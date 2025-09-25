Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de septiembre: Líneas 2, 3, 4, 5, 8, A y B con marcha lenta por lluvias

Debido a la presencia de lluvias en algunos puntos de la capital, el STC Metro informó que activó la marcha lenta en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, A y B.
"Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro“, publicaron.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) se alista para la reapertura de la Línea 1, el tramo Chapultepec - Observatorio está próximo a reanudar operaciones, por lo que iniciará la fase de pruebas. Por ello, el servicio de la línea rosa se verá afectado en próximos días.
Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Luego de que fueran cerradas la noche del miércoles, el Metro informó que las estaciones Merced de la Línea 1 y Candelaria de las Líneas 1 y 4 permanecen abiertas y en operación.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy jueves 25 de septiembre.