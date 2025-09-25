México

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de septiembre: Líneas 2, 3, 4, 5, 8, A y B con marcha lenta por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Por Luz Coello,Mariana CamposyAnayeli Tapia Sandoval

21:14 hsHoy

Activan marcha de seguridad en el Metro CDMX

Debido a la presencia de lluvias en algunos puntos de la capital, el STC Metro informó que activó la marcha lenta en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, A y B.

"Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro“, publicaron.

21:12 hsHoy

Línea 1 del Metro CDMX cerrará más temprano en estas fechas por reapertura hasta Observatorio

El tramo Chapultepec - Pantitlán cerrará más temprano, unidades de RTP auxiliarán con el traslado de usuarios

Por Luz Coello

Línea 1 del Metro CDMX
Línea 1 del Metro CDMX anuncia cambios en su horario previo a la reapertura hasta Observatorio (X/ @ClaraBrugadaM)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) se alista para la reapertura de la Línea 1, el tramo Chapultepec - Observatorio está próximo a reanudar operaciones, por lo que iniciará la fase de pruebas. Por ello, el servicio de la línea rosa se verá afectado en próximos días.

16:28 hsHoy

Metrobús CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de la red de transporte público capitalino. (TW MB CDMX)
12:40 hsHoy

Metro CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
12:37 hsHoy

Metrobús CDMX

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 25 de septiembre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Por Omar López

Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

11:19 hsHoy

Luego de que fueran cerradas la noche del miércoles, el Metro informó que las estaciones Merced de la Línea 1 y Candelaria de las Líneas 1 y 4 permanecen abiertas y en operación.

11:16 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy jueves 25 de septiembre.

