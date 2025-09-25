Reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX hasta Observatorio será en octubre, revela Clara Brugada

La Línea 1 del Metro CDMX abrirá hasta Observatorio en Octubre (Cortesía SNT Movilidad Urbana/ @SntVTC)

A tres años desde que inició la modernización de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, adelantó que ya se tiene una fecha para la reapertura de toda la línea rosa, los trenes ya llegarán hasta Observatorio. Actualmente, el servicio solo se brinda hasta Chapultepec, pero, tras la conclusión de los últimos trabajos, la ruta Pantitlán - Observatorio ya operará en todas sus estaciones.

Durante una conferencia de prensa este 24 de septiembre, la mandataria capitalina explicó que en el mes de octubre la Línea 1 del Metro CDMX abrirá hasta la terminal Observatorio, por lo que los usuarios ya podrán hacer uso de todas las estaciones que fueron renovadas.

"El próximo mes se abrirá, por fin, la Línea 1 llegará a Observatorio. Y vamos a arrancar también los proyectos para la Línea 3 del Metro. Todos los recursos para mejorar el metro, que es el corazón de nuestra movilidad", expresó.

Clara Brugada confirma que la Línea 1 del Metro ya dará servicio hasta Observatorio Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

Las estaciones que abrirán en octubre serán:

Juanacatlán

Tacubaya

Observatorio

A mediados de agosto, se filtraron los últimos avances de la obra. En algunas imágenes se pudo apreciar que el personal del STC Metro inició con las pruebas operativas en Observatorio, los primeros trenes NM-22 arribaron a la renovada terminal para verificar la operación de los mecanismos.

Desde el 9 de noviembre de 2023 cerró el tramo Observatorio a Balderas, si las últimas estaciones reanudan su servicio en octubre, habrán pasado dos años y 11 meses para que la terminal Observatorio reabriera sus puertas públicos.

Cronología de la Línea 1 del Metro CDMX y su remodelación

Desde que Claudia Sheinbaum Pardo, entonces jefa de gobierno de la CDMX, inició la obra de remodelación. Estas fueron las fechas más importantes que marcaron el proyecto de la modernización de la Línea 1 del Metro CDMX:

Claudia Sheinbaum reveló cuándo acabará la modernización de la Línea 1 del Metro CDMX (Foto: Presidencia)

11 de julio 2022 : primer cierre del Tramo I Pantitlán - Salto del Agua , inicia el servicio auxiliar de RTP.

29 de octubre 2023: reapertura de 11 estaciones remodeladas, únicamente servicio de Pantitlán a Isabel La Católica y Pino Suárez - Pantitlán .

29 octubre al 8 de noviembre 2023: servicio irregular en la Línea 1 del Metro; estaciones con servicio de Pantitlán a Pino Suárez y de Balderas a Observatorio. Sin servicio en Salto del Agua e Isabel La Católica

5 de noviembre 2023: suspenden servicio de las rutas RTP Pantitlán - Balderas y Pantitlán - Pino Suárez.

Desde el 9 de noviembre de 2023 cerró el tramo Observatorio a Balderas Foto: Cuartoscuro

9 de noviembre 2023 : realizan segundo cierre de estaciones suspenden servicio en el Tramo II Observatorio a Balderas . Inicia el servicio auxiliar RTP.

8 julio 2024: inician pruebas con trenes modelo NM-22 en el tramo de Salto del Agua a Balderas.

13 septiembre 2024 : segunda reapertura de Balderas y Salto del Agua , el servicio se extiende de Pantitlán a Balderas.

1 noviembre 2024: terminó el tendido de vías hasta Observatorio.

3 de diciembre 2024: Clara Brugada anuncia reapertura hasta Chapultepec en 2025.

23 de abril 2025 : tercera reinauguración abren el tramo Cuauhtémoc - Chapultepec . El servicio se extiende de Pantitlán a Chapultepec , aún hay tres estaciones pendientes.

agosto 2025: inicio de pruebas de trenes hasta Observatorio.