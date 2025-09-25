México

Sentencian a 12 años de prisión a “El Chombo”, presunto exlíder de Los Zetas

David Solórzano era identificado como jefe de plaza en la frontera de México con Guatemala

Por Ale Huitron

David Solórzano, alias “El Chombo”, presunto exlíder de Los Zetas, fue sentenciado a 12 años de prisión por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que fue a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) que se obtuvo la sentencia condenatoria en contra del hombre.

El Chombo” fue detenido en abril de 2016 y posteriormente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez en el Estado de México.

David Solórzano fue identificado como presunto líder de Los Zetas, con centro de operaciones en Guatemala y los estados de Chiapas y Tabasco.

Cabe señalar que su captura se dio luego de que el Gobierno de Guatemala entregó en extradición a las autoridades mexicanas a David Solórzano, quien era acusado de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud en diversas modalidades, acopio y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas, así como de homicidio calificado y lesiones calificadas.

Tras llevarse a cabo diversos procedimientos y determinaciones judiciales, el Ministerio Público Federal aportó las pruebas necesarias para obtener del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, una sentencia condenatoria de 12 años y seis meses de prisión en contra de “El Chombo”, además de una multa de 157 mil 698 pesos con 80 centavos.

Procesan a “El Pelón”, presunto lavador de dinero de Los Chapitos

Detención de "El Pelón" (Especial)
Detención de "El Pelón" (Especial)

Este jueves la FGR también obtuvo vinculación a proceso para Constantino “S”, alias “El Pelón”, identificado como presunto lavador de dinero de Los Chapitos.

De acuerdo con el Ministerio Público Federal, la vinculación a proceso se dio por su probable responsabilidad en los delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta y posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La detención de Constantino “S” se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble del municipio de Metepec, Estado de México, en el que participaron elementos de seguridad federal, estatales y de las Fuerzas Armadas.

“El Pelón” fue ubicado en el sitio y, durante su detención, le fue asegurado clorhidrato de metanfetamina, clorhidrato de cocaína, un arma de fuego corta y ocho cartuchos de uso exclusivo.

El juez del Centro de Justicia Penal Feral en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, decretó la vinculación a proceso, le dictó prisión preventiva oficiosa y estableció tres meses para la investigación complementaria.

