Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de septiembre: Una tortuga fue rescatada de las vías de la línea 2 del STCM

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Por Gerardo LezamayAnayeli Tapia Sandoval

22:54 hsHoy

Rescatan a tortuga en la línea 2 del Metro de la CDMX

El inspector jefe de estación descendió a las vías para retirar al reptil, que posteriormente fue entregado a personal de protección civil

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Personal del Metro de la
Personal del Metro de la CDMX rescató y resguardó a una tortuga. (Crédito: x.com/@MetroCDMX)

Una tortuga fue rescatada de las vías en la estación Normal de la Línea 2 del Metro, luego de que personal del área de transportación coordinó un corte de corriente de tres minutos para ponerla a salvo. El animal fue ubicado caminando entre los durmientes y el balasto, en una zona de riesgo por la presencia de corriente eléctrica.

20:49 hsHoy

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que el 17 de septiembre de 2025 se realizó un operativo de rescate en las vías de la Línea 2 del Metro, tras detectar la presencia de una tortuga en zona de riesgo eléctrico.

El personal operativo detuvo el tren durante tres minutos para permitir la extracción segura del animal, que fue localizado entre los rieles y trasladado a un área protegida. El procedimiento se ejecutó sin incidentes ni afectaciones al servicio.

La Secretaría de Movilidad de
La Secretaría de Movilidad de CDMX rescató una tortuga en la Línea 2 del Metro sin afectar el servicio. Imagen cuenta de X @MetroCDMX

El comunicado oficial destacó la coordinación eficiente del personal de transporte y reafirmó el compromiso institucional de proteger toda forma de vida en espacios públicos.

La acción fue considerada ejemplar por su rapidez y por priorizar la seguridad tanto del animal como de los usuarios. La Secretaría reiteró la importancia de mantener vigilancia constante en el sistema de transporte colectivo.

11:26 hsHoy

El STC Metro informa que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 continúa cerrada hasta nuevo aviso.

11:19 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este miércoles 17 de septiembre.

