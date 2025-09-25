Sheinbaum impulsará la economía digital y la IA en México, buscará inversiones para instalar centros de datos en el país

Sheinbaum consideró importante invertir en centros de datos. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno buscará promover la instalación de centros de datos para procesar la Inteligencia Artificial y el uso general de tecnologías de la información en México, lo que abriría la posibilidad de generar nuevas inversiones en el país para la economía digital.

“Iniciar con inversiones en centros de datos es importante para México, nos da capacidad en el país de procesamiento de datos relacionados con la inteligencia artificial y en general con el uso de tecnologías de la información, pero además nos abre una nueva posibilidad de inversión en México

“¿Qué se requiere? Energía. Como ya se presentó y por eso hay un plan de trabajo con Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía y se requiere también que estas inversiones tengan beneficios para la comunidad. (...) Con el gobierno de Querétaro y los gobiernos municipales se desarrolla un plan de infraestructura para el municipio que no genere impactos negativos sino todo lo contrario, que ayude a la comunidad", dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...