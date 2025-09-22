Reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX: cómo va la modernización en Observatorio y su conexión con el Tren Interurbano

Así luce la nueva terminal Observatorio de la Línea 1 del Metro CDMX (Cortesía @SntVTC)

A tres años del inicio de la modernización de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, el proyecto se encuentra en su etapa final, con los trabajos más intensos enfocados en el tramo Juanacatlán-Observatorio. Aunque el servicio ya opera hasta la estación Chapultepec, la reapertura total hasta Observatorio sigue pendiente, lo que mantiene la expectativa de millones de usuarios.

De acuerdo con reportes del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y publicaciones en redes sociales de Adrián Rubalcava, director del STC, las labores actuales incluyen la instalación del cableado de baja tensión y la integración de sistemas eléctricos y de telecomunicaciones en las estaciones restantes.

Estas acciones buscan garantizar el control eficiente de trenes y otros servicios esenciales para la operación segura de la línea. La cuenta especializada en movilidad @SntVTC informó que el 14 de agosto, personal de ingeniería y del STC realizó pruebas en los nuevos sistemas de vías de la terminal Observatorio, lo que permitió el arribo del primer tren NM-22 a las instalaciones remodeladas.

La terminal Observatorio, que permaneció cerrada durante un año y nueve meses, fue demolida en 2023 y reconstruida completamente para convertirse en el Centro Multimodal Observatorio, este espacio está diseñado para conectar la Línea 1 con el Tren Interurbano México-Toluca y la ampliación de la Línea 12.

Recientemente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes(SICT) informó que la obra presenta 98% de avances, con ello, destaca que la conexión con la Línea 1 del Metro también estaría completa en la mayoría de sus detalles para su operación.

Imágenes difundidas en redes sociales por la cuenta @SntVTC muestran que la mayor parte de la obra civil ya está concluida, con detalles menores pendientes en accesos restringidos, puertas y ventanas, mientras que el techado de la terminal y del centro multimodal ya está prácticamente terminado.

El avance de la modernización ha estado marcado por la necesidad de coordinar los tiempos con la obra federal del Tren Interurbano México-Toluca. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, explicó en conferencia de prensa que los principales retrasos se deben a la dependencia de los trabajos federales en Observatorio.

“Lo que tenemos que hacer es conjugar los tiempos en los que terminemos la Línea 1 y se adecue, se acondicione Observatorio, que depende del gobierno federal, están también trabajando muy fuerte y duro para que podamos conjugar los tiempos”, señaló Brugada en julio. La SICT, por su parte, mantiene el ritmo en la obra civil para asegurar la integración de los distintos sistemas de transporte en la terminal.

Durante la inauguración de la estación Chapultepec, Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de Gobierno, indicó que la reapertura total de la Línea 1 podría concretarse antes de que finalice 2025, con el inicio de pruebas finales previsto para finales de agosto o principios de septiembre de ese año. “Vamos a decir terminada para pruebas, terminada para iniciar pruebas finales de agosto, principios de septiembre”, afirmó Sheinbaum.

Por su parte, Rubalcava comunicó en sus redes sociales que el inicio de la energización del tramo Juanacatlán-Observatorio representa un avance significativo y que el personal trabaja bajo la instrucción de la jefa de Gobierno para acelerar la entrega de resultados, este avance se dio en agosto.

El director del STC Metro anticipó que, tras el arranque de las pruebas en el tramo final, la inauguración del servicio hasta Observatorio podría concretarse dentro del mismo año, una vez que concluyan satisfactoriamente las evaluaciones técnicas.