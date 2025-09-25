Mujer cachetea a policía del Metro de la CDMX y se viraliza en redes sociales

Cierran Metro Zócalo de la Línea 2 hasta nuevo aviso (Foto: Cuartoscuro.com)

El día de ayer sucedió un incidente en la estación Zócalo-Tenochtitlan de la línea 2 del metro de la Ciudad de México, que fue atendido por elementos de la Policía Bancaria e Industrial. Se trató de una mujer acompañada de un menor de edad que solicitó ayuda para la protección del menor, debido a los empujones del transporte público, pero al no poder controlar el tumulto de gente, procedió a insultar a los elementos.

La mujer que viajaba con el niño, cargaba además un par de bolsas con mercancía. En los videos se puede apreciar como agrede física y verbalmente a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), los insulta y golpea a uno de ellos con una cachetada.

La mujer vestida con una prenda naranja, una gorra negra y bolsas de compras aparece en el video reclamándole al policía con palabras altisonantes, “te lo advertí, hijo de tu *** madre, te lo advertí”, “te estoy pidiendo el apoyo y no me lo das, ¿qué te sientes?” y señaló que su acompañante “no es cualquier pen***”.

Un segundo video muestra a un hombre, supuestamente acompañando a la mujer quien intenta negociar con el policía y señala que “es su trabajo”, mientras se escucha a la mujer decir “es tu trabajo, ¿no que no?, te lo dije”, “toda la gente va a para allá y ocupa todos los carriles, ¿no pueden poner orden?, para eso les pagan”. Mientras amenazaba a otros usuarios que fueron testigos del altercado “¿que tú qué o qué?, otro cachetadón has de querer como el que le di a este hijo de su p*** madre, pregúntale”

La usuaria también acusó al oficial de tocamientos y de hacer caso omiso de la solicitud de ayuda. Esto se dio luego de que los elementos de seguridad le pidieran avanzar para liberar el paso, tras unos minutos de alegatos y gritos, la mujer se retiró, no sin antes quedar grabada en video. Tras el altercado, los policías siguieron con sus labores.

Debido al incidente, se dio a conocer un comunicado por parte del metro, en el cual aseguraron que el policía afectado contará con apoyo por parte de la institución: “El personal de las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos; Derechos Humanos y Asuntos Internos, darán acompañamiento jurídico al policía agredido, para la presentación de su denuncia ante las autoridades correspondientes”.

Comunicado del Metro. Foto: x.com/@MetroCDMX

El policía señaló en varias ocasiones que no estaba en su poder movilizar a toda la gente.