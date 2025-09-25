Mujer cachetea a policía del Metro de la CDMX y se viraliza en redes sociales

El día de ayer sucedió un incidente en la estación Zócalo-Tenochtitlan de la línea 2 del metro de la Ciudad de México, que fue atendido por elementos de la Policía Bancaria e Industrial. Se trató de una mujer acompañada de un menor de edad que solicitó ayuda para la protección del menor, debido a los empujones del transporte público, pero al no poder controlar el tumulto de gente, procedió a insultar a los elementos.
La mujer que viajaba con el niño, cargaba además un par de bolsas con mercancía. En los videos se puede apreciar como agrede física y verbalmente a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), los insulta y golpea a uno de ellos con una cachetada.
La mujer vestida con una prenda naranja, una gorra negra y bolsas de compras aparece en el video reclamándole al policía con palabras altisonantes, “te lo advertí, hijo de tu *** madre, te lo advertí”, “te estoy pidiendo el apoyo y no me lo das, ¿qué te sientes?” y señaló que su acompañante “no es cualquier pen***”.
Un segundo video muestra a un hombre, supuestamente acompañando a la mujer quien intenta negociar con el policía y señala que “es su trabajo”, mientras se escucha a la mujer decir “es tu trabajo, ¿no que no?, te lo dije”, “toda la gente va a para allá y ocupa todos los carriles, ¿no pueden poner orden?, para eso les pagan”. Mientras amenazaba a otros usuarios que fueron testigos del altercado “¿que tú qué o qué?, otro cachetadón has de querer como el que le di a este hijo de su p*** madre, pregúntale”
La usuaria también acusó al oficial de tocamientos y de hacer caso omiso de la solicitud de ayuda. Esto se dio luego de que los elementos de seguridad le pidieran avanzar para liberar el paso, tras unos minutos de alegatos y gritos, la mujer se retiró, no sin antes quedar grabada en video. Tras el altercado, los policías siguieron con sus labores.
Debido al incidente, se dio a conocer un comunicado por parte del metro, en el cual aseguraron que el policía afectado contará con apoyo por parte de la institución: “El personal de las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos; Derechos Humanos y Asuntos Internos, darán acompañamiento jurídico al policía agredido, para la presentación de su denuncia ante las autoridades correspondientes”.
El policía señaló en varias ocasiones que no estaba en su poder movilizar a toda la gente.