Línea 1 del Metro CDMX cerrará más temprano en estas fechas por reapertura hasta Observatorio

Línea 1 del Metro CDMX anuncia cambios en su horario previo a la reapertura hasta Observatorio (X/ @ClaraBrugadaM)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) se alista para la reapertura de la Línea 1, el tramo Chapultepec - Observatorio está próximo a reanudar operaciones, por lo que iniciará la fase de pruebas. Por ello, el servicio de la línea rosa se verá afectado en próximos días.

Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, informó que la Línea 1 del Metro CDMX tendrá modificaciones en su horario, por lo que cerrará más temprano. A partir de las 22:00 horas suspenderán operaciones en el tramo Pantitlán - Chapultepec, estaciones que actualmente están dando servicio. Esta modificación únicamente será en fines de semana, por lo que sugirieron buscar opciones de transporte.

“El Sistema de Transporte Colectivo informa que el servicio de la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas durante los siguientes sábados y domingos”, se lee en el boletín que difundieron en las redes sociales del STC Metro.

Clara Brugada confirma que la Línea 1 del Metro ya dará servicio hasta Observatorio Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

Estos días la Línea 1 del Metro CDMX cerrará temprano

De acuerdo con lo que compartió el STC Metro, el último fin de semana de septiembre y los dos primeros fines de semana de octubre, el servicio de la Línea 1 concluirá temprano. Las autoridades precisaron que la última corrida de trenes saldrá a las 21:30 horas, para que a las 22:00 hrs las estaciones estén cerradas y puedan iniciar las pruebas de operación.

“El STC Metro solicita al público usuario tomar en cuenta este aviso y prever tiempos de traslado, ya que en las fechas señaladas las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas de las terminales actuales de la Línea 1, Pantitlán y Chapultepec”, precisaron.

Estos son los días que la Línea 1 del Metro CDMX cerrará temprano:

Sábado 27 y domingo 28 septiembre

Sábado 4 y domingo 5 de octubre

Sábado 11 y domingo 12 de octubre

Línea 1 del Metro CDMX cerrará temprano estos días (X/ @MetroCDMX)

La modificación al servicio se debe a pruebas operativas de toda la línea rosa. “La modificación al horario se lleva a cabo para optimizar las pruebas del Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CTBC) en los trenes NM22 y NM16, que se deben realizar previo a la apertura del tramo Chapultepec - Observatorio”.

Por último, el Metro CDMX agregó que en las dos horas restantes del servicio durante estos días, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) auxiliarán con el traslado de pasajeros. A partir de las 22:00 horas hasta las 24:00 horas —cuando concluye el servicio del STC Metro— estarán brindando servicio a todos los usuarios.