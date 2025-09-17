Suspenden clases en FES Zaragoza de la UNAM por amenaza a estudiantes con artefactos

Crédito: Feria del libro/Facultad de Medicina

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), anunció la suspensión de actividades este 17 de septiembre debido a que recibió una amenaza anónima sobre la presunta instalación de artefactos peligrosos en sus instalaciones.

La FES Zaragoza informó que, tras recibir el mensaje, se determinó la suspensión de todas las actividades académicas y administrativas programadas para este día.

La advertencia activó de inmediato el protocolo de seguridad correspondiente y derivó en una revisión exhaustiva del plantel con el objetivo de salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria.

Las autoridades de la FES Zaragoza confirmaron la medida a través de canales oficiales, subrayando que la decisión respondía a criterios de prevención.

Cabe recordar que la facultad tenía previsto reanudar las clases este miércoles, luego de una semana de suspensión tras la explosión de una pipa de gas en el puente de la Concordia, en Iztapalapa, hecho que llevó a la UNAM a declarar luto y organizar apoyo a las familias afectadas.

Sin embargo, este nuevo incidente obligó a posponer nuevamente el regreso a las aulas, sin que hasta el momento se haya definido una fecha para retomar las actividades presenciales.

En paralelo, la institución exhortó a docentes y alumnado a mantener la comunicación, acordar ajustes en evaluaciones y considerar horarios que permitan traslados seguros, especialmente ante las complicaciones derivadas de la temporada de lluvias en la zona oriente del Valle de México.

Violencia en escuelas

En otro frente, estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 20 del Valle, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, denunciaron agresiones por parte de sujetos que presuntamente dispararon un arma de fuego en las inmediaciones del plantel, de acuerdo con reportes difundidos en redes sociales.

Además, se han registrado supuestas amenazas dirigidas por un padre de familia hacia alumnos de la institución, lo que ha incrementado la preocupación entre la comunidad escolar.

Ante esta situación, madres y padres de familia solicitaron la presencia de elementos de seguridad para reforzar la vigilancia en los alrededores del colegio.