desalojada de las instalaciones por presuntas amenazas de la presencia de explosivos en las instalaciones, la Máxima Casa de Estudios emitió un pronunciamiento.

“En días recientes se ha difundido una serie de informaciones falsas (fake news), rumores, mentiras y versiones descontextualizadas de amenazas sobre presuntos explosivos o presencia de supuestos grupos violentos”, situaciones que desde su perspectiva buscan desestabilizar el desarrollo de las actividades en sus diferentes instituciones, repercutiendo en mayor medida en Preparatorias y CCH’s.

La UNAM destacó que sin poner en duda las amenazas “en todos los casos se han activado de inmediato los protocolos de atención”. Ya que en ningún momento se han minimizado estas acciones, buscando priorizar la seguridad de la comunidad estudiantil, “las y los jóvenes, de las y los docentes, así como del personal administrativo”.

Ante lo que calificó como información falsa, la Universidad dijo que se presentaron las denuncias correspondientes ante las autoridades, además de presentar presentarlas ante “la policía cibernética para que investigue el origen y se proceda en consecuencia”.

Por esta razón y ante la información que se pudiese propagar en redes sociales por personas ajenas a la UNAM, realizó un exhorto a los estudiantes para “informarse por los medios institucionales y las redes sociales oficiales, a no propagar información falsa y verificar siempre la fuente de cualquier versión”.

Ante alerta por explosivo en Prepa 6, autoridades no localizaron objetos que pongan en peligro a la comunidad

Tras el desalojo de los estudiantes esta tarde, autoridades de la UNAM comunicaron a Infobae México que el personal de la Prepa 6 recibió una imagen con un mensaje de amenaza por medio de redes sociales. Como respuesta, se determinó suspender las actividades escolares durante el turno vespertino.

También detallaron que en las inmediaciones del plantel se encuentra personal de la Dirección de Seguridad Escolar y policías sectoriales.

Tras evacuar y llevar a cabo una revisión en las instalaciones, las autoridades informaron que no se hallaron objetos que pongan en riesgo a la comunidad.

Ante este tipo de situaciones, la UNAM pidió a todos sus estudiantes “atender en todo momento las indicaciones de las autoridades universitarias”, recordando siempre verificar la información que se difunde por medios no oficiales y mantenerse atentos a comunicados provenientes de la propia institución.