México

Por qué México recurre a India para abastecer medicamentos del sector salud: Sheinbaum lo explica

La presidenta explicó la razón por la que varios de los medicamentos que se necesitan en el país se traen del extranjero, principalmente, de la India

Por Miguel Flores

Guardar
La mandataria nacional este jueves
La mandataria nacional este jueves durante la conferencia de prensa matutina. (Presidencia)

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo este jueves en su conferencia de prensa matutina, respecto a los reclamos de CANIFARMA sobre adeudos por 14 millones de pesos que tiene el gobierno de México con sus agremiados, que se pagarán.

“Obviamente si hay deudas, se paga, no hay ningún problema para pagar las deudas, se está haciendo una revisión y hay pláticas con todas las empresas para ver la manera en que se van a ir saldando las deudas, sobre todo del 2024, que todavía hay algunos pagos que se tienen que hacer”, dijo la mandataria nacional.

Además, explicó que cuando se hace un concurso para la compra de alguna clave de medicamentos, quien lo gana se compromete a entregar el medicamento, independientemente si hay una deuda en el pasado, sino, “no concursas”, dijo.

“Cuando te comprometes, ganas una licitación y tiempos de entrega, tienes que cumplir con el contrato que estableciste con el gobierno de México con alguna de las instituciones de salud, independientemente de la deuda, si se va a pagar la deuda, pero ellos también tienen tiempos de la entrega de los medicamentos”, dijo.

Muchos medicamentos se traen de
Muchos medicamentos se traen de la India para México. (Andina)

¿Por qué se importan medicamentos de la India?

Dijo que había muchos medicamentos que no se producían en México. “Los principales productores de medicamentos hoy en el mundo, están en India y en China, y de insumos médicos, obviamente, y eso es lo que se va a licitar el próximo año, se está dando una calificación mayor a quien tenga plantas en México, aunque no sea del medicamento que se adquiere, pero de algún otro medicamento o insumo médico, para fortalecer el Plan México, esa es la licitación del próximo año”.

Sin embargo, señaló Sheinbaum, muchísimos medicamentos no se fabrican en el país, y dijo que 80% de las bases para fabricar medicamentos, de los más comunes están en la India, por lo que se tienen que importar.

“¿Quién lo importa? Directamente la empresa de la India, o alguna empresa mexicana que se dedica a la importación de medicamentos, y ahí se ve en la licitación: se priorizó a los fabricantes frente a los distribuidores, por eso hay muchos medicamentos que son importados. ¿Qué requieren para la importación? Un permiso de COFEPRIS, para poder garantizar que cumplen con todos los requerimientos de la regulación sanitaria en México, por eso hay medicamentos que son importados", dijo la presidenta.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumClaudia Sheinbaum PardoSheinbaummedicamentosIndiala mañaneramexico-noticias

Más Noticias

Golpes al CJNG en Texas: DEA anuncia decomisos de cocaína, metanfetamina y dólares a traficantes en EEUU

La división antidrogas destacó la detención de un presunto narcomenudista y cuatro sujetos más, ligados al grupo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”

Golpes al CJNG en Texas:

Sheinbaum culpa a empresas por falta de medicamentos tras narcomanta dirigida a “El Ruso” en Baja California

El mensaje reconocía el poder adquisitivo que tiene uno de los líderes del Cártel de Sinaloa en Mexicali

Sheinbaum culpa a empresas por

La mañanera de hoy 25 de septiembre | Se está valorando si se requieren más reclusorios: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 25

Apariencia de Aaron Díaz a los 41 años causa asombro y desata crueles bromas en redes

Lejos de los reflectores, el actor ha optado por una vida más reservada, centrada en su faceta familiar

Apariencia de Aaron Díaz a

Becas Benito Juárez: esta es la documentación necesaria y pasos para obtener el apoyo económico

El programa otorga apoyos económicos de hasta mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de nivel medio superior

Becas Benito Juárez: esta es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Interpol activa ficha roja contra

Interpol activa ficha roja contra Silem García Peña, expropagandista de la iglesia La Luz del Mundo

Supuesto informe del CNI sobre Sandra Cuevas advierte sobre origen de sus recursos y posibles nexos con el crimen organizado

Ventilan pistas sobre quién sería “el comandante”, la persona con la que se reunirían B King y Regio Clown

Hallan en predio de Texcoco el vehículo que habría sido usado en la desaparición y asesinato de B King y Regio Clown

Quién es “El Mi Niño”, miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa y uno de los 26 acusados por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Apariencia de Aaron Díaz a

Apariencia de Aaron Díaz a los 41 años causa asombro y desata crueles bromas en redes

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 25 de septiembre: quiénes son los nominados de la semana

Acusan supuesto fraude en la ‘jugada maestra’ de Shiky en La Casa de los Famosos México: “Le dijeron cómo nominar”

“Tienen una gran sensibilidad”: David Zepeda elogia a reporteros tras pleito con Susana Zabaleta y Ricardo Pérez

Amores Perros será proyectada en Bellas Artes con un concierto de Gustavo Santaolalla: cuándo y cómo asistir

DEPORTES

Toluca golea a Rayados: así

Toluca golea a Rayados: así fue cómo el ‘Turco’ Mohamed guio a Hugo González para detener penal de Sergio Ramos

CMLL revela a las luchadoras mexicanas e internacionales del Grand Prix de Amazonas 2025

Jake Paul reconoce que un combate contra Canelo Álvarez está cada vez más cerca: “Es una de las peleas más grandes”

Christian Martinoli olvidó su antiamericanismo y así enalteció a Allan Saint-Maximin

CMLL confirma cartelera para Noche de Campeones, los retadores fueron elegidos por los aficionados