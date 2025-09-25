Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de septiembre: Líneas 2, 3, 4, 5, 8, A y B con marcha lenta por lluvias

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy jueves 25 de septiembre.

Luego de que fueran cerradas la noche del miércoles, el Metro informó que las estaciones Merced de la Línea 1 y Candelaria de las Líneas 1 y 4 permanecen abiertas y en operación.

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México , sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Sistema de Transporte Colectivo Metro ( STC ) se alista para la reapertura de la Línea 1 , el tramo Chapultepec - Observatorio está próximo a reanudar operaciones, por lo que iniciará la fase de pruebas. Por ello, el servicio de la línea rosa se verá afectado en próximos días.

"Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro“, publicaron.

Debido a la presencia de lluvias en algunos puntos de la capital, el STC Metro informó que activó la marcha lenta en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, A y B .

