México

Reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX hasta Observatorio será en octubre, revela Clara Brugada

El Gobierno de la CDMX ya tiene una fecha para la apertura de las últimas estaciones que fueron modernizadas

Por Luz Coello

Guardar
La Línea 1 del Metro
La Línea 1 del Metro CDMX abrirá hasta Observatorio en Octubre (Cortesía SNT Movilidad Urbana/ @SntVTC)

A tres años desde que inició la modernización de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, adelantó que ya se tiene una fecha para la reapertura de toda la línea rosa, los trenes ya llegarán hasta Observatorio. Actualmente, el servicio solo se brinda hasta Chapultepec, pero, tras la conclusión de los últimos trabajos, la ruta Pantitlán - Observatorio ya operará en todas sus estaciones.

Durante una conferencia de prensa este 24 de septiembre, la mandataria capitalina explicó que en el mes de octubre la Línea 1 del Metro CDMX abrirá hasta la terminal Observatorio, por lo que los usuarios ya podrán hacer uso de todas las estaciones que fueron renovadas.

"El próximo mes se abrirá, por fin, la Línea 1 llegará a Observatorio. Y vamos a arrancar también los proyectos para la Línea 3 del Metro. Todos los recursos para mejorar el metro, que es el corazón de nuestra movilidad", expresó.

Clara Brugada confirma que la Línea 1 del Metro ya dará servicio hasta Observatorio Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

Las estaciones que abrirán en octubre serán:

  • Juanacatlán
  • Tacubaya
  • Observatorio

A mediados de agosto, se filtraron los últimos avances de la obra. En algunas imágenes se pudo apreciar que el personal del STC Metro inició con las pruebas operativas en Observatorio, los primeros trenes NM-22 arribaron a la renovada terminal para verificar la operación de los mecanismos.

Desde el 9 de noviembre de 2023 cerró el tramo Observatorio a Balderas, si las últimas estaciones reanudan su servicio en octubre, habrán pasado dos años y 11 meses para que la terminal Observatorio reabriera sus puertas públicos.

Cronología de la Línea 1 del Metro CDMX y su remodelación

Desde que Claudia Sheinbaum Pardo, entonces jefa de gobierno de la CDMX, inició la obra de remodelación. Estas fueron las fechas más importantes que marcaron el proyecto de la modernización de la Línea 1 del Metro CDMX:

Claudia Sheinbaum reveló cuándo acabará
Claudia Sheinbaum reveló cuándo acabará la modernización de la Línea 1 del Metro CDMX (Foto: Presidencia)
  • 11 de julio 2022primer cierre del Tramo I Pantitlán - Salto del Agua, inicia el servicio auxiliar de RTP.
  • 29 de octubre 2023: reapertura de 11 estaciones remodeladas, únicamente servicio de Pantitlán a Isabel La Católica y Pino Suárez - Pantitlán.
  • 29 octubre al 8 de noviembre 2023: servicio irregular en la Línea 1 del Metro; estaciones con servicio de Pantitlán a Pino Suárez y de Balderas a Observatorio. Sin servicio en Salto del Agua e Isabel La Católica
  • 5 de noviembre 2023: suspenden servicio de las rutas RTP Pantitlán - Balderas y Pantitlán - Pino Suárez.
Desde el 9 de noviembre
Desde el 9 de noviembre de 2023 cerró el tramo Observatorio a Balderas Foto: Cuartoscuro
  • 9 de noviembre 2023: realizan segundo cierre de estaciones suspenden servicio en el Tramo II Observatorio a Balderas. Inicia el servicio auxiliar RTP.
  • 8 julio 2024: inician pruebas con trenes modelo NM-22 en el tramo de Salto del Agua a Balderas.
  • 13 septiembre 2024: segunda reapertura de Balderas y Salto del Agua, el servicio se extiende de Pantitlán a Balderas.
  • 1 noviembre 2024: terminó el tendido de vías hasta Observatorio.
  • 3 de diciembre 2024: Clara Brugada anuncia reapertura hasta Chapultepec en 2025.
  • 23 de abril 2025: tercera reinauguración abren el tramo Cuauhtémoc - Chapultepec. El servicio se extiende de Pantitlán a Chapultepec, aún hay tres estaciones pendientes.
  • agosto 2025: inicio de pruebas de trenes hasta Observatorio.

Temas Relacionados

Línea 1Metro CDMXObservatoriomexico-noticias

Más Noticias

Usuarios aseguran que Ninel Conde ventiló la “trampa” de La Casa de los Famosos 3 en la prueba por el ticket dorado

El ‘bombón asesino’ manifestó su inconformidad con el triunfo de Mar Contreras como finalista

Usuarios aseguran que Ninel Conde

Clima en México: el pronóstico del tiempo para Santiago Ixcuintla este 25 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en México: el pronóstico

Cuáles son los beneficios de aplicar aceite de coco en el cabello

Sus propiedades hidratantes son ideales para usar como mascarilla capilar

Cuáles son los beneficios de

Guardia Nacional: este es el significado de su logo y la relación con las culturas prehispánicas

El emblema integra aspiraciones nacionales y virtudes militares

Guardia Nacional: este es el

Clima en Bahía de Banderas: la predicción para este 25 de septiembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Bahía de Banderas:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre que transportaba

Detienen a hombre que transportaba más de 40 kilos de presunta metanfetamina oculta en un tractocamión en Sonora

Incautan dosis de cocaína y más de 8 mil latas de cerveza en Sonora

Así operaba la red de tráfico infantil liderada por “La Diabla”

Aseguran 1.6 millones de dólares en cocaína ocultos entre limas en la frontera

Quién es “El Silencio”, jefe de plaza del CJNG detenido por el secuestro de dos agentes federales en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Débora Estrella compartió misteriosa canción

Débora Estrella compartió misteriosa canción sobre la muerte, pocas horas antes de su letal accidente

Revelan que papás de Christian Nodal sí asistieron al cumpleaños de Inti pese a la ausencia del cantante

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

Gustavo Adolfo Infante revela que Valentina Gilabert, influencer víctima de brutal ataque, intentó cobrarle una entrevista

Ranking Prime Video: las películas favoritas de HOY por el público mexicano

DEPORTES

Otro error de Kevin Mier

Otro error de Kevin Mier con Cruz Azul, afición abuchea al portero colombiano

Cuándo y dónde serán los partidos amistosos que disputará Cruz Azul contra Pumas y León

Cruz Azul tendría duelo ante Pyramids FC si gana el pase a semifinales en la Copa Intercontinental

Travieso Arce paga la apuesta millonaria que perdió en la pelea Canelo vs Crawford y lanza exigencia a Saúl Álvarez

Así reaccionó David Benavidez a la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “Es un gran peleador”